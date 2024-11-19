Как крейсер «Аврора» стал легендарным символом страны

Крейсер «Аврора» — старейший корабль России, который имеет статус военного. Ему уже 123 года и за это время поучаствовал в Цусимском сражении, в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Но главное – стал величественным символом Великой Октябрьской революции. В ноябре 1948 года «Аврора» обрела вечную стоянку на Петроградской набережной Санкт-Петербурга.

Заложен корабль ещё в конце XIX века на судостроительной верфи «Новое Адмиралтейство». Сейчас это «Адмиралтейские верфи». И таким образом стал полностью отечественной постройки, большинство узлов и компонентов этого мощного в те времена крейсера также были выполнены в России. Более того, сталь Александрийского и Ижорского заводов по своим качествам на тот момент считалась лучшей в мире.

Отметим особенности «Авроры» как военного корабля, но самое интересное у нее все же история, о чем будет чуть ниже.

Основной корпус защищала пластическая броня – при попадании снаряда она не раскалывалась. Весь объем ниже ватерлинии был поделен на 14 отсеков, которые были автономными. Это значит, что если заливало один, то остальные оставались сухими. Достаточно часа было, чтобы откачать воду, если зальет все четырнадцать.

© Схема артиллерийского вооружения кр. Аврора в 1905 г.

На крейсере установили три паровых машины, которые тоже были российского производства и изготовлены на Балтийском заводе. Система отопления состояла из 24 паровых котла, которые работали на угле. Дальность плавания на полном ходу — 1440 морских миль.

«Аврора» была полностью электрифицирована. С помощью электричества управлялись силовые установки, работали насосы. Это был один из первых кораблей на котором установили беспроводный телеграф, а внутри судна была своя телефонная связь и первый на боевом корабле рентгенаппарат.

Ну и, наконец, вооружение, тоже было довольно мощным. Восемь 152-миллиметровых орудий, двадцать четыре 75-миллимитровых, восемь 37-милллиметровых были весьма грозной силой. А еще две десантные пушки, четыре торпедных установки и 150 мин. Потом «Аврора» неоднократно перевооружалась, а ее пушки помогут даже в обороне Ленинграда.

Крейсер стал третьим кораблем в своей серии. До него были построены «Паллада» и «Диана». Название всей серии дала последняя и стала именоваться как корабли проекта «Диана». В то время проекты называли не в честь первого построенного корабля серии, а по самому короткому и запоминающемуся. А вот «Аврора» почти год с момента закладки имени не имела.

Название крейсеру выбрал император Николай II. По сложившейся традиции, это мог сделать только царь и ему принесли список. Там были «Юнона», «Наяда», «Боярин» и даже «Полкан» и еще несколько вариантов. Монарх подчеркнул название в списке и приписал на полях – «Аврора». Ранее во флоте уже был такой корабль, он отличился в защите Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны.

Любопытно, что среди вариантов был и «Варяг». Он потом достанется другому кораблю. «Аврора» впоследствии сыграет роль своего собрата в ставшем знаменитом художественном фильме. Для корабля, наверное, это было делом чести – ведь крейсер тоже участвовал в русско-японской войне и в отличие от киношников все видел сам.

На Дальний Восток он попадет попозже. А пока, 24 мая 1900 года отмечался торжественный спуск на воду. Присутствовал сам Николай II и вся императорская семья. Было очень торжественно. По имевшейся традиции, если корабль именовали в честь носившего название ранее, то при спуске в почетном карауле должен стоять кто-то из прошлой команды. Так подчеркивалась преемственность.

Звучит невероятно, но спустя полвека сумели где-то отыскать одного матроса, который служил на старом фрегате. Впрочем, присутствовал еще и адмирал Константин Пилкин, бывший вахтенным офицером на прошлой «Авроре».

Местом службы новой «Авроре» определили Балтийский флот. Но с началом русско-японской войны была сформирована 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала Зиновия Рожественского, и «Аврора» отправилась на Дальний Восток. По пути она умудрилась попасть под дружественный огонь, даже погиб судовой священник.

Случилось это в ходе Гульского инцидента, когда английские рыбаки вышли на промысел без флага и опознавательных знаков. Да еще и шли пересекающимся курсом, что было запрещено всеми правилами. Наши моряки приняли их за миноносцы, решили, что это неприятель забрался так далеко и открыли огонь. Одно судно потопили.

