Почему десяткам станций московского метро несколько раз меняли названия

25 лет назад станцию «Ленинские горы» переименовали в «Воробьевы горы». За почти 90-летнюю историю московского метро 30 станций меняли свои названия, некоторые даже по три, четыре раза. Самой идеологически заряженной карта столичного метрополитена были в первые десятилетия его существования. Потом и «Улица Коминтерна», и многие фамилии революционеров исчезли, уступив место названиям, выбранным по географическому принципу. «Мослента» разобралась, как волны переименований были связаны со сменой идеологии в стране.

© Гости столицы на станции "Таганская", 1951 г.

Про идеологию в названиях

Часто бывает так: глядя на названия улиц или станций метро, мы не обращаем на них внимания. А зря. Ведь все они напрямую иллюстрируют историю нашей страны.

«По названиям станций метро Москвы можно реконструировать наше прошлое в различные исторические периоды, — объясняет «Мосленте» лингвист, профессор МГПУ Ольга Сулейманова. — По-прежнему существуют станции "Площадь революции" и "Октябрьская". Подчеркнуты индустриальные достижения: "ВДНХ", "Автозаводская", "Речной вокзал", "Аэропорт", "Водный стадион". Отмечается роль важнейших движущих сил в различные исторические периоды: "Партизанская", "Комсомольская", "Пионерская". Использованы названия важных массовых организаций: "Профсоюзная", например».

Этим, впрочем, дело не ограничилось. Если говорить об именах писателей и поэтов, можно заметить: в ход пошли лишь те авторы, которые отражали национальную идеологию. В честь них названы станции: «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская», «Тургеневская», «Достоевская», «Фонвизинская» и «Лермонтовский проспект».

А еще есть станции, названные в честь выдающихся ученых: «Менделеевская», «Тимирязевская». И, конечно же, на карте московского метро есть названия, данные в честь исторических персонажей: «Бауманская», «Войковская».

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Про первые переименования станций

Менялись времена, менялась идеология — менялись и названия станций. На сегодняшний день в московском метро их 268 без учета монорельса и МЦК, и 30 из них в разные периоды меняли свои названия, иногда даже по несколько раз.

Первопроходцем стала станция «Александровский сад», которую переименовывали трижды. Открылась она под названием «Коминтерн», но в том же 1935 году стала «Улицей Коминтерна» — так тогда называлась Воздвиженка, на которую и выходит станция. В декабре 1946 года ее переименовали в «Калининскую», потому что название потеряло свою актуальность: в годы войны Сталин аннулировал Коминтерн, который он недолюбливал и называл «лавочкой». Улицу Коминтерна, а следом и ближайшую станцию метро переименовали в честь недавно умершего партийного деятеля Калинина. И только в перестройку, в ноябре 1990 года «Александровский сад» получил привычное нам сегодня название.

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Про десталинизацию метро

В переименовании станций московского метро было несколько крупных этапов, отмечавших смену или корректировку идеологии в стране.

Первый из них связан с хрущевской оттепелью: 25 февраля 1956 года Никита Сергеевич выступил на XX съезде КПСС с секретным докладом «О культе личности и его последствиях», и уже через четыре месяца станция «Завод имени Сталина» была переименована в «Автозаводскую». А в течение следующих пяти лет статуи и портреты вождя народов убрали или заменили другими изображениями на десяти станциях: «Добрынинской», «Павелецкой», «Таганской», «Курской», «Комсомольской», «Проспекте мира», «Новослободской», «Белорусской», «Краснопресненской» и «Киевской». В 1961 году станцию «Сталинская», вслед за районом, в котором она находится, переименовали в «Семеновскую», закрыв таким образом пятилетку преобразований, связанных с отменой культа личности.

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«При этом станция "Сталинград" есть в парижском метро, — комментирует ситуацию Ольга Сулейманова. — Впрочем, там это название никогда не было идеологически наполненным. Это для нас с именем Сталина связана трагическая историческая эпоха, от которой хочется максимально дистанцироваться, в том числе для изменения политического вектора. А во Франции такого восприятия нет, поэтому станция "Сталинград" на границе 10-го и 19-го округов Парижа до сих пор сохраняет свое название».

Про смену названий станций в советские годы

После смерти Сталина активно менялись и названия станций, не связанные с его именем. В связи со сменой идеологии на карту московского метро попали новые фамилии, от Кропоткина до Маркса. Рекордсменом стал «Охотный ряд», который так изначально и назывался. В 1955-м его переименовали в «Станцию имени Кагановича», как бы в качестве извинения перед живым еще партийно-хозяйственным деятелем. Ведь первые 20 лет своего существования московский метрополитен назывался в честь него, а в 1955 году стал «имени В.И. Ленина». Новое название «Охотного ряда» тогда продержалось недолго: в 1957-м, когда Кагановича сняли с должности, станции вернули старое название. В 1961-м ее снова переименовали, в этот раз в «Проспект Маркса». И только в 1990 году «Охотному ряду» снова вернули его историческое имя.

