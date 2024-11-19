Исландия – это не только страна с живописными пейзажами, ледниками и гейзерами, но и место, где повседневная жизнь поражает своей уникальностью.

С населением всего 360 тысяч человек и сильными семейными связями, исландцы тщательно следят за своими корнями. Перед началом отношений пары часто проверяют, не связаны ли они родственными узами, используя для этого специальное мобильное приложение. Это помогает избежать неприятных сюрпризов в такой малонаселенной стране.

В Исландии практически отсутствует преступность. Страна не имеет армии, а местные тюрьмы чаще всего пустуют. Безопасность здесь на таком высоком уровне, что жители даже не запирают двери своих домов.

Климатические особенности Исландии также накладывают свой отпечаток на быт. Из-за сильных ветров двери и окна в зданиях открываются внутрь – так конструкция может выдерживать порывы стихии. Вождение в таких условиях тоже становится вызовом: стандартная страховка автомобиля покрывает практически все риски, кроме одного – вывернутых ветром наружу дверей.

В чем разница между Голландией и Нидерландами

Исландский язык – настоящая временная капсула. Он считается одним из самых старых в мире и сохраняет структуру и лексику, практически не изменившуюся со времен Средневековья. Благодаря этому современные исландцы могут читать древние саги в оригинале без перевода.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @veronevskayatravel.