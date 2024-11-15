Монстры из 90-х: истории самых известных киллеров России

Те, кто застал 90-е годы, хорошо помнят, как часто в криминальных сводках фигурировали громкие заказные убийства. Устраняли конкурентов по бизнесу, должников и кредиторов, боссов и даже коллег по преступной деятельности. Спрос на убийства был так велик, что профессия киллера стала невероятно востребованной. В наемные убийцы шли бывшие спортсмены, уголовники, военные и даже сотрудники милиции.

© Соцсети // Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) с женой

Киллеры были повсюду — в новостях, романах, фильмах и сериалах и даже в мечтах мальчишек, считавших это кровавое ремесло денежным и романтичным. Кем на самом деле были знаменитые киллеры 90-х, как и чем заняты сегодня те из них, которым удалось выжить?

1. Аслан Гагиев

Аслан Гагиев, известный в криминальных кругах как Джако, по праву считается одним из самых кровавых палачей России. На счету подконтрольной ему группировке убийц 60 жертв. В середине 90-х этот уроженец Грузии сумел объединить 55 человек в мощную и глубоко законспирированную банду, которая орудовала в Москве, Подмосковье и Северной Осетии.

В свою «команду» Джако не брал кого попало — на него работали в основном бывшие силовики. Также был переборчив Джако и в заказах, выполняя только наиболее высокооплачиваемые и сложные. Среди жертв его ОПГ — высокопоставленные сотрудники милиции, государственные чиновники и крупные бизнесмены.

В отличие от многих других киллеров, предпочитавших стрелять из снайперских винтовок из укрытия или в темном переулке из пистолета, бойцы Гагиева любили шумные расстрелы из автоматов, выпуская в каждую жертву не менее 25 пуль. Также часто они душили своих жертв пластиковыми пакетами и скотчем.

В 2015 году Гагаев был задержан в Австрии местными властями и передан России. Gриговорён к пожизненному лишению свободы/

2. Александр Солоник

Количество убийств, совершенных киллером Александром Солоником, известным также как Саша Македонский, точно неизвестно. Считается, что на его совести несколько десятков смертей. Бывший милиционер Солоник сменил множество профессий, пока не примкнул к Курганской преступной группировке, где сразу же стал очень востребован.

Отличная меткость и умение стрелять «по-македонски» с двух рук, обеспечили Солонику уважение в преступной среде. Киллер использовал в работе самое разное вооружение, от пистолетов ТТ и снайперских винтовок до гранатометов РПГ. Саша Македонский был одним из самых высокооплачиваемых профессионалов — его гонорары достигали полумиллиона долларов.

Кроме убийств Солоник прославился и другими талантами. Киллер умел мастерски изменять внешность и выкручиваться из самых безвыходных ситуаций. Он был единственным человеком, которому удалось сбежать из знаменитого московского следственного изолятора «Матросская Тишина».

Несмотря на свое мастерство, Солоник был устранен коллегой по ремеслу Александром Пустоваловым по кличке Саша Солдат, киллером Ореховской преступной группировки. Солоник и его любовница Светлана Котова, финалистка конкурса «Мисс Россия-1996», были убиты в 1997 году на съемной вилле в Греции, где жили под чужими именами.

3. Олег Пронин

Киллер Олег Пронин никогда не страдал от ложной скромности, поэтому начал себя называть Аль Капоне в честь известного американского гангстера. Путь в убийцы Пронин начал с самого прозаичного криминала — на его счету несколько мелких разбоев, крышевание наперсточников, рыночный рэкет.

В начале 90-х Пронин вступил в Ореховскую ОПГ, во главе которой стоял король преступного мира Москвы Сергей Тимофеев (Сильвестр). Азам профессии Аль Капоне обучал печально известный Саша Солдат. Опытный киллер преподал Пронину уроки стрельбы и маскировки, которые очень пригодились новичку в его дальнейшей работе.

Всего Аль Капоне совершил 22 убийства, самым известным из которых стало устранение старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. Тот вел дело Ореховской ОПГ и был «не договорным». К убийству Пронин готовился особенно тщательно — он переоделся в бомжа и несколько дней наблюдал за домом, где жил Керезь. Один раз ему даже пришлось лечь в грязь, чтобы выглядеть максимально убедительно.

Тщательно изучившему маршруты следователя киллеру не составило труда приблизиться к нему и убить четырьмя выстрелами. В 2014 году суд приговорил Олега Пронина к 24 годам тюремного заключения. Есть информация, что даже из тюрьмы киллер умудрялся координировать своих подельников из Ореховской ОПГ.

4. Александр Пустовалов

Сколько человек точно убил Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат, знает лишь он сам. В юности Пустовалов активно занимался боевыми единоборствами и поэтому попал служить в морскую пехоту. Демобилизовавшись, он планировал устроиться на работу в правоохранительные органы, но познакомился с членами Ореховской ОПГ и влился в ее ряды.

Свою работу в качестве киллера Саша Солдат начал с расправы над членами своей же преступной группировки. За звериную жестокость коллеги прозвали его «мясником», что очень льстило убийце. Провинившихся бандитов Пустовалов убивал во время застолья, после чего «разбирал на конструктор», то есть расчленял.

