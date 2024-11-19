Как Первая конная армия повлияла на исход Гражданской войны

19 ноября 1919 года была создана Первая конная армия — оперативное объединение советской кавалерии в годы Гражданской войны в России. Таким образом большевики ответили на вызовы, связанные с изменившимся характером боевых действий. Если во время Первой мировой они носили преимущественно позиционный характер, то в Гражданскую сплошной фронт отсутствовал, и манёвренность подразделений стала их важнейшим преимуществом. По словам историков, Первая конная внесла значительный вклад в победу Красной армии. Также она послужила кузницей для руководящих кадров РККА.

Время для манёвра

Уже вскоре после Октябрьской революции стало ясно, что между различными политическими силами в России назрели серьёзные противоречия, грозящие стране масштабным внутренним конфликтом. Среди историков нет единого мнения относительно того, какое именно событие следует считать началом Гражданской войны, но весной 1918 года она уже шла полным ходом. Причём в первые полтора года конфликта ситуация складывалась для большевиков не лучшим образом.

В 1918 году на территории Советской России произошла массовая высадка войск иностранных интервентов. А внутри страны создавались антибольшевистские правительства и вооружённые формирования. Властям РСФСР приходилось поспешно формировать Рабоче-крестьянскую Красную армию, которой только осенью удалось частично изменить ход вооружённой борьбы, с большим трудом остановив продвижение войск Комитета членов Учредительного собрания и Донской армии. Однако в 1919 году антибольшевистские силы предприняли серию новых масштабных наступлений.

«Характер ведения боевых действий кардинально отличался от того, который был свойственен Первой мировой войне — преимущественно позиционный. Сплошной линии фронта в Гражданскую не существовало. Подразделения свободно маневрировали», — рассказал в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Кавалерийские корпуса белых активно действовали в тылу у Красной армии, и советское командование искало способ ответить на это.

«Первоначально это были стихийно возникавшие на Верхнем Дону, Ставрополье и в Поволжье красные партизанские отряды», — отметил в беседе с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

По его словам, сложившаяся в ходе войны ситуация заставляла советское командование наращивать численность кавалерии, чтобы добиться превосходства над белыми, конными частями которых руководили первоклассные военачальники, прославившиеся ещё в сражениях с немцами в Первую мировую.

В начале 1918 года собственный конный отряд, действовавший на Дону против белых, создал бывший военнослужащий царской армии, награждённый четырьмя Георгиевскими крестами и четырьмя Георгиевскими медалями «За храбрость», Семён Будённый. В дальнейшем он занимал различные должности в советской кавалерии. В январе 1919 года он уже командовал бригадой, а в марте — дивизией. В июне он возглавил созданный незадолго до этого 1-й конный корпус РККА.

© Митрофан Греков «Знамёнщик и трубач», 1934 год

Летом 1919 года корпус Будённого вёл успешные бои с белыми на Волге, заходя противнику в тыл и во фланги, захватывая вражеские обозы и многочисленных пленных. Когда части пехоты РККА вынуждены были отступать, красные кавалеристы прикрывали её, выстраивали новые линии обороны и контратаковали.

Бойцы Будённого приняли участие в Воронежско-Касторненской операции, войдя в одну из ударных групп Южного фронта. Корпус нанёс тяжёлое поражение белогвардейской кавалерии.

Ударный кулак РККА

В конце осени 1919-го советское командование пришло к выводу, что РККА нуждается в ещё более крупных конных соединениях, которые бы могли автономно действовать на коммуникациях врага и самостоятельно захватывать города.

17 ноября 1919 года Революционный военный совет РСФСР принял постановление об образовании на базе 1-го конного корпуса Будённого Первой конной армии. Создана она была два дня спустя, 19 ноября, приказом Реввоенсовета Южного фронта. Первоначально в неё входили 4, 6 и 11-я дивизии. В дальнейшем в её состав в разное время включали десять различных кавалерийских дивизий, автобронеотряд, бронепоезда и авиационную группу. В оперативном подчинении у неё находились несколько стрелковых дивизий и 2-й Конный корпус.

«Под командованием Будённого армия многократно приумножила боевые достижения красной конницы, став ударным кулаком на важнейших направлениях», — отметил Крушельницкий.

© Командиры Первой конной армии РККА К.Е. Ворошилов, Е.А. Щаденко, С.М. Будённый, 1919—1920 гг.

