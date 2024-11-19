Всемирный день ребенка: история и традиции праздника

Когда отмечаем и почему именно в этот день

Всемирный день ребенка празднуют 20 ноября. Его утвердила Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в 1954 году. В этот день взрослые вспоминают о хрупкости детей и их ценности для общества, о гражданской ответственности каждого взрослого за жизнь и благополучие ребенка.

Всемирный день ребенка отмечают сегодня в 129 странах.

История праздника

Через шесть лет 20 ноября Генассамблея ООН также приняла Декларацию прав ребенка.

Кроме того, ровно через 30 лет после этого события в ООН приняли Конвенцию о правах ребенка. В документе говорится о том, что все государства должны защищать детей, делать их жизнь благополучной и счастливой. Для этого детям необходимо расти в атмосфере любви.

Введение Всемирного дня ребенка должно было привлечь внимание всех взрослых к детским проблемам. К сожалению, права маленьких членов общества часто нарушаются. Во многих странах дети живут в небезопасных условиях, в антисанитарии, в нищете, подвергаются насилию. Поэтому государства должны объединить усилия, чтобы сделать жизнь всех детей благополучной и радостной.

Флаг Всемирного праздника

У всемирного детского праздника есть свой флаг: на зеленом фоне, обозначающем гармонию и здоровье, расположились пять разноцветных фигурок, которые символизируют разнообразие и единство всех детей на Земле.

Традиции и праздничные мероприятия

Проходят акции для улучшения жизни детей: сбор одежды, канцтоваров, игрушек и денег для малышей, оставшихся без родителей.

Родителям раздают памятки о воспитании детей.

Проходят благотворительные концерты, а вырученные с них средства направляют нуждающимся.

Известные артисты записывают видеоролики, в которых призывают помнить о хрупкости детства, необходимости любить и защищать всех детей.

Детский фонд ООН собирает деньги, которые используют для помощи беременным, матерям-одиночкам и детям, оставшимся без родителей.

На уроках в школе учителя детям рассказывают об их правах, учат их правилам безопасности.

В некоторых странах бесплатно консультируют будущих мам.

Как отметить праздник: топ-5 идей

По-особенному украсить дом, приготовить любимое детьми блюдо и собраться всей семьей за столом.

Подарить ребенку красивый торт с украшением в виде его любимых персонажей.

Сводить ребенка в развлекательный центр или парк аттракционов. Можно захватить с собой друзей из садика или школы – так точно будет веселее.

Подарить набор для творчества, головоломку или развивающую игрушку.

Всей семьей провести вечер за настольной игрой или вместе «порубиться» в игровую приставку.

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