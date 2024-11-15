В какой стране были лучшие фехтовальщики в истории

Вскоре после того, как первый человек выдолбил дыру в камне и насадил его на палку, соорудив топор, обработка камней была поставлена на поток. Из них делали не только топоры и молотки, но также ножи и наконечники для копий. И по большей части все эти инструменты и оружие создавались для охоты на зверей, а также с целью убийства ближнего своего.

Эпохи сменяли одна другую, каменные ножи становились бронзовыми, медными, железными и наконец стальными. Воинское искусство тоже совершенствовалось, сила уступала место технике и мастерству. Развитие фехтовального искусства шло рука об руку с развитием холодного оружия. Крупные мечи предполагали размашистые рубящие удары, а сабли и шпаги требовали большей ловкости и проворства. Современные стили фехтования сформировались на основе техник различных фехтовальных школ последних сотен лет.

Испанская школа фехтования

Одной из самых древних считается испанская школа фехтования, получившая наименование дестреза, что дословно переводится как мастерство. Сами испанцы утверждают, что в действительности слово “дестреза” означает синтез мастерства, философии и искусства. Основоположником этого стиля считается испанский дворянин Иеронимо Санчес де Карранза, который изложил методы своей школы в книге “Философия оружия”, написанной им в 1569 году. Дестреза была построена на основе не только боевых навыков, но и учений древнегреческих философов и знаний того времени о человеческой физиологии и биомеханике. Значительно дополнил теорию этой школы фехтования Жерар Тибо: он изучил и описал все движения рук и ног фехтующего, выявил закономерности и обозначил так называемый круг Тибо - схематичную окружность, в границах которой двигается фехтовальщик. Эта техника фехтования была сродни искусству и вобрала в себя отдельные философские положения, став таким образом неким учением или комплексом правил истинного испанского дворянина, наподобие японского кодекса самураев бусидо.

Владеющий дестрезой мог эффективно сражаться не только шпагой, кинжалом и одноручным мечом, но также двуручным мечом, копьем и алебардой.

Итальянская школа фехтования

До сих пор между историками не утихают споры, какая школа фехтования первична - испанская или итальянская. Известно, что упоминания о последней появились ещё в XV веке. В отличие от дестрезы итальянская школа подразумевает в основном фехтование шпагой, т.е. упор в этой системе приемов делается не на удары лезвием, а на колющие атаки.

Итальянская школа больше полагается на защиту и контратаки. Необходимый навык для бойца - умение не терять определенный темп в ходе поединка. Кроме того, фехтовальщик либо защищал вторую руку, намотав на нее плащ, которым в бою также мог отвлекать внимание противника, либо (это уже в более поздние времена) брал в нее кинжал, который использовался не для обороны, а для атаки.

Одним из основателей итальянской школы фехтования считается Фиоре де Либери - итальянский дворянин из обедневшего благородного рода. В 1409 году из-под его пера вышел трактат “Цветок битв”, который стал фундаментом, на котором впоследствии развивалась вся итальянская фехтовальная традиция.

Французская школа фехтования

Своими корнями французская школа фехтования уходит в итальянскую. Зародилась она в XV веке. Французы по большому счету тоже делали ставку на колющие атаки, но отличие от итальянцев старались в большей степени воздействовать на оружие соперника, что выражалось в многочисленных отводах, захватах и отбивании клинка. Они также использовали в сражениях две шпаги, которые вкладывались в одни ножны.

Интересный факт: современное спортивное фехтование произошло именно из французской школы. Именно во Франции изобрели специальную затупленную рапиру и защитную сетчатую маску на лицо.

Основоположником движения считается французский дворянин Анри де Сен-Дидье - участник многочисленных военных компаний. Он оставил после себя несколько трактатов, посвященных искусству фехтования, однако до наших дней дожил лишь его труд под названием “Секреты первой книги одноручного меча”, который датируется 1573 годом.

Польская школа фехтования

Искусство польского фехтования или “штука крыжова” (искусство креста) полно загадок и трагизма, и это, пожалуй, самая интересная история. Дело в том, что техника классической польской школы фехтования была утрачена, а потом воссоздана вновь, и произошло это меньше десяти лет назад.

В прошлом веке потеря знаний не охладила пыл польских фехтовальщиков, которые стали изучать историю этого искусства. Взяв за основу венгерскую школу, они дополнили ее своими приемами, которые удалось восстановить. Но эта их работа не носила системный характер.

Знаменитый польский фехтовальщик и актер Януш Синявский подошел к вопросу серьезно. Он нашел самый ранний исторический документ, в котором описывалось польское фехтование, т.н. “трактат Михаила Старжевского”, изданный в Варшаве в 1830 году, и изучил его. Но, к сожалению, документ оказался неполным и местами неточным.

Шли годы упорных изысканий, схема была почти раскрыта, однако все еще не хватало нескольких ключевых деталей. Так продолжалось вплоть до 2010 года, когда в руки исследователя неожиданно попал голландский документ XVI века, в котором описывалось мастерство польских саблистов. Недостающие элементы были найдены и система выстроилась.

Начать стоит с того, что классическим оружием польских шляхтичей была сабля-карабела. По части клинка она практически не отличалась от русских, кавказских или турецких аналогов, но набалдашник рукояти имел загиб, который делали в виде орлиного профиля. Поза саблиста при нанесении удара - легкий полуприсед и широко расставленные ноги, при этом вектор движения его клинка образовывал перед бойцом воображаемый крест из его собственного клинка и клинка противника. Отсюда и пошло название. В XVII веке на эту тему бытовала поговорка:

“Венгр бьет наотмашь, московит - сверху вниз, турок - к себе, а поляк - на крыж (крест)”.

Русский стиль фехтования

Главным фехтовальным оружие в России долгие века оставались сабля и шашка. Они пришли к нам с Юга и из Азии после того, как тяжелые мечи начали терять свое актуальность.

Отличие русского стиля сабельного боя, как уже было сказано выше, заключалось в нанесении удара сверху вниз. При этом ноги в отличие от той же польской школы расставлялись не так широко, что позволяло быстрее приближаться к противнику почти вплотную, чтобы избежать атаки на дальней дистанции и нанести решающий удар. С начала XVIII века при Петре I офицеров начинают обучать обращаться со шпагой. Ещё больший размах преподавание этой дисциплины приобретает к 1817 году, когда французский фехтовальщик Александр Вальвиль выпускает в России свою книгу "Рассуждение об искусстве владеть шпагою", в которой он описал 30-летний опыт всех европейских школ.

В заключение надо отметить, что определить, какой конкретный стиль является лучшим, невозможно, поскольку каждый был порождением своей эпохи и основан на культуре и обычаях определенных народов. А так как эти техники дошли до нас, то значит прошли проверку временем.