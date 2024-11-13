Сколько Советский Союз задолжал бывшим друзьям к моменту своего распада

Известно, что Россия за последние 20 лет простила своим должникам около $140 млрд. Но мало кто знает, что наша страна, взвалив на себя обязательства СССР, сама стала должником большинства стран бывшего соцлагеря.

Щекотливая тема

Специалисты говорят, что исследовать тему долгов СССР зачастую сложнее, чем заниматься вопросами задолженности Российской империи. Это связано с тем, что в общем доступе нет книги учета и регистрации внешних обязательств СССР, не опубликованы платежные балансы, существуют и другие причины. Но кое-какие факты все же известны.

Львиная часть долгов Советского Союза — это обязательства перед Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Кроме того, были долги за неуплату поставок и услуг по контрактам советских внешнеэкономических организаций с зарубежными поставщиками и, конечно, задолженности перед государствами-членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) – бывшими соцстранами.

4 декабря 1991 года между республиками Советского Союза был подписан договор о правопреемстве внешнего экономического долга СССР, согласно которому РСФСР досталось 61,34% от общей суммы задолженности – примерно $57 млрд. Однако 2 апреля 1993 года правительство России заявило, что берет на себя все обязательства бывших союзных республик по погашению внешнего долга СССР, составлявшего $96,6 млрд (взамен республики отказывались от своей доли в зарубежных активах СССР).

Германия

В период своего становления Советское государство нуждалось в больших денежных вливаниях. Основным источником финансирования страны тогда стала Германия. С 1925-го по 1931 годы общая сумма немецких вложений под поставки советских промышленных товаров составила 700 млн. марок. Еще один кредит на тех же условиях был получен в 1939 году. Первый кредит удалось погасить только на 25%, возвращение второго кредита по известным причинам было невозможно. Понятно, что к вопросу о довоенном долге СССР перед Германией больше не возвращались.

США

В годы Второй мировой войны в СССР резко возрос объем импорта. В страну ввозили сырье, продовольствие, медикаменты, гражданскую и военную технику. Часть импорта поступала от Великобритании и США в качестве поставок по ленд-лизу. К сожалению, точно подсчитать задолженность СССР на конец войны по причине возникших споров и отсутствия открытой информации не представляется возможным.

Еще в октябре 1941 года при заключении соглашения о кредите с Великобританией в ее банки в качестве депозита переместили более 100 тонн золота. Подобное соглашение было заключено и с США. Сразу после окончания войны американцы предоставили еще два небольших кредита. Известно, что в 1972 году Советский Союз и Соединенные Штаты определили задолженность в сумму $722 млн. и на момент распада СССР она не была ликвидирована. Полностью долг был возвращен Россией в 2006 году.

Долги растут

В послевоенное время восстановление страны шло преимущественно за счет внутренних ресурсов. Активное возвращение на рынок внешних заимствований началось с 1960-х годов. Как правило, это были кредиты частных западных банков под реализацию совместных проектов.

Резкий рост долговых обязательств Советского Союза был отмечен с середины 1970-х и продлился вплоть до распада страны: 1975 год – $15,4 млрд.; 1980 год – $25,2 млрд.; 1985 год – $38,3 млрд.; 1990 год – $62,5 млрд.; 1991 год – $67,9 млрд.

С конца 1940-х годов и до конца 1980-х основными внешнеторговыми партнерами СССР становятся европейские социалистические государства. СССР приобретал у своих соседей трамваи и локомотивы, одежду и обувь, продукты питания и лекарства.

Важно отметить, что все расчеты между странами велись в переводных «сэвовских» рублях, которые обслуживали в качестве счетных единиц натуральный обмен по ценам, не совпадавшим с рыночными. Отсюда и миллиардные суммы, которые СССР задолжал партерам из Восточной Европы. Разумеется, прощать такие долги правопреемнице СССР никто не собирался.

Югославия

Ситуация с долгом бывшей Федеративной Республики Югославия самая запутанная. Дело в том, что в свое время республики, входившие в Югославскую Федерацию, не договорились о правопреемстве. Общий долг СССР, по разным оценкам, колебался от $500 млн. до $1,3 млрд. Он возник из-за разницы в объёме взаимных поставок: СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности на одну сумму, а получал потребительские товары — на другую.

