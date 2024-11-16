Древние русы: были ли они славянами на самом деле

Античные историки были уверены, что на территории Древней Руси живут воинственные племена и «люди с песьими головами». С тех прошло много времени, но многие загадки славянских племен не разгаданы до сих пор.

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Северяне, живущие на юге

Племя северян в начале VIII века населяло берега Десны, Сейма и Северского Донца, основало Чернигов, Путивль, Новгород-Северский и Курск.

Название племени, по мнению Льва Гумилева, связано с тем, что оно ассимилировало кочевое племя савиров, которое в древности жило в Западной Сибири. Именно с савирами связывают и возникновение названия «Сибирь».

Археолог Валентин Седов считал, что савиры были скифско-сарматским племенем, а топонимы северян имеют иранское происхождение. Так, название реки Сейм (Семь) происходит от иранского śyama или даже от древнеиндийсого syāma, что означает «темная река».

Согласно третьей гипотезе, северяне (северы) были переселенцами из южных или западных земель. На правом берегу Дуная жило племя с таким названием. Его запросто могли «подвинуть» вторгшиеся туда булгары.

Северяне были представителями средиземноморского типа людей. Они отличались узким лицом, вытянутым черепом, были тонкокостны и носаты.

В Византию они везли хлеб и меха, обратно — золото, серебро, предметы роскоши. Торговали с болгарами, с арабами.

Северяне платили дань хазарам, а затем вошли в союз племен, объединенных новгородским князем Вещим Олегом. В 907 участвовали в походе на Царьград. В IX веке на их землях появились Черниговское и Переяславское княжества.

Вятичи и радимичи – родственники или разные племена?

Земли вятичей располагались на территории Московской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Воронежской и Липецкой областей.

Внешне вятичи напоминали северян, но не были так носаты, зато у них была высокая переносица и русые волосы. В «Повести временных лет» указано, что название племени пошло от имени родоначальника Вятко (Вячеслав), который происходил «от ляхов».

Другие ученые связывают название с индоевропейским корнем «ven-t» (влажный), или с праславянском «vęt» (большой) и ставят название племени в один ряд с венедами и вандалами.

Вятичи были умелыми воинами, охотниками, собирали дикий мед, грибы и ягоды. Было распространено скотоводство, подсечное земледелие. Они не входили в состав Древней Руси и не раз воевали с новгородскими и киевскими князьями.

По преданию, брат Вятко Радим стал родоначальником радимичей, которые расселились между Днепром и Десной на территориях Гомельской и Могилевской областей Беларуси и основали Кричев, Гомель, Рогачев и Чечерск.

Радимичи тоже восставали против князей, но после битвы на Пещани покорились. Летописи упоминают о них в последний раз в 1169 году.

Кривичи — хорваты или «ляхи»?

Доподлинно неизвестно прохождение кривичей, которые с VI века жили в верховьях Западной Двины, Волги и Днепра и стали основателями Смоленска, Полоцка и Изборска. Название племени пошло от родоначальника Крива. От других племен кривичи отличались высоким ростом. Имели нос с выраженной горбинкой, четко очерченный подбородок.

Антропологи относят кривичей к валдайскому типу людей. Согласно одной версии кривичи - это мигрировавшие племена белых хорват и сербов, по другой — выходцы с севера Польши.

Кривичи тесно сотрудничали с варягами и строили корабли, на которых те ходили в Константинополь.

В состав Древней Руси кривичи вошли в IX веке. Последний князь кривичей Рогволод был убит с сыновьями в 980 году. На их землях появились Смоленское и Полоцкое княжества.

Словене-вандалы

Словены (ительменские словены) были самым северным племенем. Жили на берегах озера Ильмень и на реке Мологе. Происхождение неизвестно. Согласно преданиям, их предками были Словен и Рус, которые еще до нашей эры основали города Словенск (Великий Новгород) и Старую Руссу.

От Словена власть перешла к князю Вандалу (известен в Европе как остготский предводитель Вандалар), у которого было три сына: Избор, Владимир и Столпосвят, и четыре брата: Рудоток, Волхов, Волховец и Бастарн. Жена князя Вандала Адвинда была из варягов.

Словене то и дело воевали с варягами и соседями.

Известно, что правящая династия происходила от сына Вандала Владимира. Славене занимались земледелием, расширяли владения, оказывали влияние на другие племена, занимались торговлей с арабами, с Пруссией, с Готландом и Швецией.

Именно здесь стал княжить Рюрик. После возникновения Новгорода словене стали зваться новгородцами и основали Новгородскую Землю.

Русы. Народ без территории

Посмотрите на карту расселения славян. У каждого племени — свои земли. Русов там нет. Хотя именно русы дали название Руси. Существуют три теории происхождения русов.

Первая теория считает русов варягами и опирается на «Повесть временных лет» (написана с 1110 по 1118 год), в ней сказано:

«Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти».

Вторая говорит о том, что русы — отдельное племя, пришедшее в Восточную Европу раньше или позднее славян.

Третья теория гласит, что русы – высшая каста восточнославянского племени полян или же само племя, которое жило на Днепре и на Роси.

«Поляне яже нъıнѣ зовомая русь» — было написано в «Лаврентьевской» летописи, которая шла за «Повестью временных лет» и была написана в 1377 году.

Здесь же и слово «Русь» употреблялось в качестве топонима и название русы употреблялось и как название отдельного племени:

«Русь, чудь и словене», — так летописец перечислял народы, населявшие страну.

Несмотря на исследования генетиков, споры вокруг русов продолжаются. По версии норвежского исследователя Тура Хейердала, варяги сами являются потомками славян.