В конце 1919 года Первая конная армия, действуя в составе войск Южного фронта, в Харьковской и Донбасской операциях нанесла поражение войскам Вооружённых сил Юга России. Это способствовало изгнанию частями Красной армии белых с территории Донбасса. В начале 1920 года Первая конная в ходе Ростово-Новочеркасской операции заняла Таганрог и Ростов-на-Дону. Выйдя к Азовскому морю, она рассекла фронт ВСЮР. Под Ростовом-на-Дону она взяла в плен около 10 тыс. белогвардейцев и захватила девять танков. Однако, пытаясь занять плацдарм за Доном, армия понесла значительные потери и вынуждена была отступить.

В дальнейшем в ходе Северо-Кавказской операции части Первой конной были задействованы в одном из самых масштабных кавалерийских сражений всей Гражданской войны — Егорлыкском. Были разгромлены несколько крупных соединений белых, в результате чего их основные силы вынужденно перешли к отступлению на Северном Кавказе. Одержав победу над конным корпусом Султана Клыч-Гирея, бойцы Будённого форсировали Кубань.

«Блестяще спланированные и отважно проведённые стремительные прорывы и рейды Конармии сыграли определяющую роль в ряде крупнейших операций РККА на различных театрах Гражданской войны», — говорит Крушельницкий.

После начала Советско-польской войны Первая конная совершила 53-дневный переход с Северного Кавказа и была переподчинена командованию Юго-Западного фронта. В состав армии включили новую 14-ю кавалерийскую дивизию, укомплектованную шахтёрами Донбасса и крестьянами южных губерний, а также бригаду, в которой служили ранее попавшие в плен к красным казаки.

Первая конная разгромила крупные банды, сотрудничавшие с поляками, и освободила ряд городов, включая Житомир и Бердичев. Выйдя в тыл основным силам поляков в центре Украины, будённовцы вынудили их оставить Киев. В ходе Новоград-Волынской и Ровенской операций они изгнали польских оккупантов с Волыни. Жестокие бои, в которых Первая конная участвовала под Львовом, описаны в знаменитом романе «Как закалялась сталь», автор которого, Николай Островский, сам воевал в рядах армии. Будённовцы были блокированы превосходящими польскими силами в районе Замостья, но прорвали кольцо окружения и соединились с другими подразделениями РККА.

В конце сентября 1920 года Первая конная была выведена в резерв, а затем направлена на Южный фронт. Она участвовала в боях с белогвардейскими частями Петра Врангеля. Будённовцы провели успешное наступление с каховского плацдарма и прорвались в Крым. На полуострове они вступили в Симферополь и Севастополь.

В дальнейшем Первая конная участвовала в разгроме отрядов Нестора Махно на Украине и белогвардейских повстанческих сил на Северном Кавказе.

«Первая конная вписала яркую, героическую страницу в историю русской кавалерии», — подчеркнул Крушельницкий.

© Почтовая марка СССР, 1938 г.

В 1921 году на базе полевого управления Первой конной формировалось управление Северо-Кавказского военного округа. Штаб армии был окончательно расформирован в 1923 году. Но, по словам Александра Крушельницкого, основная часть бойцов и командиров Первой конной продолжила воинскую службу. Её командный состав пользовался особым доверием со стороны Иосифа Сталина, который многих командиров знал лично со времён своего участия в работе реввоенсоветов различных фронтов.

«Первая конная — это кузница советских полководцев. Не только сам Будённый сделал в дальнейшем выдающуюся военную карьеру. Климент Ворошилов, Семён Тимошенко, Иван Тюленев, Павел Рыбалко и многие другие советские военачальники — выходцы из Первой конной армии», — отметил Валерий Куличков.

В период между двумя мировыми войнами технологии шагнули далеко вперёд. Возможности использования кавалерии существенно сузились. Поэтому конные армии больше не создавались. Задачи, которые ранее решали будённовцы, в годы Второй мировой вошли в сферу ответственности танкистов. Но опыт, приобретённый в рядах Первой конной, оказался бесценным даже с учётом использования новой техники. Те, кто водили в бой кавалеристов, 20 лет спустя будут успешно громить нацистов, вводя в бой танки.

Память о Первой конной заняла особое место в советской массовой культуре. Боевые свершения будённовцев были широко отражены в художественной литературе, живописи, кинематографии. Уже в 2000 году 20-серийный телевизионный фильм производства китайских кинематографистов, снятый по мотивам романа «Как закалялась сталь», был признан в КНР лучшим сериалом года.