Кому и сколько должен был СССР в момент своего распада

Известно, что Россия за последние 20 лет простила своим должникам около $140 млрд. Но мало кто знает, что наша страна, взвалив на себя обязательства СССР, сама стала должником большинства стран бывшего соцлагеря.

Сколько Советский Союз задолжал бывшим друзьям к моменту своего распада
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Щекотливая тема

Специалисты говорят, что исследовать тему долгов СССР зачастую сложнее, чем заниматься вопросами задолженности Российской империи. Это связано с тем, что в общем доступе нет книги учета и регистрации внешних обязательств СССР, не опубликованы платежные балансы, существуют и другие причины. Но кое-какие факты все же известны.

Львиная часть долгов Советского Союза — это обязательства перед Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Кроме того, были долги за неуплату поставок и услуг по контрактам советских внешнеэкономических организаций с зарубежными поставщиками и, конечно, задолженности перед государствами-членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) – бывшими соцстранами.

4 декабря 1991 года между республиками Советского Союза был подписан договор о правопреемстве внешнего экономического долга СССР, согласно которому РСФСР досталось 61,34% от общей суммы задолженности – примерно $57 млрд. Однако 2 апреля 1993 года правительство России заявило, что берет на себя все обязательства бывших союзных республик по погашению внешнего долга СССР, составлявшего $96,6 млрд (взамен республики отказывались от своей доли в зарубежных активах СССР).

Германия

В период своего становления Советское государство нуждалось в больших денежных вливаниях. Основным источником финансирования страны тогда стала Германия. С 1925-го по 1931 годы общая сумма немецких вложений под поставки советских промышленных товаров составила 700 млн. марок. Еще один кредит на тех же условиях был получен в 1939 году. Первый кредит удалось погасить только на 25%, возвращение второго кредита по известным причинам было невозможно. Понятно, что к вопросу о довоенном долге СССР перед Германией больше не возвращались.

США

В годы Второй мировой войны в СССР резко возрос объем импорта. В страну ввозили сырье, продовольствие, медикаменты, гражданскую и военную технику. Часть импорта поступала от Великобритании и США в качестве поставок по ленд-лизу. К сожалению, точно подсчитать задолженность СССР на конец войны по причине возникших споров и отсутствия открытой информации не представляется возможным.

Еще в октябре 1941 года при заключении соглашения о кредите с Великобританией в ее банки в качестве депозита переместили более 100 тонн золота. Подобное соглашение было заключено и с США. Сразу после окончания войны американцы предоставили еще два небольших кредита. Известно, что в 1972 году Советский Союз и Соединенные Штаты определили задолженность в сумму $722 млн. и на момент распада СССР она не была ликвидирована. Полностью долг был возвращен Россией в 2006 году.

Долги растут

В послевоенное время восстановление страны шло преимущественно за счет внутренних ресурсов. Активное возвращение на рынок внешних заимствований началось с 1960-х годов. Как правило, это были кредиты частных западных банков под реализацию совместных проектов.

Резкий рост долговых обязательств Советского Союза был отмечен с середины 1970-х и продлился вплоть до распада страны: 1975 год – $15,4 млрд.; 1980 год – $25,2 млрд.; 1985 год – $38,3 млрд.; 1990 год – $62,5 млрд.; 1991 год – $67,9 млрд.

С конца 1940-х годов и до конца 1980-х основными внешнеторговыми партнерами СССР становятся европейские социалистические государства. СССР приобретал у своих соседей трамваи и локомотивы, одежду и обувь, продукты питания и лекарства.

Важно отметить, что все расчеты между странами велись в переводных «сэвовских» рублях, которые обслуживали в качестве счетных единиц натуральный обмен по ценам, не совпадавшим с рыночными. Отсюда и миллиардные суммы, которые СССР задолжал партерам из Восточной Европы. Разумеется, прощать такие долги правопреемнице СССР никто не собирался.

Югославия

Ситуация с долгом бывшей Федеративной Республики Югославия самая запутанная. Дело в том, что в свое время республики, входившие в Югославскую Федерацию, не договорились о правопреемстве. Общий долг СССР, по разным оценкам, колебался от $500 млн. до $1,3 млрд. Он возник из-за разницы в объёме взаимных поставок: СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности на одну сумму, а получал потребительские товары — на другую.

