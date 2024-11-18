Роковая женщина и «союз смертников»: история Клеопатры

Никто не помнит имен фараонов Египта, а вот Клеопатра – у каждого на слуху. Кто-то считал ее куртизанкой, женщиной редкого коварства, ставшей причиной целого ряда гражданских войн, другие напротив принимали за эталон добродетели.

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Египетская Афродита

Клеопатра происходила из греческой династии Птолемеев, которую основал соратник и полководец Александра Македонского – Птолемей. После завоевания Египта он был назначен сатрапом (правителем) этой страны.

Сегодня имя Клеопатры стало синонимом красоты, но ученые не могут сказать ничего определенного по поводу ее внешнего вида. Писать о ее небывалой красоте начинают лишь спустя пару сотен лет после ее смерти. Наиболее известным считается описание ее Плутархом, приведенное в «Сравнительных жизнеописаниях». Римский историк характеризовал Клеопатру как обладательницу неотразимой прелести, облик которой, сочетавшийся с редкою убедительностью речей, накрепко врезался в душу:

«Самые звуки её голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад, — на любое наречие».

Историк Секст Аврелий Виктор, негативно настроенный к Клеопатре писал о ней:

«Она была так развратна, что часто проституировала, и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи».

Поскольку мумия Клеопатры не найдена, наиболее достоверным источником по ее внешности считаются бюсты. Самый известный – поврежденный бюст из Шершелл в Алжире, созданный после смерти царицы по случаю свадьбы ее дочери. Типичное греческое лицо с все тем же крючковатым носом и волнистыми волосами, собранными в пучок.

Роковая женщина

Именно такой была Клеопатра для всех мужей и сожителей, начиная с родного брата и первого мужа – царя Птолемея XIII, которому на момент вступления на царство было лишь 9 лет, в то время как Клеопатре исполнилось уже 17. Некоторое время она правила фактически одна, но затем царедворцы захватили власть. На трон Клеопатру вернул Юлий Цезарь. Когда тот пребывал в Александрии, царица в попытках заручиться его поддержкой, проникла к нему весьма оригинальным способом.

Плутарх рассказывает, что «Клеопатра, взяв с собой лишь одного из друзей, Аполлодора Сицилийского, села в маленькую лодку и при наступлении темноты пристала вблизи царского дворца. Чтобы остаться незамеченной, она забралась в мешок для постели и вытянулась в нём во всю длину. Аполлодор внёс его через двор к Цезарю. Говорят, что уже эта хитрость Клеопатры показалась Цезарю смелой и пленила его».

В династической борьбе между сестрой и братом, он вступился за сестру. Завязалась гражданская война, в ходе которой малолетний царь Птолемей XIII утонул в Ниле в попытке бегства.

Под Цезарем

Так начинается правление Клеопатры под римским протекторатом и ее роман с Цезарем, несмотря на то, что, в соответствии с традициями, она сочеталась браком с другим своим братом, Птолемеем XIV.

От великого полководца у нее родился сын – Цезарион («маленький Цезарь»), которому она пророчила великое будущее. Летом 46 года до н.э. Цезарь вызывает Клеопатру в Рим, якобы для заключения официального мирного договора между Римом и Египтом. Он воздвигает для нее шикарную виллу в его садах на берегах Тибра. Такое почитание египетской царицы, которое могло привести к провозглашению Цезаря царем, не понравилось римским сенаторам. 15 марта 44 года до нашей эры Юлий Цезарь был убит в результате заговора.

Клеопатра покинула Рим и вернулась в Александрию. По утверждению историка Иосифа Флавия, там она отравила брата-мужа, боясь в отсутствии покровителя свержения.

Антоний и Клеопатра

Роман Антония и Клеопатры входит в топ самых легендарных и трагических романов древнего мира. После смерти Цезаря в Риме разгорелась борьба за власть между двумя группировками: убийцами диктатора – Кассием, Брутом, и его соратниками – Октавианом и Марком Антонием. Октавиан и Антоний победили заговорщиков. Антонию было необходимо богатство Египта. Разузнав через доверенных о влюбчивом и простоватом Антонии, который скорее был храбрым солдатом, чем хитрым политиком, она прибыла к нему на роскошном корабле с позолоченной кормой и посеребренными веслами, где сама восседала в наряде Афродиты в сопровождении служанок в одеянии нимф и мальчиков в наряде купидонов. Вскоре Антоний покинул армию и отправился вместе с Клеопатрой в Александрию.

От него Клеопатра родила трех детей: близнецов – мальчика Александра Гелиоса, девочку Клеопатру Селену и Птолемея Филадельфа. Антоний, который сам был женат на сестре своего союзника Октавиана, оставил свою законную жену и начал раздачу земель своим незаконнорожденным наследникам. Цезарион получает титул царя царей, Александр получает Армению, Птолемей – Сирию и Малую Азию, Клеопатра Селена – Киренаику. Такое решение он принял не без влияния царицы. Это подписало ему и Клеопатре смертный приговор.

«Союз смертников»

Решающее сражение с Октавианом знатная пара проиграла. Прямо в разгаре морской битвы при Акциуме Клеопатра покинула поле битвы со своим флотом. Вслед за ней бежал и Антоний, оставив своих солдат. Возвратившись в Александрию, они ожидали вторжения Октавиана, проводя свое время в бесконечных пирах и развлечениях. К этому времени относится их клятва умереть вместе. Они даже организовали «союз смертников», члены которого обязывались предпочесть смерть плену.

Правда, когда легионы Октавиана вошли в Александрию, клятву исполнил только Марк Антоний, бросившись на меч. Клеопатра же позволила взять себя в плен, очевидно в надежде, что ей удастся найти подход к новому победителю. На этом история Клеопатры закончилась. Не желая повторять судьбу своей сестры Арсинои, которую когда-то по улицам Рима провел в золотых цепях ее союзник Юлий Цезарь, она решилась на самоубийство. Считается, что еще до вторжения Октавиана она искала яд, который приносит легкую и безболезненную смерть, проводя испытания на заключенных. Согласно официальной версии, ее выбор пал на яд египетской кобры.