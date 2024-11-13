Почему в Северном полушарии нарушился привычный режим смены сезонов

Возможно, вы замечали, что с каждым годом листья желтеют и опадают все позднее? Вам не показалось: обзор 64 исследований с 1931 по 2010 год в Азии, Европе и Северной Америке показал, что рост глобальной температуры задержал листопад в Северном полушарии.

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Старший преподаватель кафедры ландшафтного менеджмента Университета Англия Раскин Майкл Лавелл рассмотрел на страницах The Conversation причины и последствия этой тенденции.

Механизмы завершения вегетационного периода растений сложны, но хорошо изучены. Лиственные деревья уходят в зиму в три этапа. В первом ведущую роль играет растительный гормон ауксин. Он вырабатывается в растущей ткани и подавляет рост почек дальше по ветке. По мере сокращения продолжительности дня и падения суточной температуры вырабатывается абсцизовая кислота. В течение осени оба этих вещества накапливаются в растении и в конечном итоге останавливают деление клеток и расширение в покоящихся почках.

К середине осени дерево уже не растет, но оно все еще может быть одетым в листву, если условия остаются мягкими. Это дает ему возможность впитать остатки питательных вещества из листьев, что и вызывает изменение их цвета. В конце концов, ветка образует защитные пробки у основания каждого листа, из-за чего он опадает.

С приходом зимы у растений наступает своего рода анабиоз, поддерживаемый низкой температурой.

Изменение климата нарушило привычный режим смены сезонов. В 2022 году деревья, которые обычно цветут весной, зацвели осенью. Это произошло из-за необычного лета, которое стало в Великобритании самым жарким и пятым по засушливости с 1890 года.

К августу листья уже стали коричневыми и опали. Жара и засуха замедлили рост и вызвали резкий рост уровня абсцизовой кислоты. Фрукты также появились рано: ежевика, обычно появляющаяся только с августа, начала плодоносить еще 28 июня. Казалось, что осень наступила в разгар лета.

Наступила метеорологическая осень. Она стала третьей по теплу с 1884 года и 13-й по влажности с 1836-го. Растения стали распускаться и зацветать, приняв ее за весну.

«Ложная весна» закономерно закончилась, сменившись довольно суровой зимой. Для деревьев это стало сокрушительным ударом — в кампусе Университета Англия Раскин в Вриттле погибло около 30% растений, в том числе считающихся морозостойкими.

По прогнозам, летняя засуха станет обычным явлением в Великобритании в ближайшее столетие. Если это разделит вегетационный период лиственных деревьев, их будущее может оказаться под угрозой.