Почему первый камуфляж Красной армии назывался «амеба»

Камуфляж как средство маскировки — достаточно молодое явление в военном деле. Более того, во всех войнах не только древности или Средних Веков, но и Нового времени воюющие стороны нередко прибегали к самым изощренным украшениям своих солдат. История знает примеры греческих гоплитов, воинов майя, крылатых польских гусаров, зуавов французской армии. Но, пожалуй, самыми известными вооруженными «модниками» были средневековые ландскнехты, чья манера одеваться поражала даже современников. Оно и понятно, ведь довольно долгое время основным способом убить противника оставался ближний бой, где броский внешний вид часто играл роль психологического фактора: от запугивания противника, до демонстрации своего презрения к смерти. До середины XIX века, когда на полях сражений господствовало гладкоствольное оружие, солдаты армий мира продолжали воевать строем в форме самых разных цветов. Ведь дальность ружейного выстрела не превышала 100 метров. И только с появлением нарезного оружия остро встал вопрос о том, как сделать своих солдат наименее заметными для вражеских стрелков.

Камуфляж в РККА

Достоверно известно, что первыми военную форму защитного цвета использовали британцы в войне против буров, которая в определенный момент стала носить партизанский характер. Постепенно задумка перекочевала и в армии других государств. Но уже по итогам Первой мировой войны стало понятно, что средства маскировки нужно совершенствовать. В 1918 году в Москве была открыта Высшая школа военной маскировки, где обобщали опыт предыдущих конфликтов. К 1927 году было разработано три вида одежды для маскировки: один зимний и два летних.

Они были достаточно «сырыми» и малопригодными для реальных боевых действий. Камуфляж в полном смысле этого слова был создан только через десять лет и сразу получил негласное название «амёба». Он представлял собой накидку с амебообразными пятнами (из-за этого и название), выполненную в нескольких цветовых гаммах в зависимости от сезона и окружающей местности (лето, весна-осень, пустыня и для горных районов). Накидка одевалась поверх обычной формы (костюмы, состоящие из широкой рубахи и брюк, появятся только к середине войны). Следует отметить, что камуфляж «амёба» не обеспечивал слияния с окружающей средой, зато отлично «разбивал» силуэт человека.

Но, как часто бывает, реализация разработки затянулась, и СССР вступил во Вторую мировую войну, значительно уступая своим противникам в средствах маскировки. Особенно плохо дела обстояли на флоте, где ситуация не менялась со времен гибели адмирала Нахимова в Крымскую войну, когда золотые адмиральские эполеты помогли вражескому стрелку выбрать цель и произвести роковой выстрел. Спустя чуть меньше ста лет, во время обороны Севастополя, ситуация во многом повторилась. Бело-черная форма матросов и морских пехотинцев превращала их в легкую мишень для немецких стрелков. Тем не менее, все, кто больше других нуждался в маскировке, а именно снайперы, разведчики и саперы, были оснащены накидками с узором «амёба», которые, несмотря на простоту исполнения, активно использовались всю войну.

Разработки советских военных специалистов велись с самого начала боевых действий. Совершенствовались существующие варианты камуфляжа и разрабатывались новые, в том числе и на основе трофейных средств маскировки. Так, например, немецкие паттерны стали прообразом советского трехцветного камуфляжа «Пальма», изготовленного в 1944 году в четырех цветовых вариантах (лето, осень, зима, весна). Однако дальнейшая практика показала, что этот камуфляж вышел не самым удачным, поэтому практически все его запасы после войны были отправлены дружественным Советскому Союзу странам, где и донашивались в течение следующего десятилетия.