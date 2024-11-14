О чем думают порнозвезды во время съемок

Съемки в порно — это тоже работа, пусть и не слишком благородная, но от того не менее простая. Она требует взаимных усилий, раскрепощенности и страсти, ну и, конечно же, чуточку актерского мастерства.

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Однако, снимая очередной дубль с таким же измученным партнером, актеры просто перестают думать о сексе. Многие порнозвезды волей-неволей отвлекаются от полового акта, улетая мыслями, например, к своей кошке. Или пицце, ведь едва ли им удается перекусить во время съемок.

Журналист Vice разузнал, какие мысли чаще всего посещают головы порнозвезд и, стоит отметить, многие из них оказались весьма неожиданными…

Журналист таблоида Vice побывал на порнокастинге компании Light Southern и пообщался с посетившими его актрисами. Он пообщался с девушками, которые уже имеют за плечами опыт участия в порно, и узнал, о чем они думают во время съемок.

Актриса Блейк Уайлд (Blake Wilde) призналась, что сначала, конечно же, думает о работе. Девушка размышляет, какую позу лучше выбрать, как встать в кадре, чтобы выглядеть максимально эффектно. Однако вскоре ее мысли куда-то улетают, и она начинает представлять, как будет ужинать пиццей, вспоминая, есть ли пиво в холодильнике.

Актриса призналась, что очень любит свою работу, но не испытывает возбуждение постоянно.

«Для меня это всего лишь очередной день в офисе, — рассказывает Уайлд».

Порнозвезда Джесси Ли Пирс (Jessie Lee Pierce) рассказала, что во время съемочного процесса в первую очередь думает о своем партнере.

«Очевидно, что ему заплатили за секс со мной, но мне интересно, действительно ли ему нравится то, что происходит, или же он притворяется? Принимал ли он сегодня виагру?»

Когда актрисе не нужно работать с кем-то, она может расслабиться и подумать о чем-то своем.

«Что делает моя кошка? Может ее нужно покормить? Обязательно надо будет зайти на почту».

Порноактриса Мэдисон (Madison) прокручивает в голове любимые музыкальные композиции. Ее обычная программа на съемки — это оральные ласки, секс в трех разных позициях и семяизвержение. Девушка признается, что музыка помогает ей придерживаться ритма.

«Моя любимая песня — Black Velvet. Напевая композицию, я лучше настраиваюсь на партнера, могу рассчитывать время. Я пою для себя, это помогает мне, так я чувствую себя более сексуальной. Также песни — это отличный вариант для того, чтобы синхронизировать движения. Через одну песню я могу сменить позу, а через пять — закончить сцену».

Судя по всему, даже съемки в порно однажды могут превратиться в рутину, ведь актеры практически не думают о сексе, а просто выполняют свою работу.