Какие часы носили Ленин, Сталин и Брежнев

Названия самых известных марок часов в СССР были знакомы едва ли не каждому советскому гражданину – наручные, настольные, настенные хронометры являлись не только мерилом уходящего времени, но и свидетельствовали о степени достатка семьи в Советском Союзе. Хорошие часы дарили, ими награждали.

Октябрьская революция часовых дел мастеров вымела за рубеж. Часовщики знаменитых на всю Россию фирм Мозера и Буре при новом режиме работали уже за границей. Советские дипломаты долго и безуспешно вели переговоры о налаживании производства часов в СССР со швейцарцами. В конце 20-х годов ХХ века Советский Союз наконец купил две американские обанкротившиеся часовые фабрики, с которых, собственно, и началось развитие отечественной промышленности по изготовлению разного рода хронометров.

Позднее у французов закупили технологические линии по производству комплектующих. В конце 30-х годов 3-й Госчасзавод выпустил хронометры под названием «ЗиФ» (завод имени Фрунзе). Позднее их переименовали в «Звезду».

Заработавший во время Великой Отечественной войны в Татарстане часовой завод «Чистополь» дал старт выпуску известных марок советских часов – там делали «Победу», «Мир», «Восток», «Космос»… Выбор на самом деле у них был. И часы в Советском Союзе стали трендом – в 60-е «Штурманские» носил Гагарин (с ними же на руке Юрий Алексеевич летал в космос). Наш Алексей Леонов вышел в межзвездное пространство со штурманской «Стрелой» (1-й часовой завод) на руке. Отечественные часы, как ни крути, первыми в своем роде побывали в космосе, и в этом плане мы точно утерли нос американцам.

Самыми популярными у советских женщин были часы «Луч». В СССР выпускали водолазные (самые крупные) наручные часы, детские, золотые, электронные (уже в 70-е годы мечта каждого советского гражданина!) … Стальная «Ракета» стоила полтораста рублей (огромные деньги по тем временам). И их особо не покупали, золотые были дешевле. Но – 33 камня, двойной календарь, автоподзавод и будильник!

До сих пор для многих неразгаданная тайна: что означали данные в часах, обозначающие количество камней? Что вообще за камни такие? В детстве, помните, шутили: «Сколько у тебя в часах камней? Ответ: «…» (столько-то). «Двух не хватает». «Почему?» «На один положить, другим прихлопнуть».

На самом деле, количество камней в часах свидетельствовало о численном наличии рубинов в механизмах хронометров. Чем их больше, тем часы лучше: металл менее подвержен времени, нежели рубин – часовые механизмы ведь постоянно в движении, они стираются, а рубины могут служить сотни лет.

Если в советских часах стояло не менее 30 камней – отличные были «котлы»! Если начинать с Ленина, то тут все просто – все его личные вещи изучены под микроскопом, задокументированы и заархивированы. Владимир Ильич предпочитал ручные часы дореволюционной фирмы «Мозер», «1910-го года выпуска, белого металла» – таковы данные бережно сохраняемых с момента смерти вождя мирового пролетариата подробностей его бытовой жизни.

У Сталина были карманные серебряные часы фирмы Буре. Можно сказать, что он слыл в этом смысле патриотом, если не учитывать тот факт, что революция 1917 года окончательно подорвала бизнес знаменитейшего российского часовщика Павла Буре, после чего тот переместился в эдем этой индустрии – Швейцарию.

Хрущев, если верить воспоминаниям его сына Сергея, очень радовался карманным часам, которые ему подарил американский физик (разумеется, часы были явно не советского производства). Что это за хронометр, не называется. Хотя в воспоминаниях Сергея Никитовича теме отцовских часов посвящены три страницы.

Брежнев предпочитал наручные часы «Ракета», это заметно по многим архивным фото генсека, которые сейчас опубликованы. В том числе, по снимкам, запечатлевшим «дорогого Леонида Ильича» на отдыхе.

О приверженности остальных генеральных секретарей ЦК КПСС к отечественных маркам часов ничего не известно. Последний руководитель СССР Горбачев предпочитает швейцарские хронометры фирмы Omega.