Как экипаж Чкалова спасал двигатель во время рекордного полета

В 1995 году Московский монетный двор отчеканил четыре серебряных монеты в серии "Исследование русской Арктики". Одна из них - самая тяжелая (весом 173,29 грамма и толщиной 6 мм) имела номинал 25 рублей, а тираж - 5 000 экземпляров. На ней изображены Валерий Чкалов (в центре), второй пилот Георгий Байдуков (слева) и штурман Александр Беляков. Пролет АНТ-25 зафиксировали участники дрейфующей станции "Северный полюс". Они слышали гул мотора, но увидеть самолет им не удалось из-за низкой облачности.

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Самый известный из участников этого трансарктического перелета - знаменитый лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов (1904-1938). Родился он в слободе Василево под Нижним Новгородом в семье рабочего. Окончил техникум в Череповце, работал молотобойцем, кочегаром. Добровольно вступил в Красную Армию, где сначала служил механиком по ремонту самолётов. 17-летнего паренька направили учиться на пилота. Получив квалификацию лётчика-истребителя, Чкалов был направлен в Ленинград.

Однообразная служба угнетала Чкалова. Он много экспериментировал, в полётах нередко ставил перед собой очень рискованные задачи. Даже после женитьбы (1927) не остепенился - однажды пролетел под мостом, за что был посажен на гауптвахту.

Но его выступление на авиационном параде в Москве привлекло внимание командования, и Чкалова назначили командиром звена в Брянск. Осваивая полёты на низкой высоте, он задел колёсами за провода и повредил машину. ЧП не прошло бесследно - летчика уволили из армии и осудили на год тюремного заключения. Правда, через 16 дней освободили.

Несколько месяцев Чкалов руководил школой планеристов в ленинградском Осоавиахиме. Затем по ходатайству авторитетного асса Михаила Громова его приняли в столичный научно-испытательный институт ВВС. Здесь Чкалов "обкатывал" десятки новых машин.

После неудачного полёта С. Леваневского через Северный полюс Чкалов вызвался покорить эту трассу, но руководство разрешило другой маршрут (1936). Расстояние в 9374 км от Москвы до острова Удд (через Северный ледовитый океан и Камчатку) экипаж Чкалова, в котором вторым пилотом был Г. Байдуков, а штурманом А. Беляков, преодолел за 56 часов 20 минут и установил неофициальный мировой рекорд дальности полёта по ломаной линии. Всем троим было присвоено звание Героев Советского Союза. На аэродроме их встречал И. Сталин.

18-20 июня 1937 года этот экипаж совершил первый беспосадочный перелёт из СССР в США по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер, преодолев 9130 км (по прямой - 8583 км) за 62 часа 16 минут. Примечательно, что 5900 км полёт проходил над океаном. Перелёт имел огромный резонанс во всем мире. Чкалова принял в Белом доме президент США Рузвельт. Пассажиры теплохода "Нормандия", на котором лётчики возвращались из Америки, стали свидетелями беспрецедентного случая - у Чкалова попросила автограф кинозвезда Марлен Дитрих.

На родине Чкалова встретили новыми почестями - избрали депутатом Верховного Совета СССР, даже предлагали, по некоторым данным, министерский пост. Но лётчик от кресла отказался. Он погиб в авиакатастрофе при испытании новой техники.

Авиационный штурман, флаг-штурман ВВС, участник рекордных авиаперелётов в 1930-е годы, Герой Советского Союза Александр Васильевич Беляков (1897-1982) рос в семье учителя под Москвой. Окончив гимназию, поступил в Петроградский лесной институт, но через год был призван в армию. Прошёл ускоренный курс военного училища и получил направление на фронт, служил начальником сапёрной команды в чине прапорщика. После Октябрьской революции избирался членом полкового солдатского комитета.

С февраля 1919 года - в Красной Армии. Участвовал в гражданской войне, в том числе в составе дивизии под командованием Чапаева, за что годы спустя получил от Чкалова прозвище "Чапай". Воевал против Колчака. Перенёс тиф, затем учился в Московской аэрофотограмметрической школе, в которой его оставили техником-лаборантом. А уже через три года он стал там главным руководителем цикла аэронавигации (1924), много летал в качестве лётчика-наблюдателя.

С 1930 года Беляков преподавал в Военно-воздушной академии имени Жуковского. В этот период участвовал в дальних групповых перелётах: из Москвы на Дальний Восток (1933) и вместе с Байдуковым по маршруту Москва - Варшава - Париж - Лион - Прага - Москва (1934). Готовился к трансарктическому перелёту.

