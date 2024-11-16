Какие мистики предсказывали Николаю II страшную кончину

Все знают, что на последнего российского императора Николая II и его семью огромное влияние имел «старец» Григорий Распутин (за что и поплатился жизнью). Меж тем, Распутин был отнюдь не первым, кто консультировал последних Романовых по мистическим вопросам.

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Теракуто и трость, сияющая золотом

В 1891 году, путешествуя по Японии, будущий император Николай II посетил слепого прорицателя Теракуто. То, что он услышал от слепца, было отнюдь не утешительно: тот сказал, что всю семью Николая ждет мученическая кончина, а Россию - «великие скорби и потрясения». Кроме того, Теракуто предупредил цесаревича о готовящемся на него покушении: «Опасность витает над твоею главой, но смерть отступит и трость будет сильнее меча… и трость засияет блеском». Через несколько дней в Киото какой-то японец нанес Николаю удар саблей по голове, но рана оказалась неопасной. Присутствовавший при этом принц Георгий Греческий ударил злоумышленника бамбуковой тростью, что спасло наследнику жизнь. Когда Николай и Георгий вернулись в Россию, император Александр III приказал изготовить для трости принца оправу из золота и бриллиантов. Так сбылось пророчество слепца… По-видимому, и та часть, что касалась других предстоящих событий, запала в голову будущему царю. Так или иначе, он всю жизнь искал контактов с различными «старцами» и пророками.

Послание Серафима Саровского

20 июля 1903 года Николай II побывал в Сарове, где престарелая вдова секретаря преподобного Серафима Саровского Елена Мотовилова вручила ему письмо, написанное Серафимом в 1832 году. На конверте была надпись: «Последнему царю».

Царь не стал читать послание сразу, а забрал его с собой. Вместе с императрицей и большой свитой они в тот же день поехали к блаженной Параскеве Саровской (Паше Саровской). Согласно источникам, старица предсказала царю и царице рождение наследника, начало Первой мировой войны и, по-видимому, роковой конец Романовых…

А вечером, по свидетельствам, Николай прочел письмо отца Серафима. Якобы в нем говорилось: «Идет последнее царствование, государь и наследник примут насильственную смерть…»

Юродивые при царском дворе

В императорскую резиденцию в Царском селе не раз привозили блаженных и юродивых, которые якобы могли пророчествовать. Среди них были, например, слабоумные крестьянки Матронушка Босоножка и Дарья Осипова, кубанский солдат Василий Ткаченко, монах Мирон из Ладожского монастыря, некий Демчинский, занимавшийся в основном составлением метеорологических прогнозов и, наконец, Митька Коляба из Козельска, родившийся не только слабоумным, но еще и хромым, полуслепым, глухим, почти немым и с культями вместо рук… Общаться с Митькой можно было только через «переводчика», поскольку он не разговаривал, а только рычал, вопил, издавал странные гортанные звуки и размахивал культями… Правда, особой пользы царской семье ни от кого из этих убогих не было.

Встречи с Чейро

Дважды Николай Романов встречался со знаменитым английским астрологом и провидцем Луисом Хамоном, более известным как Чейро. В первый раз это случилось в августе 1896 года. Еще ранее принц Уэльский попросил Чейро составить гороскоп для русского царя, приходившегося ему родственником. Прогноз, составленный предсказателем, был таков: «Кто бы ни был этот человек, дата его рождения, числа и другие данные показывают, что в течение своей жизни он часто будет иметь дело с опасностью ужасов войны и кровопролития; что он сделает все от него зависящее, чтобы предотвратить это, но его Судьба настолько глубоко связана с такими вещами, что его имя будет скреплено с двумя самыми кровавыми и проклятыми войнами, которые были когда-либо известны, и что в конце II войны он потеряет все, что он любил больше всего; его семья будет вырезана и сам он будет насильственно убит».

Николай был так удручен предсказанием, что пожелал лично встретиться с Чейро и инкогнито явился к нему в офис в Оксфорде. Астролог дал ему консультацию, подтвердив все, что содержалось в предыдущем прогнозе, и смог обосновать свои пророчества.

Вторая их встреча произошла летом 1907 года, когда Чейро прибыл по своим делам в Петербург. Они встретились в Петергофе и несколько часов беседовали наедине. Англичанин сообщил российскому императору, что 1917 год окажется роковым для него и его близких.

«Магическая защита»

Чейро был не единственным иностранным мистиком, к которому обращался Николай II. Однажды в царских покоях побывал французский маг Филипп Низье, практиковавший «оккультное целительство», гипноз, предсказания, а также реинкарнацию и некромантию. Общение с ним привело к ложной беременности у царицы, мечтавшей о наследнике. Впоследствии его прогнали от русского двора, обвинив в шарлатанстве.

Французский оккультист Папюс (настоящее его имя было Жерар Анаклет Венсан Анкосс) прибыл в Россию в 1901 году для того, чтобы основать «школу психофизиологии». Вместо этого он основал ложу Ордена Мартинистов, членами которой стали сам император и некоторые его приближенные. Однако оставаться в России Папюс не стал и вновь посетил ее лишь в 1905 году.

В этот раз Николай обратился к магу с просьбой вызвать дух его покойного отца - Александра III. Впав в транс, медиум заговорил как бы не своим голосом: «Ты должен во что бы то ни стало подавить начинающуюся революцию… Но, увы, она потом еще возродится, и тогда катастрофа неизбежна… Что бы ни случилось, мужайся, сын мой, и не прекращай борьбы…»

Император спросил Папюса, может ли тот предотвратить страшные события. Оккультист пообещал «поставить» царю магическую защиту, но предупредил, что действовать она будет, лишь пока жив он сам. Скончался маг в октябре 1916 года. «Папюс умер, значит, мы обречены», - написала императрица мужу, который в это время находился на фронте. Никакие оккультные меры не смогли предотвратить роковых событий, которые привели к гибели последнего русского царя и его семьи.