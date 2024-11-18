Какую дань Русь платила Золотой Орде

Монгольское иго на Руси было не только политическим, но и экономическим ударом для страны. Одной из самых тяжелых повинностей, возложенных на русские княжества, была дань, выплачиваемая Золотой Орде. Именно этот финансовый оброк во многом тормозил развитие русского государства.

© А. Бубнов «Утро на Куликовом поле»

Всех посчитали

Интересно, что фактически первую перепись населения на Руси провели именно монголо-татары. При том, что завоеватели оставляли предостаточно много свободы завоеванным территориям, за финансовой стороной они следили строго. Именно поэтому — чтобы обнять, сколько дани собирать — все население Руси был строго подчитано и оформлено в 43 налоговых округа. До этого русское крестьянство практически не несло каких-то финансовых повинностей. Теперь же все изменилось. А сборщиком дани — тем человеком, через которого шли финансовые потоки — становился великий князь. неудивительно, что ярлык на Великое княжение был завидным документом, предоставлявшим его обладателю фактически неограниченную власть на Руси.

Размер дани

Что касается размера финансовой повинности, то, согласно историческим данным, в середине XIV века в среднем одно княжество платило Орде около 400 рублей серебром ежегодно. Это была огромная сумма, которая составляла значительную часть доходов. Но это в среднем — княжества были очень разные по территории и населению. Одно из самых больших — Владимирское — перечисляло в ханскую казну около 2 000 рублей в год.

Столь значительная дань вынуждала русские княжества искать дополнительные источники дохода. Одним из таких источников стала эксплуатация природных ресурсов севера. Новгородцы и владимирцы активно осваивали Урал и Беломорье, добывая пушнину, которая затем шла на экспорт в Орду.

В целом ежегодно с Руси татары получали 12 – 14 тысяч рублей, что составляло примерно 1,5 тонны чистого серебра. На современные деньги это составляет — в цене металла — около 1,5 миллиона долларов. С одной стороны, не так уж и много, но не стоит скидывать со счетов инфляцию. Например, лошадь с упряжью и телегой стоила в XIV веке около 1 рубля. Сегодня же это не менее 150 тысяч рублей.

Дань и междоусобные войны

Интересно отметить, что размер дани мог меняться в зависимости от политической ситуации. Во время междоусобных войн некоторые княжества освобождались от уплаты дани. Таким образом Орда использовала финансовую повинность как инструмент политического давления. Татары стремились, чтобы власть на Руси была сосредоточена в одних руках, чтобы гарантировать себе постоянный источник дохода. При этом объединение не должно было становиться политическим, дабы захваченные территории не почувствовали себя достаточно сильными, чтобы бороться за независимость.

Огромные объемы серебра, вывезенные из Руси, наносили серьезный удар по экономике русских княжеств. Это приводило к замедлению развития городов, сокращению ремесленного производства и снижению уровня жизни населения. Кроме того, постоянная необходимость собирать дань способствовала усилению централизации власти в руках князей, которые использовали сбор дани для укрепления своей власти.