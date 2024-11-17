Девять самых странных предметов, которые россияне отправляли с курьером

Прошли те времена, когда почтой или курьерской службой отправляли только одежду, продукты, книги и другие обыденные вещи. Теперь в контейнерах для перевозки можно найти вполне экзотичные предметы, о них «Секрету» и рассказали в пресс-службе одного из таких сервисов.

© РИА Новости

Самые необычные посылки россиян

Сильнее всего запоминаются при пересылке предметы, которые имеют нестандартный размер или требуют особых усилий для перевозки, объяснила «Секрету фирмы» руководитель внешних коммуникаций СДЭК Мария Феоктистова. Например:

рой живых пчёл (нужно было соблюдать технику безопасности); закваска для айрана в специальном термостате (пришлось сохранять температуру и свежесть продукта). макет города Тобольска в масштабе 1:1000 (потребовалось уместить крупное отправление); цветущий кактус (нужны были оптимальные условия для сохранения цветов); потерянная деталь автогамака для собаки; феромоны мух; воздух из другой страны в бутылке; картонная фигура Анджелины Джоли сухой суп рамен, заказанный из города Раменское в район Раменки.

Помимо этого курьерам приходилось перевозить:

рисы, гортензии и орхидеи;

люлька;

плинтус;

индийская статуэтка Рамачандры (правителя царства Сеунадеша из династии Сеуна-Ядавов);

воблеры и спиннинги для рыбалки;

кассовый системный блок;

терморегистратор;

манекены;

пласт стабилизированного мха;

36 ключей;

домкрат.

Необычные посылки из-за рубежа

Ранее «Секрет» рассказывал, какие странные посылки россияне чаще получали из других стран. Среди них — ствол оливкового дерева и мешки с панировочными сухарями. О других посылках читайте здесь.