Как перестроечный кинематограф сводил счеты с советским строем

«Все, что раньше было под запретом, вдруг стало разрешено» – именно так можно описать настоящую революцию в отечественном кино, которая произошла во второй половине 1980-х – во время перестройки. О том, что принесла в кинематограф эпоха перемен и почему она была осмыслена кинотворцами именно так, читайте в нашем материале.

© Кадр из к/ф «Кин-дза-дза!»

Одной из самых популярных картин времен перестройки стала «Интердевочка». Чтобы посмотреть этот фильм, зрители брали кассы кинотеатров штурмом. Всем хотелось увидеть кино «про это» и узнать, как живут «там». Смотрите х/ф «Интердевочка» в пятницу, 15 ноября, в 23:20 на телеканале «МИР».

Прежние законы жизни перестали действовать. Что дальше?

Кинематограф в СССР был очень прибыльной структурой с большим производственным размахом. Государство вкладывало в фильмы солидные средства и получало во много раз больше за счет поистине масштабного кинопроката. Вложив сто миллионов рублей в год, оно получало до миллиарда прибыли.

«Была киноиндустрия, кинопромышленность, отрасль народного хозяйства – кино. Деньги, которые давали на производство, никуда не уходили. Они осваивались на киностудиях, потом уходили в госпрокат, прокатывались и в виде прибыли возвращались в государство», – говорил в одном из своих интервью кинорежиссер Юрий Мороз.

Однако вся эта хорошо налаженная производственная машина делала кино по госзаказу, идеологически выверенное, отражающее советскую повестку. Если же кому-то из режиссеров удавалось прорваться сквозь цензуру и снять проблемное кино, выявляющее неблагополучие общества, то такое кино чаще всего отправлялось «на полку». То есть его не пускали в прокат. Даже любимый миллионами зрителей фильм «Москва слезам не верит» мог остаться в запасниках киностудии, если бы за нее не заступился лично генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

И вот вся эта гигантская киноиндустрия вдруг в одночасье теряет всю свою идеологическую выверенность. В 1986 году, после V съезда Союза кинематографистов СССР, начинается борьба с цензурой. С этого момента советская киноиндустрия меняется бесповоротно.

«Прежде четкие и понятные законы жизни перестают действовать, страницы книги бытия заполняются абракадаброй, и стены с оптимистическими лозунгами вдруг начинают трескаться под напором потусторонних сил. На заводах, в перелесках, в старых квартирах с продавленными кроватями начинают твориться очень странные и непонятные дела», – так кинокритик Василий Корецкий писал об абсурдистском кино этого периода. Но в более широком смысле это относится и ко всему перестроечному кино в целом.

Перестройка – уникальное время в истории мирового кино

Первыми на экранах появляются фильмы, которые ранее были отправлены на полки фильмохранилищ. Например, фильм «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе (он был снят в 1984, а выпущен на экраны только в 1987 году). А фильм «Комиссар» Александра Аскольдова и вовсе пролежал в запасниках 20 лет, прежде чем в 1987 году его увидели зрители. Но эти фильмы все же нельзя считать перестроечным кино. Ведь они были созданы до того, как страну захлестнули перемены во всех сферах жизни, а значит, являются скорее провозвестниками эпохи.

© Кадр из к/ф «Покаяние»

Во время перестройки (1985-1991 годы), в связи с кардинальными переменами во всех сферах жизни, которые были инициированы генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым, для режиссеров кино стали доступны практически любые острые темы, о которых не допускалось говорить ранее. Например, криминал, наркомания, секс, коррупция, теневой бизнес и многое другое.

В одном из своих интервью режиссер Карен Шахназаров, снявший в эпоху перестройки две культовые картины – «Курьер» и «Город Зеро», сказал, что перестроечное время было уникальным в истории мирового кино, идеальным для кинематографистов периодом.

И действительно, некоторые фильмы этой эпохи до сих пор считаются настоящими шедеврами. Среди них такие, как «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии (1986), «Асса» Сергея Соловьева (1987), «Господин оформитель» Олега Тепцова (1988), «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой (1987), «Убить дракона» Марка Захарова (1988), «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова (1991).

Однако, как позже неоднократно отмечали исследователи отечественного кино, перестроечный кинематограф увидел свою миссию не в поисках позитива в настоящем и будущем, не в защите внутренней свободы личности и ее адаптации к новым условиям, а в сведении счетов со всем тем, что было прожито советским обществом за более чем семидесятилетний срок.

«Экраны заполнились изображениями нищеты, духовной грязи, отверженности, искаженности человеческих судеб, – пишет в своей статье историк, исследователь советского кино Александра Колесникова. – Режиссерские сценарии становятся заведомо пессимистичными, не оставляющими надежды на светлое будущее, которое, по сути, было одним из основных символов советского искусства».

Под ревизионистский каток попало многое из того, что раньше считалось святым: военное и послевоенное прошлое нашей страны, а также фигуры вождей. («Завтра была война», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», агрессивно реалистичная лента «Похороны Сталина» и многие другие фильмы). Они разрушали до основания идеалистическое представление о героическом прошлом великой страны, не оставляя от него камня на камне.

Новые темы и рок-кумиры в кино

Режиссеры, словно пытаясь наверстать упущенное за все советские годы, бросились осваивать новые темы. Вот только некоторые из них:

Столкновение двух эпох. Это фильмы о неопределенности будущего и о том, как непросто человеку найти опору во времена, когда рухнули все нравственные ориентиры, и нет надежды ни на что («Небеса обетованные», «Город Зеро»).

Подростковая жестокость и эмоциональное насилие. К фильмам на эту тему относятся культовые киноленты «Чучело» и «Дорогая Елена Сергеевна».

Разрушение нравственных основ. Эта тема в той или иной степени звучит чуть ли не во всем перестроечном кино («Асса», «Плюмбум», «Операция «Кооперация»). А в фильме «Интердевочка» героиня, которую сыграла Елена Яковлева – валютная проститутка, которая использует свой шанс переехать за границу.

Проблема отцов и детей, которые растут в мире, где все, на что опирались их родители, безнадежно устарело. Именно в перестройку эта тема приобрела настолько символическое значение. Никогда еще в обществе и кино мотив столкновения старого и нового мира не был так заметен. («Авария – дочь мента», «Курьер» и «Маленькая Вера» – первый на отечественном экране фильм с откровенными сексуальными сценами).

Наркомания. Фильмы о наркомании страшные, крепкие, как самогон, и безнадежные. А еще – они полны страстной мечты об иной, недоступной для героев жизни («Игла», «Под небом голубым», «Трагедия в стиле рок», «Исповедь. Хроника отчуждения» и др.)

Многим фильмам перестроечного периода свойственны трагические концовки. Герои либо погибают, либо теряют близких, либо расстаются с надеждой. В то же время появляются на экране и совершенно новые персонажи. Режиссеры жадно исследуют представителей молодого поколения, которые хоть и бунтуют, но плохо подходят на роль строителей нового общества. Интересно, что во многих знаковых картинах перестроечного периода снялись будущие рок-звезды: Константин Кинчев, Сергей Курехин, Петр Мамонов, Виктор Цой.