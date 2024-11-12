Что можно и нельзя делать на Никодимов день

В середине ноября православные вспоминают о двух святых: Спиридоне и Никодиме. В народе праздник также называли Никодимов день, и посвящали его подготовке к зиме. За долгие годы в России сложились особые традиции на 13 ноября. URA.RU рассказывает, что принято делать на Спиридон и Никодим.

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Традиции на Спиридон и Никодим

Традиционно в Никодимов день крестьяне прощались с осенью. В первую очередь деревенские занимались уходом за птицей: куриц переводили в зимние помещения, чтобы они не замерзли. Слабых же кур, которые не смогут перенести зиму, забивали — поэтому на столе в этот день принято готовить блюда из птицы: например, курник, котлеты и суп на курином бульоне.

Также в этот день мужчины отправлялись на рыбалку. Считалось, что если 13 ноября получится поймать рыбу и приготовить ее, то все, кто съел хотя бы кусочек, будут здоровыми и благоразумными в течение года. А если продать пойманную рыбу, а с полученных денег купить свечку и поставить ее в храме — то человек может рассчитывать на удачу в ближайшее время.

Что нельзя делать на Спиридон и Никодим

В Никодимов день издревле принято настороженно относиться к незнакомцам. Считалось, что беседы с подозрительными людьми, вызывающими недоверие, могли привести к беде.

Также 13 ноября запрещалось занимать деньги и брать в долг. По поверьям, любую сумму окажется очень сложно вернуть.

В семье на праздник было принято сохранять мир и избегать разборок. Любой конфликт на Спиридон и Никодим оказывался чреват неприятностями.

Приметы на Спиридон и Никодим

По погоде 13 ноября вот уже сотни лет определяют, какую ждать зиму. Чтобы понять, будет ли декабрь морозным, нужно услышать, какие птицы шумят за окном: если поют снегири, значит стоит готовиться к суровой зиме. А вот если под окном чирикают воробьи — значит, сезон окажется теплым.

Также обратить внимание стоит на то, идет ли дождь на Спиридон и Никодим. Мелкие осадки предупреждают, что и дальше погода будет пасмурной и дождливой.

История праздника Спиридона и Никодима

Согласно преданиям, преподобные Спиридон и Никодим служили вместе в Киево-Печерском монастыре и пекли просфоры — богослужебный хлеб, который употребляют в таинство. Спиридон пришел в монастырь уже в преклонном возрасте, отличался трудолюбием и во время работы всегда молился и пел псалмы. Никодим же всегда равнялся на своего старшего наставника. На протяжении тридцати лет святые прилежно выполняли свою работу, ведя аскетичный образ жизни.

По легенде, однажды из-за искры в пекарне начался пожар. Однако святым удалось потушить пожар и остаться невредимыми.

Также считается, что Спиридон обладал даром исцелять болезни, которым наделил его Христос за преданность и послушание. Чтобы излечиться от болезни, к святому шли люди со всей России и, посидев рядом со Спиридоном, возвращались домой здоровыми.