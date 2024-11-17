Русский любовник Маты Хари: судьба офицера Вадима Маслова

Сохранившиеся документы, исследованные историками, подтверждают: одна из самых знаменитых шпионок мира Мата Хари была без памяти влюблена в русского офицера Вадима Маслова, хотя тот был ее младше почти вдвое и, по всей видимости, столь сильного взаимного чувства по отношению к любовнице не испытывал.

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Кем был Маслов

По опубликованным данным Российского государственного военно-исторического архива, Вадим Маслов – кадровый офицер, он из семьи военнослужащих, в Первую мировую войну служил в русском экспедиционном корпусе во Франции. На 1917 год Маслов – штабс-капитан пехотного полка. За боевые заслуги был награжден 4 орденами (святых Владимира, Георгия, Станислава, Анны) а также французским Военным крестом с пальмовой ветвью. В послужном списке Вадима Маслова говорится, что он был храбрым офицером, свои награды заслужил, в том числе, и за участие в наступательных боях, за проявленные в атаках отвагу и смекалку.

По данным, собранным российским литературоведом и историков Вадимом Чуваковым, Маслов после Октябрьской революции воевал в вооруженных силах Юга России и до 1920 года эмигрировал во Францию через Одессу (деталей его предэмиграционной биографии не приводится). Дальнейшие сведения о судьбе Вадима Маслова разнятся. Есть воспоминания советского дипломата Алексея Игнатьева, в которых тот писал, что Вадим Маслов после эмиграции принял монашеский постриг. Другие исследователи биографии последней любви Маты Хари приводят выдержки из документов константинопольского главного справочного бюро за сентябрь 1920 года, согласно которым человек с данными этого офицера числится как одесский инженер.

Историки единодушны лишь в дате и месте смерти Вадима Маслова – он дожил до 43 лет и умер в эмиграции. Детали последних лет жизни возлюбленного Маты Хари, похоже, исследователям неизвестны – о них сведений нет.

Как они встретились

В книге Каринэ Фолиянц «Закулисные страсти. Как любили театральные примадонны» приводятся документы, свидетельствующие о большой любви знаменитой шпионки Маты Хари (Маргареты Гертруды Зелле – таково ее настоящее имя) к Вадиму Маслову. Вместе с тем, документальных доказательств проявления ответных чувств такой же степени пылкости со стороны самого офицера нет.

Познакомились они в конце лета 1916 года в парижском «Гранд Отеле», поручику Маслову, находившемуся на тот момент в краткосрочном отпуске, предоставленном за боевые заслуги (шла Первая мировая война), было 23 года, Мате Хари – 40 лет. В сохранившихся до сего дня документах (это главным образом архив шпионки) пунктиром отмечена слепая страсть этой женщины по отношению к русскому офицеру – Мата Хари постоянно искала встреч с ним, писала, что только Вадима Маслова мечтает видеть своим законным мужем. Французские спецслужбы перлюстрировали их переписку, когда Маслов отправился обратно на фронт. Сохранилась телеграмма, где Маслов просил свою возлюбленную о вспомоществовании – ему срочно потребовались 3 тысячи франков. Зачем ему понадобилась именно такая (внушительная, кстати) сумма, неведомо. Но Маслов, очевидно, точно знал, что его возлюбленная в состоянии ее ему предоставить. Иначе бы не просил.

Подробностей их романа нет, есть только разрозненные сведения, свидетельствующие о том, что Мата Хари любила Маслова сильнее, чем он ее – тому подтверждение ее корреспонденция.

Боролся ли он за возлюбленную

Хронологически роман Вадима Маслова и Маты Хари длился всего несколько месяцев (включая его исключительно эпистолярную часть). После того, как Маслов отправился на фронт, они больше не встречались.

Когда Мату Хари в феврале 1917 года в Париже арестовала французская разведка, Маслов воевал с немцами в районе форта Бримон в составе 1-й Особой бригады. Как свидетельствуют историки, бои там были жесточайшими, и ротный Вадим Маслов в них проявил себя как отважный вояка – увлек свое подразделение в рукопашную, заставил неприятеля бежать, покинув позиции. «Георгия» и французский орден он получил именно за эти сражения.

Историки сообщают о двух письмах шпионки, последних документальных свидетельствах страсти, в которых она обозначает свое отношение к Вадиму Маслову – первое адресовано французскому агенту разведки; в нем Мата Хари говорит о том, что никогда не предаст горячо любимого ею человека. Второе послание, написанное якобы непосредственно перед расстрелом, предназначалось исключительно Маслову – в нем приговоренная к смертной казни женщина сообщала, что отправляется на вокзал, откуда поезда уходят в точку невозврата.

Каринэ Фолиянц писала в своей книге, что Вадим Маслов по поводу ареста (и смерти тоже) Маты Хари особо не переживал – он считал ее всего лишь одной из женщин, с которыми у него случались интрижки. Хотя, как утверждает писательница, совместное фото шпионки с Масловым со страстной надписью на обороте, сделанное в одном из французских городов (контрразведка следила за Мата Хари), послужила одним из доказательств разоблачения двойного агента.

Фолиянц писала, что Маслова даже вызывали по делу Маты Хари в качестве свидетеля, он о об этом деле знал. Но – не явился. Повествование о данном факте биографии Маты Хари и Вадима Маслова – беллетристика: убедительных доказательств именно такого (равно как и любого другого) поведения русского офицера по отношению к своей возлюбленной никем из историков не приводится.