Тут на горизонте появились чуть отставшие крейсеры «Аврора» и «Дмитрий Донской». В пылу боя открыли огонь и по ним. Тогда на «Авроре» зажгли все имевшиеся фонари, прожекторы, вывесили все флаги и устроили, по воспоминаниям очевидцев, «рождественскую елку». На флагмане «Александр III» сообразили – кажись, это свои. Но ремонтироваться потом все равно пришлось.

В походе было еще много интересного. Например, команда со скуки напокупала в Африке кучу экзотических животных. После того как помер любимец команды пес Шарик, все стали скучать по животным. Как вспоминал судовой врач Владимир Кравченко, по крейсеру было страшно ходить. Народ постоянно спотыкался об питона, кругом шныряли хамелеоны, черепахи. И бантиком стало появление двух крокодилов по имени Сам и Того.

Того – это было имя японского адмирала. Он-то и разобьет нашу эскадру под Цусимой. Настоящий крокодил.

Повреждения носовой части крейсера Аврора. фото: wikipedia.org

В Цусимском сражении «Аврора» сражалась героически, погиб ее командир капитан первого ранга Евгений Егорьев. Это было единственное морское сражение крейсера. Корабль, получив десять прямых попаданий выжил и потом пять месяцев лечился в порту Манилы на Филиппинах.

© Повреждения носовой части крейсера Аврора

В феврале 1906 года «Аврора» вернулась на Балтику и с тех пор не покидала ее, служила учебным кораблем. Во время Первой мировой войны она охраняла Санкт-Петербург, изредка поддерживала огнем артиллерии сухопутные войска.

Матросы «Авроры» очень быстро революционизировались, причем именно там было самое заметное влияние большевиков. Когда в октябре 1917 года готовился штурм Зимнего дворца, то крейсер получил приказ от Военно-Революционного комитета встать у Николаевского моста. По легенде, которая появилась уже в 1930-е годы, именно выстрел с «Авроры» послужил сигналом к штурму. Однако стрелял не он, а пушки Петропавловской крепости.

Но выстрел все же был. Как вспоминали сами матросы, в частности матрос и член ЦК РКП(б) Балтфлота Николай Ховрин, они произвели холостой выстрел для предупреждения кораблям в устье Невы. Он практически совпал с выстрелом из Петропавловской крепости.

После революции с «Авроры» сняли пушки и использовали их на сухопутных фронтах и Волжской флотилии. Корабль встал на прикол. По завершению Гражданской войны вновь стал учебным судном – «морской партой». В 1927 году крейсер наградили орденом «Красного Знамени», и он стал краснознаменным. В мае 1941 года был подписан приказ наркома ВМФ о присвоении имени «Аврора» другому кораблю. Это означало, что старый пустят на металлолом.

© Лента с бескозырки матроса крейсера в Музее Черноморского флота города Севастополя

Но началась Великая Отечественная война. Как морская единица крейсер безнадежно устарел, его бы сразу потопили. Но вооружение оставалось мощным. Поэтому пушки сняли и отправили на фронт, в район Дудергофа. Там они героически погибнут. Кроме тех, что установят на бронепоезде.

Тем временем «Аврора» стала любимой мишенью для немцев. В сентябре 1941 года корабль получил повреждение ниже ватерлинии и был поставлен на грунт. После этого, до снятия блокады в 1944 году крейсер получил еще 1500 повреждений. При этом оставшееся на нем одно зенитное орудие продолжало огрызаться.

Ну и как такого героя отправлять на лом? Поэтому сразу же было принято решение о восстановление крейсера «Аврора» и передачи его Нахимовскому училищу. Но вначале были съемки в кино. Кораблю было не привыкать, он уже сыграл сам себя в фильме Эйзенштейна «Октябрь» — те кадры теперь любят показывать как документальные. А теперь играл своего погибшего собрата «Варяга». Поэтому на Балтийском заводе его задекорировали под роль, а под прикрытием декораций продолжили работы по восстановлению.

И вот наконец осенью 1948 года ремонт завершился и 17 ноября крейсер «Аврора», ставший к тому моменту легендарным, встал на вечный прикол на Петроградской набережной у Большой Невки. Он еще долго оставался учебным пособием для нахимовцев, но потом все же было решено окончательно сделать его музеем.

«Аврора» выведена из состава военно-морского флота России, но при этом сохраняет статус военного корабля – старейшего на флоте. В 1968 году крейсер наградили орденом «Октябрьской революции», и он стал единственным кораблем дважды орденоносцем. Оба они нанесены на его Андреевский флаг, а на одном из них изображена сама «Аврора» — главный символ революции и живой свидетель истории России.