Случайное открытие: как нашли следы животных, живших задолго до динозавров

Путешествовавшие по Альпам туристы случайно наткнулись на признаки целой доисторической экосистемы, считают ученые. Хорошо сохранившиеся следы рептилий и земноводных стали видны из-за таяния снега и льда, вызванного изменением климата.

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Открытие сделано в горном массиве Вальтеллина-Ороби в Ломбардии. Палеонтологи датируют экосистему возрастом 280 млн лет назад. Тогда, в пермский период, по Земле еще не бродили динозавры. Пермский период закончился крупнейшим массовым вымиранием, вызванным внезапным и смертоносным повышением температуры.

Клаудия Стеффенсен из итальянской деревни вместе с мужем шли по каменистой тропе в долине Умбрия, недалеко от швейцарской границы. Женщина наступила на светло-серый камень, покрытый странными узорами.

«Муж шел впереди меня, глядя прямо перед собой, а я смотрела себе под ноги. Я наступила на камень, который показался мне странным — он был похож на цементную плиту. Затем я заметила эти странные круглые узоры с волнистыми линиями. Я присмотрелась и поняла, что это отпечатки ног», — цитируют Стеффенсен The Guardian.

Клаудия сделала фото и отправила его своему другу, фотографу, специализирующемуся на природе. Он показал снимок палеонтологу из Музея естественной истории в Милане, который, в свою очередь, проконсультировался с другими экспертами. Следы, найденные на высоте 1700 метров над уровнем моря, оказались следами доисторической рептилии.

Впоследствии здесь обнаружили сотни других окаменелых следов рептилий, земноводных и насекомых, которые складывались в целые тропы. Следы оставили как минимум пять разных видов животных.

«Динозавров еще не существовало, но авторы самых больших отпечатков, должно быть, все равно были внушительных размеров — до 2-3 метров в длину», — отмечают палеонтологи.

Отпечатки сохранились настолько хорошо, что на них видны впечатляющие детали — например, отпечатки ногтей и кожи на брюхе некоторых животных. Также на месте найдены окаменевшие фрагменты растений, семена и даже следы дождевых капель. Еще одна особенность находки — экосистема обнаружена на очень большой высоте и очень хорошо сохранилась. Оползни обнажили эти окаменелости, что и помогло сделать важнейшее палеонтологическое открытие.