Как отпечатки ног древних людей оказались на потолке грота в Южной Африке

Когда люди слышат слово «ископаемое», они, вероятно, думают о костях. Однако костные ископаемые составляют лишь часть палеонтологических данных. Люди и другие виды оставляют следы и другими способами, например, следы ног. Наука об отпечатках лап, тел и ног называется ихнологией. Окаменевшие следы гомининов, предков людей, встречаются редко и имеют особую ценность.

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На побережье Южной Африки сложились уникальные условия для сохранения самых разных отпечатков — речь идет о цементированных дюнах, называемых эолинитами, которые датируются плейстоценом (около 2,6 миллиона - 11 700 лет назад).

На потолке и стенах пещеры недалеко от города Книсна на южном побережье Капской области специалисты по следам обнаружили множество отпечатков ног гомининов. В новом исследовании они описывают кластер из еще девяти палеонтологических объектов: семь мест с отпечатками и два археологических объекта с инструментами, раковинами и костями (помогающими понять рацион наших предков).

Эти девять объектов найти непросто: некоторые были ненадолго открыты после штормовых накатов, а теперь снова покрыты метрами песка, в то время как другие можно исследовать только с помощью спелеологов.

На южном побережье Капской области следы в основном сохраняются в виде естественных отливок, образованных осадком, заполнившим следы. Затем плиты из древнего песка перемещались и следы оказывались на потолке или стенах.

Большую часть плейстоцена линия берега располагалась не слишком далеко, примерно на 2-3 км ниже от современной, что позволяло древним людям собирать еду на побережье. Эти факторы могут помочь объяснить, почему в одной относительно небольшой области обнаружено столько следов.

К сожалению, один из объектов нельзя было интерпретировать, так как он был испорчен граффити, оставленном уже современными людьми до того, как до него добрались ученые.