При Хрущеве в столичном метро произошел и еще целый ряд переименований. В 1957 году «Дворец Советов» стал «Кропоткинской», в честь революционера-анархиста, родившегося в этом районе. К тому моменту было уже окончательно ясно: партия и правительство отказываются от строительства самого большого в мире небоскреба на месте взорванного храма Христа Спасителя. Через три года после смены названия станции на пустыре, где до войны уже было заложено основание Дворца Советов, открылся самый крупный в мире открытый бассейн «Москва».

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В 1961 году «Калужская» стала «Октябрьской», «Серпуховская» — «Добрынинской», — обе по названию соседних площадей, а в 1966 году вслед за расположенным сверху проспектом свое нынешнее название получила станция «Проспект мира», которая до этого называлась «Ботаническим садом». Это была своеобразная рокировка: соседнюю «Алексеевскую», которая открылась под названием «Мир», тогда же переименовали в «Щербаковскую».

Ряд менее идеологически окрашенных переименований произошел в 1980-х, еще до перестройки. В 1983-м «Новокузнецкая» после открытия одноименной станции Калининской ветки стала «Третьяковской», а в 1986 году первоначальное название вернули станции «Красные Ворота», которую еще при Хрущеве переименовали в «Лермонтовскую».

Про перестроечную волну переименований

В перестройку по всей стране стихийно или по указанию властей были демонтированы сотни статуй советских политических деятелей, повсюду возвращали дореволюционные названия улицам и площадям. Тогда же многие станции московского метро были переименованы по идеологическим соображениям: «Ждановская» стала «Выхино», «Площадь Ногина» — «Китай-городом», «Колхозная» — «Сухаревской», «Щербаковская» — «Алексеевской», «Калининская» — «Александровским садом», «Площадь Свердлова» — «Театральной». Самой символичной за тот период стала перемена названия станции «Ленино» в «Царицыно».

Тогда же менялись названия веток столичного метро. Так, красная ветка до 1990 года называвшаяся «Кировско-Фрунзенской», стала «Сокольнической». Одновременно с ней и название «Горьковско-Замоскворецкой» линии сократили до «Замоскворецкой», а «Ждановско-Краснопресненская» стала «Таганского-Краснопресненской».

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Про несбывшиеся планы

В 1991 году историки и москвоведы, работавшие в комиссии по наименованиям Моссовета, подготовили проект переименования 49 станций московского метро. «Марксистскую» предлагали сделать «Гончарной», «Площадь Ильича» — «Рогожской заставой», «Пролетарскую» — «Крутицким подворьем», «Улицу Подбельского» — «Ивантеевской», «Войковскую» — «Петербургской» и так далее. Это позволило бы полностью избавить карту столичного метро от политической нагрузки. Однако проект так и не был утвержден.

И хоть в 1999 году станцию «Ленинские горы» переименовали в «Воробьевы горы», в честь Владимира Ильича в наши дни по-прежнему называются станции «Ленинский проспект», «Библиотека имени Ленина» и «Площадь Ильича». К тому же и сам московский метрополитен до сих пор носит его имя

«Сохранила название и "Площадь революции", — отмечает Ольга Сулейманова. — Культовая станция, где стоят фигуры, местами затертые до блеска из-за того, что тысячи рук касаются их из-за существующих суеверий. Наверное, это название не вызывает неприятия, потому что не завязано на личности».

Про переименования последних десятилетий

В новейшее время произошли всего лишь два переименования с идеологическим подтекстом: в 2014-м «Улица Подбельского» поменяла название на «Бульвар Рокоссовского», а в 2024-м недавно открытая «Коммунарка» стала «Новомосковской».

Остальные замены были чисто техническими: «Измайловский парк» стал «Партизанской», «Битцевский парк» переименовали в «Новоясеневскую», а «Международную» — в «Москва-Сити», благодаря чему на карте столичного метро появилось первое иностранное слово, заимствованное из английского языка.

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Про географический принцип

«Метро — самый мощный проводник идеологии, — говорит Ольга Сулейманова. — Названия его станций даже важнее, чем названия улиц. Потому что, заходя в метро, человек хочет не хочет, а слышит их и запоминает. И так они становятся неотъемлемой частью его внутренней картины мира».

Самый «безопасный» в этом смысле принцип выбора имен для станций — географический. «Выхино», «Ясенево» и «Черкизовская» переносят на карту метро исторические названия, связанные с местностью. «Смоленская», «Павелецкая», «Курская», «Киевская», «Калужская», «Рижская» отсылают к направлениям дорог и магистралей, расходящихся из столицы.

«Сегодня нейминг новых станций следует географическому принципу в 80 процентах случаев, — говорит «Мосленте» Ольга Сулейманова. — Тут вам и "Нагатинский затон", и "Зябликово"…»

И это хорошо, потому что, во-первых, привязка к местности формирует привязанность человека к своему пространству. А во-вторых, в наше и без того непростое время меньше сталкивает лбами людей с разными взглядами на историю.