Россия вычленила доли Словении ($206 млн.), Хорватии ($187 млн.), Сербии ($288,8 млн.), Черногории ($18 млн.) и уже оплатила их преимущественно поставками промышленной продукции отечественного производства, но частично и деньгами. Долг Македонии оценивается примерно в $60 млн., Боснии - в $125 млн.

Румыния

Советский долг Румынии в размере чуть более $200 млн. возник вследствие участия румынских специалистов в строительстве горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Теперь это уже территория Независимой Украины, а выплачивать долг – России.

Болгария

История с долгом Болгарии одна из самых странных. Болгария была в числе близких союзников СССР, почти все промышленные предприятия нашего соседа, а также крупные объекты инфраструктуры построены при содействии СССР, к примеру, заводы в портах Бургас и Варна, а также АЭС «Козлодуй». Тем не менее бывшие друзья насчитали нам задолженность в размере $100 млн.

Польша

СССР помогал Польше меньше чем Болгарии, но помощь все-таки была. Так, с 1980-го по 1986 годы в период экономического кризиса Советский Союз оказал полякам безвозмездную помощь на сумму приблизительно в $8 млрд. Более того, советское правительство решило закупать в Польше уголь, когда свой был в избытке. Собственные долги поляки возвращать не собираются, но советский в размере $500 млн. ждут. Неужели такова цена польской одежды и косметики?

Венгрия

Задолженность СССР перед Венгрией - $1,8 млрд. Специалисты предполагают, что такая сумма могла накопиться вследствие поставок товаров тяжелой промышленности. На советских заводах работали венгерские станки, поля обрабатывали венгерские комбайны, а по дорогам ездили и до сих пор ездят венгерские «Икарусы».

С другой стороны, до того как Венгрия вошла в соцлагерь, она представляла собой отсталую аграрную страну. Автомобильные, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие заводы были возведены с помощью Советского Союза. Усилиями советских специалистов была введена в строй АЭС в городе Пакш. Все это – многомиллиардные активы. В этом аспекте любопытно не то, сколько СССР задолжал Венгрии, а то, кто кому вообще должен.

Чехословакия

Финансовые отношения с Чехословакией у СССР начались еще до Второй мировой войны. Так, в 1935 году советским руководством у чехов был взят кредит на сумму 250 млн. крон. В связи с ликвидацией Чехословакии в 1938 году кредит был выплачен лишь частично.

Послевоенный долг СССР перед Чехословакией составлял $5,4 млрд. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда СССР действительно серьезно задолжал. Вложения Советского Союза в Чехословакию были минимальными. СССР в основном закупал там промышленную продукцию – станки, трамваи, троллейбусы, локомотивы. Чехословацкие локомотивы, произведенные в 1980-х годах на заводах «Шкода», до сих пор эксплуатируются в России. После распада Советского Союза и ЧССР Россия выплатила Чехии около $3,6 млрд., Словакии — $ 1,8 млрд.

ГДР

То, что называлось советским долгом перед ГДР, образовалось в ходе взаимных поставок двух стран. Из СССР в Восточную Германию шло главным образом сырье, а обратно - конечная продукция. В начале 2000-х годов власти объединенной Германии озвучивали перед Россией сумму долгов в $6,4 млрд.

Правительство РФ утверждало, что объем задолженности не выверен, так как курс «переводного рубля» по отношению к мировым валютам был неизвестен, но если пересчитать поставки сырья по мировым ценам, то задолженность ГДР даже превзойдет предполагаемый долг Советского Союза на $4,2 млрд. Чем закончилась эта полемика, не ясно. На данный момент известно только то, что все долги СССР по отношению к ГДР погашены.

Финляндия

К моменту распада Советский Союз остался должен Финляндии 600 млн. евро. В 2006 году Россия частично в денежной форме, частично поставками товаров и услуг приступила к погашению задолженности. Последний транш в размере 5,7 млн. евро Россия перевела осенью 2013 года.

В будущее с чистой совестью

Как было сказано в начале, значительную часть долгов СССР (около $38 млрд.) нужно было вернуть Парижскому и Лондонскому клубам кредиторов. Задача этих структур заключается в регулировании финансовых взаимоотношений между входящими в эти организации странами. Позиция, согласно которойМосква даже при отсрочке должна была выплатить всё, была четко сформулирована еще в 1993 году.

Несмотря на то что золотовалютные резервы страны на тот момент составляли всего $5 млрд., от своих обязательств Россия не отказывалась и уже к 2006 году погасила все задолженности перед Парижским клубом.