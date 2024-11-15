Третий Рейх: что стало с предыдущими двумя

История Германии – это история трёх республик и трёх рейхов, то есть империй. Что стало с третьим известно многим, а вот с предыдущими двумя?

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Первый рейх

Первым рейхом была Священная Римская империя германской нации. В моменты наибольшего своего величия она правила большей частью католической Европы.

Первый рейх появился в 962 году, когда короля Германии Оттона I впервые после падения Рима рукоположили императором. Империя просуществовала до 1806 года. Конец ей положил Наполеон.

Второй рейх

Империалистический дух французскому полководцу искоренить окончательно не удалось. В 1871 году был создан Второй рейх – Германская империя, в основу которого легла ненависть к другим европейским народам, но больше – к французам. Им немцы хотели отомстить за действия Наполеона.

Либерально настроенная буржуазия понимала под империей также государство, огромное по площади. Но после Венского конгресса 1815 года Германия перестала существовать как единое целое. Появилось множество мелких княжеств, которые стремились «подмять под себя» Австрия и Пруссия. Успех сопутствовал последней – к 1871 году все немецкие земли стали прусскими.

Германская империя была дуалистической монархией, то есть власть находилась у монарха и у парламента. Император назначал канцлера, но не имел никаких рычагов влияния на законодательный процесс – он лишь подписывал законы. Рейхстаг же – немецкий парламент – являлся вполне демократичным органом, членами которого могли стать депутаты, придерживающиеся совершенно разных взглядов.

Не исключено, что именно стремление угодить всем и привела к тому, что Германская империя стала частью истории. Она существовала до 9 ноября 1918 года.

Ей на смену пришёл Третий рейх, в котором не оказалось места терпимости и плюрализму, а власть в своих руках сконцентрировал один человек. В «очередной» немецкой империи получили право на существование самые смелые идеи, о которых во Втором рейхе могли только робко говорить.