Россия вычленила доли Словении ($206 млн.), Хорватии ($187 млн.), Сербии ($288,8 млн.), Черногории ($18 млн.) и уже оплатила их преимущественно поставками промышленной продукции отечественного производства, но частично и деньгами. Долг Македонии оценивается примерно в $60 млн., Боснии - в $125 млн.

Румыния

Советский долг Румынии в размере чуть более $200 млн. возник вследствие участия румынских специалистов в строительстве горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Теперь это уже территория Независимой Украины, а выплачивать долг – России.

Болгария

История с долгом Болгарии одна из самых странных. Болгария была в числе близких союзников СССР, почти все промышленные предприятия нашего соседа, а также крупные объекты инфраструктуры построены при содействии СССР, к примеру, заводы в портах Бургас и Варна, а также АЭС «Козлодуй». Тем не менее бывшие друзья насчитали нам задолженность в размере $100 млн.

Польша

СССР помогал Польше меньше чем Болгарии, но помощь все-таки была. Так, с 1980-го по 1986 годы в период экономического кризиса Советский Союз оказал полякам безвозмездную помощь на сумму приблизительно в $8 млрд. Более того, советское правительство решило закупать в Польше уголь, когда свой был в избытке. Собственные долги поляки возвращать не собираются, но советский в размере $500 млн. ждут. Неужели такова цена польской одежды и косметики?

Венгрия

Задолженность СССР перед Венгрией - $1,8 млрд. Специалисты предполагают, что такая сумма могла накопиться вследствие поставок товаров тяжелой промышленности. На советских заводах работали венгерские станки, поля обрабатывали венгерские комбайны, а по дорогам ездили и до сих пор ездят венгерские «Икарусы».

С другой стороны, до того как Венгрия вошла в соцлагерь, она представляла собой отсталую аграрную страну. Автомобильные, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие заводы были возведены с помощью Советского Союза. Усилиями советских специалистов была введена в строй АЭС в городе Пакш. Все это – многомиллиардные активы. В этом аспекте любопытно не то, сколько СССР задолжал Венгрии, а то, кто кому вообще должен.

Чехословакия

Финансовые отношения с Чехословакией у СССР начались еще до Второй мировой войны. Так, в 1935 году советским руководством у чехов был взят кредит на сумму 250 млн. крон. В связи с ликвидацией Чехословакии в 1938 году кредит был выплачен лишь частично.

Послевоенный долг СССР перед Чехословакией составлял $5,4 млрд. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда СССР действительно серьезно задолжал. Вложения Советского Союза в Чехословакию были минимальными. СССР в основном закупал там промышленную продукцию – станки, трамваи, троллейбусы, локомотивы. Чехословацкие локомотивы, произведенные в 1980-х годах на заводах «Шкода», до сих пор эксплуатируются в России. После распада Советского Союза и ЧССР Россия выплатила Чехии около $3,6 млрд., Словакии — $ 1,8 млрд.

ГДР

То, что называлось советским долгом перед ГДР, образовалось в ходе взаимных поставок двух стран. Из СССР в Восточную Германию шло главным образом сырье, а обратно - конечная продукция. В начале 2000-х годов власти объединенной Германии озвучивали перед Россией сумму долгов в $6,4 млрд.

Правительство РФ утверждало, что объем задолженности не выверен, так как курс «переводного рубля» по отношению к мировым валютам был неизвестен, но если пересчитать поставки сырья по мировым ценам, то задолженность ГДР даже превзойдет предполагаемый долг Советского Союза на $4,2 млрд. Чем закончилась эта полемика, не ясно. На данный момент известно только то, что все долги СССР по отношению к ГДР погашены.

Финляндия

К моменту распада Советский Союз остался должен Финляндии 600 млн. евро. В 2006 году Россия частично в денежной форме, частично поставками товаров и услуг приступила к погашению задолженности. Последний транш в размере 5,7 млн. евро Россия перевела осенью 2013 года.

В будущее с чистой совестью

Как было сказано в начале, значительную часть долгов СССР (около $38 млрд.) нужно было вернуть Парижскому и Лондонскому клубам кредиторов. Задача этих структур заключается в регулировании финансовых взаимоотношений между входящими в эти организации странами. Позиция, согласно которойМосква даже при отсрочке должна была выплатить всё, была четко сформулирована еще в 1993 году.

Несмотря на то что золотовалютные резервы страны на тот момент составляли всего $5 млрд., от своих обязательств Россия не отказывалась и уже к 2006 году погасила все задолженности перед Парижским клубом.