Пять империй, которые были уничтожены Россией

С одной стороны, нельзя отрицать, что русская история полна трагизма и горя. С другой — она также и велика. Несмотря на то, что как государство Россия неоднократно менялась — от Киевской Руси до современной Российской Федерации — как историческая, территориальная и культурная общность она существует уже более тысячи лет. В то время как многим другим великим империям в противостоянии с Россией пришлось несладко.

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Речь Посполитая

Союз Польши и Великого княжества Литовского сложился в конце XVI века. На долгие два столетия это государство стало крупнейшим в Европе. Территориальных и политических разногласий между Россией и Речью Посполитой всегда хватало. Взять хотя бы Правобережную Украину, которая во главе с Богданом Хмельницким выбрала Москву, а не Варшаву. Конец же европейскому «колоссу на глиняных ногах» был положен Екатериной II в результате трех разделов. Большая часть исконно русских земель тогда вернулись в лоно Москвы. Свои «куски пирога» получили также Пруссия и Австрия.

Шведское Великодержавие

В XVII- начале XVIII веков Швеция была настоящей империей. Ведь в ее состав также входили территории Финляндии. Норвегии. Прибалтики, частично германские и датские земли. Балтийское море для Швеции в ту пору было внутренним. Но противостояния с Россией шведы не выдержали. В результате Северной войны они потеряли Прибалтику и Восточную Финляндию. А окончательно добил Швецию Александр I в ходе войны 1808-1809 гг.

Османская империя

На пике своего могущества турки фактически превратили Черное море в свое внутреннее. Под их властью находилась Средняя Азия и Кавказ, Придунайские территории и одно время даже Правобережная Украина. Успешное начало медленному разгрому южного соседа положил еще Петр I своими Азовскими походами. Дальше — больше, Россия постепенно, по кусочкам, откусывала турецкие территории. Ну а самым сокрушительным стало поражение в войне 1877—1878 гг., после которой пришлось не только уступить огромные территории, но и дать независимость балканским народам.

Империя Наполеона

Когда «армия народов» Наполеона пришла на русские земли, в ней насчитывалось без малого 700 000 бойцов. Почти 600 000 из них не вернулись домой, оставшись в России убитыми, раненными и пленными. Гордый Бонапарт предпринял еще одну попытку возродить армию и показать Европе, кто здесь главный. И опять вмешалась Россия: в 1814 году русская армия взяла Париж, а Наполеон был низвергнут и отправился в ссылку.

Третий Рейх

Германия к 40-м годам прошлого века подчинила почти всю Европу. Да, оставалась Великобритания, укрывшаяся на островах, но, думается, ее судьба была тоже предрешена, не обломай Третий Рейх зубы о Советский Союз. Хотя на первых порах немецкое наступление казалось успешным, экономически, как утверждают специалисты, Германия проиграла уже к концу 1941 года. Три крупных советских победы — под Москвой, в Сталинграде и на Курской дуге — сломили наступательный дух гитлеровцев. А дальше была Великая Победа.