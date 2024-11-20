Почему неандертальцы коллекционировали ракушки

Необычная находка в испанской пещере может пролить свет на сложное мышление неандертальцев и раскрыть их страсть к коллекционированию

В пещере на севере Испании, где в отложениях фиксируются следы пребывания неандертальцев, было обнаружено хранилище из 15 морских окаменелостей. Находка может указывать на то, что эти вымершие люди тоже были не чужды коллекционирования. Исследователи, сообщая об открытии в журнале Quaternary, отмечают, что у них пока нет «действующей гипотезы» для объяснения, зачем древние люди собирали и спрятали эти на первый взгляд бесполезные предметы. Но ученые предполагают, что привлекающие внимание ракушки могли завораживать детей неандертальцев.

Практика коллекционирования может показаться простым поведением, но на самом деле она свидетельствует о развитом мышлении, поскольку требует наделения предметов символическим значением. Способность неандертальцев к такому абстрактному мышлению остается предметом дискуссий, хотя растет число доказательств их поразительно сложной фантазии.

Авторы исследования отмечают, что этот древний вид создавал искусство, заботился о пожилых и инвалидах и возможно даже развивал религиозные практики, включая культ медведя. Исследователи приводят многочисленные примеры бережного отношения неандертальцев к, казалось бы, бесполезным вещам. Всегда это один или два предмета, поэтому 15 окаменелостей из пещеры Прадо Варгас представляют собой беспрецедентное накопление.

«Эти окаменелости можно рассматривать как свидетельство художественного интереса или любования формами природы. Возможно, как и сегодня, люди, собиравшие их, получали удовольствие от поиска, нахождения и сохранения», — пишут ученые.

Коллекция датируется периодом между 39 800 и 54 600 лет назад в это время в этом регионе нет никаких следов Homo sapiens — здесь жили неандертальцы.

«Это предполагает, что коллекционирование и связанное с ним абстрактное мышление имели место у неандертальцев до прихода современных людей».

Однако дискуссия о том, кто и почему собрал эти древние ракушки продолжается. Авторы предполагают, что это могли быть дети.