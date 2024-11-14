Тюремщица рассказала о четырехдневном секс-марафоне с заключенным

В Канаде бывшая работница тюрьмы вышла замуж за заключенного и решила родить от него ребенка. Об этом пишет The Sun,

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35-летняя Ларисса Кинг познакомилась с заключенным Райаном, когда устроилась работать в тюремную столовую во время пандемии коронавируса в 2021 году. В то время она хотела стать офицером по условно-досрочному освобождению.

После сертификации Кинг решила провести небольшое исследование о том, что могло бы помочь бывшим заключенным заново интегрироваться в общество. Кинг написала письмо с вопросами Райану, с которым работала на кухне.

Общение переросло в романтические отношения, из-за которых Кинг в итоге уволили из тюрьмы. После второго тюремного свидания заключенный сделал ей предложение с воображаемым кольцом. В марте 2023 года они поженились, но из-за бумажной волокиты не смогли провести первую брачную ночь вместе. Они впервые остались наедине для свидания лишь в июле следующего года.

Заключенным разрешено раз в шесть недель проводить с супругами четыре дня. На время свиданий их переселяют в отдельные квартиры на территории тюрьмы. Во время второй такой встречи в августе 2023 пара устроила четырехдневный секс-марафон в надежде зачать ребенка.

Из-за проблем с фертильностью Ларисса Кинг до сих пор не может забеременеть. К 2024 году Райан отбыл обязательный срок заключения — 15 лет — и теперь надеется выйти на свободу досрочно. Кинг надеется, что к моменту рождения будущего ребенка ее муж уже будет жить с ней.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница тюрьмы попала за решетку из-за того, что влюбилась в заключенного. Она нарушила закон, посмотрев для него файл в тюремной базе данных.