20-22 июля 1936 года вместе с Чкаловым и Байдуковым совершил сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы через Северный ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский на остров Удд Год спустя прославленное трио выполнило первый в мире беспосадочный перелёт Москва - Северный полюс - Ванкувер (США) протяжённостью 8504 км по прямой.

В последующие годы Беляков много сделал для организации штурманской службы отечественных ВВС - подготовил 307 ночных экипажей для авиации дальнего действия и 800 штурманов. Занимал командные должности в действующей армии, участвовал в нескольких наступательных операциях Великой Отечественной войны.

После войны Беляков возглавил штурманский факультет Военно-воздушной академии в Монино (1945). Написал ряд научных трудов по аэронавигации. Кроме того, участвовал (1955) в воздушной арктической экспедиции "Север-7", во время которой выполнил четыре дальних полёта на тяжёлом стратегическом бомбардировщике Ту-4. Уйдя в отставку (1960), Беляков до конца жизни занимался учебной и научной работой в Московском физико-техническом институте.

Летчик-испытатель 1-го класса, участник исторических дальних перелётов и крупных фронтовых операций. На его парадном мундире под Золотой Звездой № 10 было более двадцати советских, российских и иностранных орденов. Это Георгий Филиппович Байдуков (1907-1994), который к тому же написал несколько увлекательных книг об авиации.

Место рождения Байдукова - разъезд Тарышта в Томской губернии. Там его отец работал на железной дороге. В девять лет мальчик остался без матери, ушёл из дома и долго бродяжничал. Однако такая жизнь ему не нравилась, и в 14 лет он определился на стройку, затем окончил профтехшколу.

Добровольно вступив в Красную армию, Байдуков нашёл здесь дело всей своей жизни - отучился в школе ВВС, и стал пилотом. В НИИ ВВС его назначили (1931) лётчиком-испытателем. Он специализировался по "слепым" полётам и посадкам, совершенствовал фигуру "плоского штопора". В это же время лётчиком-испытателем в НИИ служил Валерий Чкалов. Они подружились.

Сразу после сдачи экзаменов за первый курс академии им. Жуковского Байдукова ввели в команду Сигизмунда Леваневского для подготовки трансарктического перелёта в Америку и назначили сменным пилотом, штурманом и радиотелеграфистом. Стартовали нормально. Однако над Баренцевом морем из-за технических неполадок пришлось повернуть назад (1935). В очень сложных условиях Байдукову удалось совершить аварийную посадку.

В катастрофе Леваневский обвинил авиаконструктора А.Н. Туполева, даже назвал его в присутствии Сталина вредителем. Но Байдуков считал иначе. Он - уже в должности шеф-пилота авиазавода - продолжил испытания АНТ-25 и сумел добиться улучшения конструкции и повышения безопасности экипажа, поэтому его подключили к подготовке беспосадочного перелёта Москва - Северный ледовитый океан - Петропавловск-Камчатский. Этот перелёт состоялся в июле 1936 года. Экипаж АНТ-25 в составе Чкалова, Байдукова и Белякова пробыл в воздухе 56 часов 37 минут, преодолев 9374 км от Москвы до острова Удд в устье Амура. За выполнение этого задания члены экипажа получили звания Героев Советского Союза.

Ровно через год этот экипаж на таком же самолете совершил беспосадочный перелёт длиной 9130 км по маршруту Москва - Северный полюс - США. Через 63 часа 16 минут после старта самолёт приземлился на военном аэродроме около Ванкувера. Отважных авиаторов чествовали и в Америке, и в Европе.

После знаменитых перелётов Байдуков продолжал работать лётчиком-испытателем. Во время советско-финской войны он возглавил бомбардировочный авиаполк и лично совершил 80 боевых вылетов. Когда началась Великая Отечественная война, полковника Байдукова направили в США заниматься поставками военных самолетов в СССР, но уже с 1942 года он служил на командных должностях в действующей армии и закончил войну генерал-лейтенантом.

В послевоенное время Байдуков около года возглавлял Главное управление Гражданского воздушного флота, затем стал заместителем руководителя НИИ ВВС, где когда-то был лётчиком-испытателем. Окончив Высшую военную академию (1951), Байдуков продолжил службу. На заслуженный отдых вышел (1988) в звании генерал-полковника авиации.