В число жертв Саши солдата входили также строптивые бизнесмены, должники и другие киллеры, например, Александр Солоник, убитый Пустоваловым в Греции. Для того чтобы как можно ближе подобраться к жертве, Солдат часто наряжался бомжом или дворником. Любимым оружием преступника был легкий и удобный пистолет Glock, не имевший предохранителя.

В 2004 году Пустовалова приговорили к 13 годам заключения, но чуть позже добавили еще 11. Всего киллера Ореховской ОПГ подозревают в 35 убийствах, но пока доказать удалось только 17. Постепенно картина его преступной деятельности проясняется и, вероятно, к уже и так внушительному сроку, скоро добавится еще несколько лет.

5. Игорь Сосновский

Земляк и товарищ по Ореховской ОПГ Олега Пронина Игорь Сосновский по кличке Чипит убил 16 человек. В середине 90-х годов его приняли в банду по рекомендации Аль Капоне и тут же дали первое задание. Дебютом бывшего десантника стало убийство одного из членов группировки, который начал употреблять наркотики и этим раздражал главарей.

Заказ Сосновский выполнил так качественно, что его жертвой, кроме самого провинившегося, стал и приятель наркомана, оказавшийся невольным свидетелем расправы. После этого последовали другие задания, которые Чипит выполнял максимально качественно. Людей Сосновский убивал с особым цинизмом, в основном в дневное время и очень дерзко. Работал убийца не сдельно, а за солидную зарплату в долларах, которую ему выплачивали в конце каждого месяца.

Правоохранители шли по следу киллера долгих 17 лет, пока его не выдала соседка по квартире, случайно увидевшая ориентировку на разыскиваемого преступника. Кроме убийств за Сосновским числятся 5 покушений на убийства, а также незаконный оборот оружия. В 2017 году киллера приговорили к 18 годам и 8 месяцам заключения.

6. Сергей Фролов

Сергей Фролов, имевший в криминальных кругах кличку Болтон, вступил в Ореховскую ОПГ одновременно с Игорем Сосновским. Впоследствии они сдружились и даже совместно выполняли некоторые заказы. На сегодняшний день известно о причастности Болтона к 16 убийствам.

Первое убийство Фролов совершил в 1997 году, устранив Сергея Шевченко — члена враждебной Голицынской ОПГ. Так как с заданием Болтон правился очень хорошо, его начали использовать как штатного киллера, поручая убийства самых разных людей.

Среди жертв Фролова как члены конкурирующих банд, так и свидетели по уголовным делам, способным навредить главарям Ореховской группировки. Карьера этого убийцы была очень продолжительной — в 2014 году он застрелил известного адвоката Татьяну Акимцеву и ее водителя.

Из всех киллеров Болтон был наиболее осторожным. Убийца использовал для связи десятки мобильных телефонов и звонил своим координаторам в строго оговоренное время. 18 лет ему удавалось водить правоохранителей за нос, но в 2015 его все же арестовали.

7. Алексей Шерстобитов

Известный всем как Леша Солдат, киллер Медведковской ОПГ Алексей Шерстобитов имеет на счету 12 доказанных убийств. Отец Леши был военным и сам он также закончил военное училище и даже служил инспектором в отделе спецперевозок МВД. Шерстобитов серьезно занимался спортом и со своим будущим боссом познакомился именно в спортзале.

Свою преступную карьеру Леша Солдат начал в качестве охранника торговых точек, принадлежавших его группировке. Но затем рядового бандита крупно подставили, повесив на него долг за крупную партию оружия. Чтобы дать возможность рассчитаться с главарем ОПГ, Шерстобитова повысили до киллера, поручив выполнить заказное убийство.

На первое задание Леша Солдат отправился с гранатометом РПГ-18 «Муха», но с треском его провалил. Несмотря на неудачный дебют, киллер считается одним из наиболее результативных убийц в истории российской организованной преступности. Именно он убил крупного бизнесмена Отари Квантришвили и владельца стрип-клуба «Dolls» Иосифа Глоцера.

Убийство Глоцера было признано верхом мастерства — в предпринимателя Леша Солдат стрелял из револьвера с расстояния 47 метров и попал точно в висок. Не отнять у киллера было и изобретательности. Чтобы устранить президента компании «Русское Золото» Александра Таранцева, Шерстобитов изготовил автоматическую стрелковую установку, которую разместил в багажнике автомобиля.

Из-за сбоя в часовом механизме автомат Калашникова начал стрелять на два часа позже установленного времени, поэтому вместо Таранцева был убит охранник и пострадали случайные прохожие. В 2006 году киллера задержали, а в 2008 ему дали 13 лет. Чуть позже срок увеличили до 23 лет, так как всплыли еще несколько неизвестных ранее убийств.

Несмотря на большой срок, Шерстобитов не пал духом — в тюрьме он женился, написал несколько книг о своей насыщенной событиями жизни и даже устраивает фотосессии.