Пацифида, Лемурия и Арктида: что случилось с этими материками

Все, конечно, слышали об Атлантиде. Однако и в других океанах гипотетически существовали огромные материки - Пацифида, Лемурия и Арктида.

Пацифида – континент Му

Му – континент, который якобы затонул в Тихом океане. Истоки представлений о нем – это мифы о некоей стране посреди океана. Легенды острова Пасхи рассказывают об огромном размере тогдашнего острова, который постепенно все глубже и глубже уходил под воду. Однако современная наука отметает эту версию, так как береговая линия знаменитого острова оставалась одной и той же на протяжении тысячелетий.

Тур Хейердал заметил, что полинезийцы в своих преданиях часто затрагивают тему пришедших с Востока предков. Если выстраивать гипотезу на основе этого мифа, то необходимо предположить наличие какой-то земли, лежащей посреди Тихого океана. Возможно, что небольшие вулканические острова, образующие Тихоокеанское огненное кольцо – остатки былого материка.

Впрочем, никакие исследования не подтвердили эту точку зрения. Огюст Лё-Плонжон утверждал, что при изучении развалин майя в Юкатане он нашел тексты, доказывающие, что этот народ обладает более древней, чем Египет, историей, а изначальной его землей был таинственный континент под названием «Му». Согласно Плонжону, королева Му основала Египет, а другие ее подданные, бежавшие с тонущего материка, стали зачинателями майянской цивилизации.

Лемурия – загадка Индийского океана

Лемурия – таинственный континент, затерявшийся где-то под водами Индийского океана. Его название имеет своей основой имя примата лемура, обитающего на острове Мадагаскар. Лемурами в Риме именовали духов умерших, и когда европейцы в шестнадцатом веке столкнулись с необычными приматами, обладающими сверкающими глазами и странными хвостами, они назвали их в честь древних сверхъестественных существ.

Уже вскоре родственные лемурам виды приматов были обнаружены в Индии и Юго-Восточной Азии, что натолкнуло исследователей на мысли о необычности такого ареала распространения. Как лемуры, не умеющие плавать, могли переплыть Индийский океан? Подобный ареал обитания можно было бы объяснить только исходя из гипотезы о том, что ранее существовал некий материк, объединявший Азию с Африкой. Английский ученый Филипп Латли Склетер предположил, что Лемурия являлся как раз таким местом.

Согласно современным представлениям, единый континент, объединяющий Австралию, Африку, Антарктиду, Южную Америку, полуостров Индостан и остров Мадагаскар, действительно существовал в конце палеозоя. Это — так называемая «Гондвана». Ее исчезновение, точнее, раскалывание, объясняют дрейфом. Начиная с мезозоя, огромный континент стал распадаться на отдельные части суши, которые мы теперь называем материками и островами.

Но сохранившаяся на них древняя гондванская фауна, представителями которой считают современных лемуров и их ближайших родственников, и сейчас несет общие черты, несмотря на разделяющие ее многие мили Мирового океана. Подобные предположения подтверждает и тот факт, что жители Мадагаскара по строению тела гораздо ближе к восточным экваториалам, то есть, жителям Индонезии, а не к негроидам.

Эта версия поддерживалась знаменитым ученым-материалистом Фридрихом Энгельсом, считавшим, что на затонувшем континенте издревле обитало промежуточное между человеком и обезьяной звено эволюции:

«Много сотен тысячелетий назад, в ещё не поддающуюся точному определению эпоху того периода в развитии Земли, который геологи называют третичным, предположительно к концу этого периода, жила где-то в жарком поясе, — по всей вероятности на обширном материке, ныне находящемся на дне Индийского океана, — необычайно высокоразвитая порода человекоподобных обезьян».

Арктида – земля гипербореев

Гиперборея, наряду с другими потерянными землями в земных океанах, является одним из самых известных затонувших материков. Легендарная северная страна упоминается греками как континент, на котором обитают могущественные гипербореи, сыны титанов, близкие к богам. Согласно греческим мифам, в Гиперборее часто бывает Аполлон, бог Солнца, стрельбы, изящных искусств и болезней. Плиний Старший, римский ученый, также придерживался высокого мнения о священном племени:

«За этими горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами.Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа».

Существование Гипербореи ученые не подтверждают, однако с девятнадцатого века предполагается, что на Севере ранее существовал материк, названный исследователями Арктидой. Эта земля соединяла Новый Свет с Евразией, а ныне от нее остались лишь куски суши – Новосибирские острова и остров Врангеля. По разным оценкам, от примерно ста до пяти тысяч лет назад Арктида затонула. Таким образом, мнения о существовании Арктиды являются лишь научной гипотезой – что не помешало оккультным мыслителям объединить идею Арктиды с древними мифами о Гиперборее.