С Георгием Филипповичем мне повезло прожить несколько дней, можно сказать, под одной крышей - в Центральной клинической больнице. Летом 1985 года значительная часть её территории представляла собой просто лес. Чистый воздух был прописан обоим, но прогуливаться по асфальтированным дорожкам нам не нравилось - тянуло ходить по траве и слушать птичий щебет. Там мы и познакомились, и прошли вдвоём первую пару километров.

Разумеется, о болячках своих мы не заикались. Куда как интереснее было разговаривать об авиации. Я рассказал Байдукову, что десятью годами раньше побывал на родине Чкалова и в павильоне, где находились самолёты, на которых летал Валерий Павлович, долго рассматривал главный экспонат - гигантский АНТ-25. Огромная машина имела толстенные крылья-бензобаки размахом 34 метра, но очень узенькую кабину, места в ней для экипажа располагались, можно сказать, - "в затылок".

Естественно, я спросил Георгия Филипповича, каким образом они с Чкаловым меняли друг друга в полёте. Байдуков ответил коротко: "Акробатически". А потом с юмором представил схему этого действа. Сменщик под потолком пробирался к креслу первого пилота, а тот низом полз навстречу - в хвост кабины. Георгий Филиппович обрисовал детали этой рокировки столь красочно, что передать их я не берусь, чтобы не запутаться в терминах.

Такие рокировки приходилось делать не раз и не два. АНТ-25 то и дело накрывали облака, и Байдуков вёл самолёт, поскольку был признанным мастером "слепых" полётов. А последние тринадцать часов вообще не выпускал штурвал из рук. Чкалов из-за кровотечения, вызванного кислородным голоданием, не мог сменить товарища.

Рассказывая об этом обстоятельстве, Георгий Филиппович, мягко говоря, попенял организаторам перелёта. Они предусмотрели для экипажа больше центнера пищевых продуктов, много меховой амуниции, утеплённую палатку, даже лодку и оружие, а вот с кислородом просчитались. И не только с ним.

Из-за обледенения вес самолёта резко увеличился, а потому мотор работал на пределе возможностей. В системе охлаждения выкипела почти вся вода, а в резервной ёмкости жидкость замерзла. От остановки двигатель спасла находчивость лётчиков - в систему охлаждения они залили влагу, которую по возвращении домой надлежало сдать врачам. Проще говоря, мочу.

Мало того, сильные встречные ветры привели к перерасходу топлива, что не позволило продолжить полёт до Сан-Франциско, где планировалась посадка. После приземления в Ванкувере в бензобаках АНТ-25 из восьми тонн горючего оставалось меньше сотни литров.

Рассказчик Георгий Филиппович был потрясающий. Прекрасно помнил всё о самолётах, на которых летал, о конструкторах, пилотах и техниках, с кем доводилось работать. Подробно и очень толково объяснял особенности воздушных трасс и метеоусловий в разных краях. Делал это так живо, что, казалось бы, сугубо технические проблемы обретали почти человеческий характер и становились вдвойне интереснее.

Однажды на нашу долю выпало небольшое приключение. Разговорившись, мы удалились от больничного корпуса, углубились в лес и попали в чащу. Выглядела она довольно мрачновато. И уж совсем некстати вдруг раздался грозный рык, подхваченный многоголосым собачьим лаем. Из кустов появилось десятка полтора бывших овчарок и лаек. И никто из них хвостом не вилял.

- Нехорошо получилось, - оценил обстановку Григорий Филиппович. - Зашли мы, как говорят летуны, в чужое воздушное пространство. Придётся отступить. Осторожно, чтобы не спровоцировать нападение. Спину не подставлять!

И мы медленно попятились. Очень медленно. Георгий Филиппович cоветовал не оглядываться. Не смотреть в глаза вожакам. Шаги назад делать не торопясь, но шире. И аккуратнее, чтобы не споткнуться.

Псы не отставали, шли за нами, облаивали, но не окружали. Спрашиваю Байдукова, как он научился держать нейтралитет с собаками. Оказывается, кое-что усвоил давным-давно, когда беспризорничал. Потом слушал рассказы охотников о встречах с волками. Это на случай вынужденной посадки в тайге. Ведь в одичавших собаках волки просыпаются. Так что тоже пригодилось.

Вскоре мы наткнулись на сторожку. Возле неё валялись старые черенки от лопат. Ими мы от души постучали по доскам, деревьям и ржавому ведру. Стая приутихла, остановилась и даже сдала назад.