Зачем древние тайваньцы выбивали себе здоровые зубы

Эта практика продолжалась на Тайване почти 5000 лет вплоть до начала XX века уже нашей. И в основном ради красоты. Исследователи из Австралийского национального университета и Университета Гуама раскрыли историю о том, почему и как эта практика сохранялась так долго. Окаменелости, найденные на 40 местах на современном Тайване, пролили новый свет на ритуал удаления зубов. Научная статья вышла в Archaeological Research in Asia.

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«Наиболее часто упоминаемой мотивацией была эстетическая, возникшая из желания отличаться от черт животных и повысить свою привлекательность, особенно для представителей противоположного пола. Особенно красивым считался вид языка в промежутке между зубами», — отмечают ученые в своей статье.

Разные племена на острове, судя по всему, удаляли разные зубы, но в основном это касалось верхних передних зубов, чаще всего резцов и/или клыков.

Вторая причина была практической — ради улучшения произношения и уменьшения риска «переполненности» рта (гипердонтии), у некоторых изолированных племен Тайваня была распространена мутация, когда росли лишние зубы. Третья причина была связана с ритуалами, или тем, что исследователи называют «испытаниями храбрости», умение терпеть боль входило в демонстрацию «смелости» для молодых людей. Ритуал служил сигналом взрослости.Удаление зубов происходило весьма суровым образом. Племена с севера острова выбивали зубы молотком, тогда как на юге — выдергивали с помощью нити.