Как бесследно пропавшее золото легендарной Трои оказалось в СССР

Троянский клад или, как его еще называют, сокровища Приама в 1873 году нашел немецкий археолог Генрих Шлиман. Экспонаты хранились в музее Берлина до 1945 года, после чего бесследно исчезли. Правда выяснилась только в 1993 году, то есть спустя почти полвека после окончания Второй Мировой войны.

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Шлиман и Троя

Еще в детстве Генрих Шлиман, прочтя «Иллиаду» Гомера, загорелся идеей найти легендарную Трою. Повзрослев, он занялся бизнесом, однако и свои увлечения историей и археологией он не оставлял. Именитые ученые называли Генриха абсолютным дилетантом и не верили в то, что ему действительно удастся обнаружить древний город. Тем более, что в то время все были уверены в том, что «Илиада» - это всего-навсего сказка. Шлиман же в своих поисках руководствовался как раз именно ее содержанием.

Всю сознательную жизнь Генрих Шлиман исследовал Малую Азию в надежде наткнуться на желанную Трою. И удача улыбнулась ему. В 1870 году он начал раскопки на территории современной Турции, а именно на холме Гиссарлык. Когда из-под земли стали появляться остатки стен, Шлиман решил, что это дворец троянского царя Приама. Через 3 года работы немец выкопал там же сосуд, полный сокровищ. Шлиман подумал, что эти вещи принадлежали Приаму. Археолог-самоучка ошибся, так как город Приама на самом деле располагался в другом месте. Однако его находку до сих пор называют кладом Приама.

Клад Приама

В сосуде из серебра с 2-мя ручками оказалось по меньшей мере 10 тысяч различных предметов: украшения, посуда, ритуальная атрибутика, кости животных и зерна растений. Все эти вещи Генрих Шлиман предлагал музеям многих стран, а в частности Франции, Англии, Италии, России, но отовсюду он получал только отказы. По предположениям авторов книги «100 знаменитых загадок истории» (М. А. Панковой и других), наша страна не захотела принимать клад Приама из-за развода Шлимана с Екатериной Лыжиной, «совершенного вопреки законам русской православной церкви».

Как бы то ни было, в конце концов немецкий предприниматель и археолог просто подарил сокровища Приама Берлину. Еще при жизни Шлимана в 1882 году в берлинском музее открылась выставка, которая так и называлась «Золото Трои». Генрих Шлиман умер в 1890 году, а экспонаты продолжали радовать зрителей вплоть до Второй Мировой войны.

Где сокровища

Для того, чтобы сберечь Троянские ценности и другие музейные реликвии, все это было вывезено из музея в одно из зданий берлинского зоопарка. Однако в 1945 году, когда советские войска вошли в город, сокровищ Приама уже там не было. Они просто исчезли. Германские власти не раз обращались с вопросом о пропавшем кладе к Советскому Союзу, но его представители всегда отвечали одно и то же: сокровища уничтожены во время войны.

Только смерть бывшего директора немецкого музея Вильгельма Унферцагта пролила свет на события, произошедшие в 1945 году. Как утверждают Николай Непомнящий и Андрей Низовский в книге «100 великих кладов», после кончины Унферцагта его супруга обнародовала письма мужа, согласно которым директор, опасаясь расхищения экспонатов, отдал их (и в том числе сокровища Приама) советской стороне. Ценности отправили в Москву, где те и хранились в секретных фондах Пушкинского музея долгие годы. В 1993 году министру культуры России Евгению Сидорову пришлось признать факт вывоза Троянского клада из Германии в Советский Союз. Через 3 года «Золото Трои» впервые за полвека были выставлены в музее Пушкина.