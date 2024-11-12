Хетты: куда исчез древний народ, который поклонялся двуглавому орлу

Хеттская держава была одной из самых влиятельных сил на карте Древнего мира. Здесь появилась первая конституция, хетты первыми использовали боевые колесницы и почитали двуглавого орла.

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Царство Мира

Государство хеттов была одним из самых могущественных царств Древнего мира, она простиралась от Восточной Анатолии до Эгейского моря на западе и от Черного моря на севере почти до Леванта. Империя хеттов поглотила царство Митанни, завладела Северной Сирией, колонизовала западную окраину Малой Азии и конкурировала за владычество с самим Египтом.

Колнониальная и завоевательная политика хеттов была характерна тем, что они стремились решить территориальные конфликты не за счет военных побед, а при помощи дипломатии. Именно при помощи заключения договоров хеттов с представителями элиты соседних государств к державе были присоединены Алалах и Хальпа, Тархунтасса и Каркемиш.

Немецкий историк Франк Штарке писал о хеттах:

«Если никакие мирные требования не помогали, хеттский царь предупреждал своего противника: "Боги станут на мою сторону и решат дело в мою пользу"».

Хетты не брали с покоренных земель неподъемной дани и даже часто оставляли у власти аннексированной территории прежнего правителя, лишая его, однако, права на проведение независимой политики.

Самым сильным противником Хеттской державы был Египет. В 1275 году до нашей эры недалеко от сирийского города Кадеш состоялось сражение между войсками Рамзеса II и хеттским войском Муваталли II. Эта битва стала первой в истории, чье описание мы можем в источниках обеих воюющих сторон и последней битвой в истории Бронзового века - хетты уже использовали железное оружие.

Долгое сражение так и не привело ни к чьей победе. Муваталли предложил египетскому фараону перемирие, Рамзеc согласился. Хеттские источники приписали в итоге победу хеттам, египетские - египтянам.

Хетты покорили Арцаву, Аххияву, Мису, Вилусу и другие государства на западе Анатолии. Но покоренные восстали и вступили с жившими на островах Эгейского моря «народами моря» антихеттскую коалицию. Между 1200 и 1190 годами до н.э. они дошли до столицы хеттов Хаттусы. Город был взят штурмом.

Первая конституция

Хетты очень трепетно относились к юридическим вопросам, поскольку считали, что договоры заключаются не только между людьми, но и перед богами. Нарушение закона приравнивалось к оскорблению богов. Хеттские законы были святыней, их высекали на табличках из железа, серебра и золота, хранили в храмах. В царские дворцы же отправлялись только глиняные копии законов, по которым мы сегодня можем судить о юридической системе хеттов.

В хеттских законах много интересного. Так, правитель захваченной территории заключал со «страной хеттов» договор. Именно со страной, а не с правителем державы. Государство хетты чтили больше, чем правителя, который не правит страной, а только служит ей. В этом принципиальное отличие Хеттской державы от восточных деспотий Древнего мира.

Первая известная истории конституция была создана хеттами - указ царя Телепину (около 1500 года до новой эры), он реформировал систему передачи власти в стране и описывал действующие органы управления, четко разграничивая их полномочия. Царь был символом единения страны, тулия - совет старейшин - был советом министров и полководцев, панкусом назывался военный совет, куда входили члены рода, высшие сановники и воины.

Панкус также можно считать первым конституционным судом, в спорных случаях он решал вопросы престолонаследия и имел право голоса при выборе наказаний для преступников.

По принципам своей работы Панкус можно сравнить с германским тингом. То разграничение прав, которое утвердил царь Телепину, сохранялось в Хеттской державе три века, вплоть до её падения.

Без календаря

Серьезное исследование истории Хеттской державы началось только в XX веке. В 1906 году был обнаружен Богазкёйский архив царей Хатти, в 1915-1916 годах чешский лингвист Бедржих Грозный расшифровал хеттскую письменность.

Проблемой для историков стало то, что хетты никогда не сообщали точные даты. В их «таблицах о мужественных деяниях» царей много пометок «на следующий год», но год отчета неизвестен. Хетты не отсчитывали своей истории с определенного момента и не отмечали времени правления своих правителей. Хронологию Хеттской державы мы знаем по источникам её соседей.

Религия

Религия хеттов была смесью местных и государственных культов. Верховным богом считался бог Грозы Тешибу. Его изображали с молнией и топором в руках, в виде возничего колесницы, запряженной быками.

Пантеон хеттских богов был обширен и мог видоизменяться в зависимости от доминирования того или иного культа. Почитались у хеттов и изображения животных. Так, хорошо нам известный двуглавый орел пошел именно от хеттов.

Богослужения хетты проводили как в святилищах под открытым небом (скальное святилище в Язылыкая), так и в храмах. Циклопическая кладка одного из хеттских храмов была обнаружена Богазкее.

Язык

В Хеттской империи было распространено восемь языков. На хеттском и аккадском говорили цари во время официальных церемоний, на хурритском обычно писались тексты. Словари, которыми пользовались писцы, составлялись на основе шумерских знаков.

Уже упоминавшийся чешский лингвист Бедржих Грозный в 1915 году доказал индоевропейское происхождение хеттского и лувийского языков. Дальнейшие исследования выявили, что от этих языков происходили ликийский, карийский, лидийский, сидетский и ряд других языков Малой Азии I тыс. до нашей эры.

Интересно, что в хеттском языке практически перед каждым словом ставилось «nu». Если вы вдруг скажете «ну» в качестве слова-паразита, можно сослаться на свои хеттские корни.

Куда исчезли хетты?

Остается вопрос: куда исчезли хетты? Иоганн Леман в своей книге «Хетты. Народ тысячи богов» приводит версию того, что хетты ушли на север, где ассимилировались с германскими племенами. Тацит упоминал хеттов в своем описании германских племен. Он писал: