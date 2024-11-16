Почему людей хоронят в гробах

В Норвегии было проведено масштабное исследование, посвященное различным способам захоронения умерших. Ученые из Норвежского института биоэкономических исследований тщательно изучили процессы разложения тел при различных типах погребений.

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В ходе своей работы исследователи обнаружили, что деревянные гробы способствуют более быстрому и естественному разложению тела. Это связано с тем, что конструкция гроба обеспечивает доступ кислорода к телу в первые недели после похорон.

Если человека закопать непосредственно в землю, процесс разложения может замедлиться или прекратиться, оставив кости нетронутыми. В ходе работы ученые проанализировали два исследования: первое было проведено на теле фигуранта, обнаруженного после Второй мировой войны, а второе было проведено на тушах свиней, захороненных в различных условиях. Оба эксперимента подтвердили преимущества использования деревянных гробов для естественного разложения, передает Science XXI.

Глава похоронного сервиса Олег Шелягов рассказал о региональной фальшкремации. Из-за высокой стоимости кремации в Москве тела умерших для сожжения вывозят в соседние регионы.