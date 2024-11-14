Путешествие шамана: индейцы помогли расшифровать смысл первобытных рисунков

Один из самых впечатляющих примеров доисторического наскального искусства, наконец интерпретирован. В сотрудничестве с старейшинами коренных народов в колумбийской Амазонии ученые выяснили, что обширная коллекция древних рисунков намекает на скрытое духовное измерение, которое шаманы могут исследовать, превращаясь в животных. Исследование вышло в журнале Arts, о результатах сообщил Университет Эксетера (Великобритания).

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Произведения наскального искусства покрывают Серрания де ла Линдоса, 19-километровое геологическое образование из песчаника в департаменте Гуавиаре в Колумбии. Там десятки тысяч изображений людей, животных и мифологических существ, нарисованных красной охрой. Считается, что самые старые изображения были созданы около 11 000 лет назад.

Ученые работали при содействии старейшин из местных сообществ тукано, десана, матапи, нукак и джив. Благодаря этому сотрудничеству авторы нового исследования смогли раскрыть скрытые послания, заложенные в древних произведениях искусства.

«Современные потомки древних художников недавно объяснили нам, что мотивы наскального искусства здесь не просто "отражают" то, что видели художники в реальном мире. Рисунки кодируют и проявляют информацию о том, как коренные общины строили, взаимодействовали и поддерживали свои ритуализированные, социокультурные миры», — говорит один из авторов исследования профессор Джейми Хампсон.

Как объяснил исследователям один из шаманов матапи по имени Ульдерико, чтобы понять значение изображений, «нужно смотреть на [мотивы] с шаманской точки зрения».

По утверждению авторов, космология коренных народов Амазонии основывается на концепции, которую антропологи называют «новым анимизмом». Чтобы взаимодействовать с истинной сущностью других существ, шаманы ритуально сбрасывают свои собственные внешние оболочки и входят в духовное измерение. Например, шаманы часто представляются в форме ягуара. В этом образе они путешествуют по другим измерениям, где могут получить доступ к знаниям и духовной силе животного.

«Слово yee у десана, например, означает как ягуара, так и шамана. Мы утверждаем, что наскальное искусство здесь связано с ритуальными специалистами, исследующими духовные сферы, соматическими трансформациями и взаимопроникновением мира людей и "не людей"», — пишут исследователи.

Толкование подтверждается множеством сцен, где люди наделяются животными чертами, словно превращаясь в змей, ягуаров или птиц. Индейцы, сопровождавшие ученых, выделили эти изображения, «обсуждая плавные преобразования между животным и человеческим состоянием».