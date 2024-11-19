Как ученые идентифицировали загадочное существо, найденное в океанских глубинах

Научно-исследовательский институт изучения акватории залива Монтерей опубликовал видео и фотографии, на которых запечатлен таинственный обитатель морских глубин. Это существо впервые было замечено 20 лет назад, но идентифицировать его удалось только сейчас.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Deep-Sea Research Part I. Фотографии не датированы, однако, как сообщает Phys.org, на них изображен загадочный моллюск, обнаруженный дистанционно управляемым аппаратом Doc Ricketts MBARI у берегов Калифорнии на глубине около 1660 метров.

Из описания следует, что моллюск представляет собой студенистое биолюминесцентное существо, плавающее в морских глубинах. Впервые оно было замечено на большой глубине у берегов Калифорнии 20 лет назад.

Существо оказалось загадочным, но не неуловимым. Впервые оно было сфотографировано в 2000 году с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 2614 метров в Тихом океане. Но на сегодня получено уже более 150 изображений этого существа. Благодаря им удалось его идентифицировать.

"Из-за объемной структуры с капюшоном на одном конце, плоского хвоста, окаймленного многочисленными пальцеобразными выступами, на другом и красочных внутренних органов между ними команда изначально испытывала трудности с определением принадлежности этого животного к какой-либо группе", - говорится в заявлении института.

Изучив полторы сотни изображений, ученые все-таки сумели идентифицировать загадочное существо в качестве нового вида морского слизняка. Данный вид получил название Bathydevius caudactylus.