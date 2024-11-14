Почему может исчезнуть весь планктон

Исследование Бристольского университета, опубликованное в журнале Nature, прогнозирует, что глобальное потепление может привести к вымиранию морских видов. Научная группа изучила, как планктон, важнейшая часть морской пищевой цепи, реагировал на древние периоды потепления, и сопоставила эти данные с прогнозами климата на конец XXI века.

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Выяснилось, что нынешний темп потепления, вызванного деятельностью человека, превышает адаптационные возможности планктона. Разработанная исследователями уникальная модель позволила изучить поведение планктона 21 000 лет назад, в период последнего ледникового максимума, предоставив детальные данные о механизмах их выживания. В прошлом планктон мог мигрировать в более прохладные зоны океана, но сегодня быстрая смена климата оставляет ему мало вариантов для выживания.

Полученные данные указывают на риск исчезновения многих видов планктона, что нанесет серьёзный урон морским экосистемам и ставит под угрозу продовольственную безопасность, особенно в прибрежных сообществах, зависящих от рыболовства.