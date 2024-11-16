Как Троцкий повлиял на отношение к военнопленным в Великую Отечественную

После окончания Великой Отечественной войны в СССР вернулось свыше 5 млн репатриантов – тех, кто в силу разных причин оказался за пределами страны. Среди них были как насильно вывезенные в Германию, так и перебежчики. Впрочем, относились на родине к ним ко всем одинаково. И всё благодаря Льву Троцкому…

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Путь домой

Возвращение в СССР граждан, насильно увезённых немцами, стало возможным после принятия ГКО 24 августа 1944 соответствующего решения. Но в активную фазу данный процесс вступил только после поражения гитлеровской Германии. Работы действительно предстояло много. По данным Управления Уполномоченного Совета Народных Комиссаров СССР, всего насчитывалось 5 млн 352 тысячи советских репатриантов. Из них только 1,5 млн – военнопленные.

Все они были причислены к неблагонадёжным членам общества, что, впрочем, неудивительно. Гражданская война наглядно продемонстрировала –у власти нет никакого желания разбираться в причинах, по которым гражданин оказался в стане врага. В Уголовном кодексе от 1938 года отмечалось, что преследованию мог подвергнуться практически любой гражданин СССР, побывавший во вражеском плену. Грань между дезертиром и попавшим в плен не по своей воле военнослужащим была условной, чему активно способствовал Лев Троцкий.

С учётом «троцкистского догмата», после Великой Отечественной войны далеко не каждый советский граждан спешил вернуться домой. Они опасались преследования или даже расправы со стороны органов госбезопасности.

Репатриантом быть стыдно?

В Кремле же к сведениям о том, что кто-то не торопится оказаться на родине, относились с недоверием. Объяснялось такое отношение тем, что попавшие в плен красноармейцы, как правило, не являлись выходцами из буржуазно-помещичье-кулацкого сословия, а, значит, ненавидеть советскую власть у них оснований не было.

Отдельные случаи насильственной выдачи советских перемещённых лиц отмечались вплоть до апреля 1947 года. А западные историографы фиксировали даже самоубийств – якобы репатрианты иногда предпочитали расстаться с жизнью, нежели вернуться в СССР.

Многим «возвращенцам» пришлось столкнуться с ущемлением своих прав. Им отказывали в поступлении в учебные заведения, трудоустройстве или приёме в ряды КПСС. В народе же слово «репатриант» быстро приобрело негативную окраску.

Тогда для восстановления справедливости «возвращенцам» приходилось жаловаться в Москву, где высшее партийное руководство относилось к ним более благосклонно. 4 августа 1945 года вышло распоряжение, в котором «отдельные партийные работники», демонстрирующие «огульное недоверие к репатриируемым советским гражданам», подвергались жёсткой критике.