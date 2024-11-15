Отказалась от эвтаназии за секунды до процедуры: история девушки Роми

22-летняя Роми из Нидерландов много лет страдала от депрессии и расстройства пищевого поведения. Девушка ходила к психиатру, но ничего не помогало — ей просто не хотелось жить. Через какое-то время она сочла, что борьба будет бесплодной, несмотря на все усилия. Эвтаназия показалась Роми единственным логичным выходом. Однако так было лишь до тех пор, пока она не оказалась на больничной койке, а до процедуры не остались считанные секунды. «Лента.ру» выяснила, что заставило решившуюся на легальное самоубийство нидерландку выбрать жизнь.

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Как Роми пришла к эвтаназии

Решение было принято в 2020 году. Анорексия и диагностированная клиническая депрессия стали казаться невыносимыми. Тогда Роми решила воспользоваться тем, что живет в одной из немногих стран, где разрешена эвтаназия.

Согласно законодательству Нидерландов, с 2001 года эвтаназия проводится на добровольной основе для пациентов, которые испытывают невыносимые физические или психологические страдания без какой-либо перспективы улучшения. Однако запланировать процедуру можно лишь в том случае, если доводы покажутся достаточно убедительными врачам.

Роми на протяжении четырех лет убеждала свою семью и психиатров, что ей необходимо умереть. Она добилась своего — медики дали зеленый свет. 19 июня 2023 года мать была с ней в палате хосписа в городе Лейден, а брат стоял в саду, ожидая, когда все закончится. Врач в последний раз, шаг за шагом, объясняла, как будет проходить эвтаназия.

По воспоминаниям Роми, в этот момент ее пробил холодный пот, сердце колотилось. Перед введением обезболивающего врач задала пациентке протокольный вопрос: «Вы уверены?» Внезапно, почти в момент инъекции обезболивающего, Роми заплакала и замотала головой. Вместе с ней не смогла сдержать слез и ее мать. Эвтаназию отменили.

Однако позже девушка снова вернулась к этой идее. Ей даже назначили повторную процедуру, но благодаря психиатру и друзьям она продолжила терапию и снова все отменила, только на этот раз заранее.

Что произошло с Роми после отмены эвтаназии

После девушка шутила, что у нее такое чувство, будто теперь она должна умереть, потому что остальные раздражены отсутствием кульминации ее долгого пути к эвтаназии. Однако сейчас, несмотря на все трудности, девушка хочет жить.

Теперь она живет в коммуне для людей с психическими трудностями в Роттердаме, где ей и другим таким же пациентам помогают специалисты. Некоторое время назад она поступила на курсы педагогов, которые занимаются обучением взрослых.

«Я не жалею о своем путешествии. Поскольку я была так близка к смерти, я воспринимаю жизнь как нечто ценное. Не всегда все будет хорошо, но теперь я знаю, что в конце тоннеля есть свет», — Роми.

На вопрос, что дает ей надежду, Роми отвечает «арендная плата».

«Это прозвучит безумно: мне искренне нравится платить аренду. Это придает моей жизни смысл. Просто потому, что это что-то нормальное», — смеясь, рассказывает девушка в интервью.

Проблемы с эвтаназией в Нидерландах

Двадцать три года назад Нидерланды стали первой страной в мире, которая декриминализовала эвтаназию. Главное для желающих встретить такой конец — убедить врачей в невыносимости и бесплодности своих страданий.

В прошлом году в результате эвтаназии в Нидерландах умерло 9068 человек, что составляет пять процентов от общего числа смертей. При этом цифра каждый год растет — в 2022 году такую смерть выбрали 8720 человек.

В 2023 году эвтаназию из-за депрессии выбрали 22 человека моложе 30 лет В 2020-м таких было всего пять.

В Нидерландах растет обеспокоенность тем, что все больше людей с суицидальными наклонностями, особенно молодых, просят об эвтаназии. В 2023 году было зарегистрировано 138 случаев эвтаназии после психологических страданий. Это на 20 процентов больше, чем в 2022 году. При этом количество таких смертей удвоилось с 2019 года.

Скандал с капсулой для суицида в Швейцарии

В 2017 году нидерландский инженер Александр Баннинк и австралийский врач Филип Ничке разработали устройство для эвтаназии Sarco. В декабре 2021 года создатели Sarco якобы получили разрешение на его использование в Швейцарии, ее единственной компанией-оператором стала The Last Resort. Однако проблемы начались с момента анонса первого использования устройства.

В середине июля 2024 года The Last Resort закрыла доступ к [капсуле] Sarco для пациентки Х. <...> Предполагаемый уход из жизни пациентки Х (женщины в возрасте около 55 лет из США) в Sarco, назначенный на 17 июля, отложен на неопределенный срок. Причиной стали растущие опасения в отношении ее ухудшающегося психического здоровья заявление компании Sarco.

По оценкам компании, пациентка начала страдать от психологического давления на фоне пристального внимания швейцарских СМИ.

Директор проекта Sarco Филип Ничке выразил уверенность в том, что решение отложить эвтаназию пациентки из США было верным из-за наличия «значительных когнитивных отклонений, граничащих с предпсихозом», которые проявились в последние недели перед планируемой датой ухода из жизни. При этом The Last Resort не выпускала никаких заявлений о состоянии пациентки.

Однако на этом скандалы не закончились. Капсулу Sarco все же применили — это произошло 23 сентября в кантоне Шаффхаузен. Внутри была та же американка, для которой процедуру отменили летом. Сразу после того, как это случилось, причастных задержали на месте.

По факту произошедшего владельцев устройства хотят привлечь к уголовной ответственности. Их обвинили в подстрекательстве и содействии самоубийству. Полицейские конфисковали аппарат.

При этом перед второй попыткой использования Ничке заявлял, что по результатам юридической экспертизы в Швейцарии капсулу не признали медицинским устройством. А газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на профессора университета Цюриха Керстин Фокингер сообщила, что юридический статус капсулы до сих пор не установлен. Ее использование было запрещено при подаче соответствующего запроса в июле в кантоне Вале.

Очевидно, что связанные с эвтаназией вопросы до сих пор вызывают в обществе резонанс и дискуссию. А страны, где разрешена активная эвтаназия (то есть такая, где потребовать ее будучи в сознании и физически здоровым может сам пациент) — Бельгия, Люксембург и Нидерланды, — постоянно сталкиваются с этическими дилеммами. Можно ли вообще назвать влечение к смерти сознательным решением человека? А если нет, то как избавить от нее тех, кому кажется, что жизнь потеряла смысл?