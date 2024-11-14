Почему униформа византийской пехоты стала в России культовой одеждой

На самом деле Россия не является родиной ватника, или телогрейки. Короткие стеганые льняные куртки, утепленные ватой, а также пропитанные уксусом и вином, являлись с X века униформой византийской пехоты. Древняя телогрейка носила благородное на слух название «кавадион» и относилась к разряду легкой брони. Конечно, византийский ватник едва ли мог защитить от стрел, но он мог сохранить жизнь при рубящем ударе клинком или топором. Ряд историков уверены, что кавадион где-то в XI-XII веках проник из Византии и в русские княжеские дружины, но монголо-татарское нашествие внесло свои коррективы - «византийский ватник» бесследно исчез из русского военного "гардероба".

Сделано в Китае

Современная телогрейка, вероятно, появилась во время Русско-японской войны. Расквартированные в Маньчжурии части Русской армии обратили внимание на удобные и теплые ватные куртки местных жителей и решили закупить их у местных торговцев. После демобилизации китайские душегрейки разошлись по всей Российской империи, заложив тем самым основы для настоящего «ватного культа». Позднее ватники фрагментарно использовались как в Первой мировой, так и Гражданской войнах, но до настоящего народного признания было еще далеко.

Стандартизация

Осенью 1932 года комитет по стандартизации Народного комиссариата легкой промышленности СССР вводит стандарт ватника:

«Телогрейка — куртка ватная однобортная, прямого покроя, застёгивается по борту доверху на 4 пуговицы имеющимися в левом борте четырьмя пришивными петлями (шлевками). Полы прямые без вытачек, с боковыми накладными карманами, простёганные сквозь верх, вату и подкладку параллельными долевыми машинными строчками. Расстояние между простёжками 6 см. Спинка прямая, цельная или с долевым швом посередине, на талии стягивается затяжниками с металлической пряжкой. Простёжка спинки одинакова с полой. Воротник стоячий мягкий, застёгивается на одну пуговицу шлевкой, пришитою к левому его концу. Высота воротника — 3 см. Рукава одношовные, заканчиваются внизу небольшой шлицей и манжетами, застёгивающимися на одну пуговицу шлевкой, пришитой к концу верхней половинки манжета».

Власти СССР увидели в ватнике идеальную одежду, которая функциональна как для работы, так и для войны. В 1932 году телогрейки фактически становятся форменной одеждой для строителей Беломорканала.

Одежда босяков

Это уже не был «китайский» ватник. По большому счету «стандартизированная» телогрейка представляла собой некий «коктейль», в который в качестве «ингредиентов» включил в себя «азиатский» прототип, так называемую «сибирку» (короткий кафтан), популярную среди купцов на рубеже веков и так называемый волан, который был в своем роде форменной одеждой ямщиков. Вот как описывал этот предмет одежды Гиляровский:

«Сытые, в своих нелепых воланах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику … Воланы явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера. Тогда волан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья…»

Интересно, что воланы стали «униформой» у знаменитых волжских босяков, а затем и у разного рода бродяг и лихих людей. Ватник хорошо смягчал удары в драках, мог сберечь от удара ножом и, кроме того, не стеснял движений, что было важно для уличных ловкачей.

Одежда победителя

Однако руководители страны меньше всего хотели, чтобы ватники ассоциировались с одеждой заключенных или лихих людей. В 1930-ые годы телогрейки начинают продвигаться через кинематограф. Например, в культовом фильме «Чапаев» в ватниках щеголяют Анка и Петька, демонстрируя тем самые «универсальность» этой одежды. Появляются ватники и в других тогдашних «блокбастерах». Однако, по сути дела, промо в массовой культуре не смогло реабилитировать ватник и сделать его национальной одеждой. Только Великая Отечественная война превратила телогрейку в настоящий культ, сделав ее одеждой победителей. Именно в телогрейке поднималась советская страна из послевоенной разрухи — вырастали новые города, создавалась советская империя. Надо сказать, что со временем у ватника по функциональности появилось огромное количество конкурентов, но все равно его можно было найти в гардеробе как и профессора университета, так и деревенского пастуха.

Одежда заключенных

После войны ватники долго не выходили из моды, но самое широкое распространение телогрейки в послевоенное время получили в лагерях. Они служили заключенным верой и правдой. Внутренние и внешние карманы позволяли осужденным держать при себе особо ценные вещи, ватник служил и подушкой, и одеялом. Лагерная спецодежда «с номерком» стала с того времени отличительным маркером заключенных или ссыльных. В телогрейках на фото можно встретить и Солженицына, и Шаламова, и Бродского.