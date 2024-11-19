$100.03+0.09105.73+0.27
Войти в почту

Вязание: почему это считалось изначально мужским занятием

Вязание – хобби миллионов человек. При этом считается, что данным видом рукоделия увлечены в первую очередь женщины. Но так было не всегда. Изначально вязание было мужским занятием.

Почему вязание считалось изначально мужским занятием
© globallookpress.com

Иглой

Первые вязаные вещи создали ещё до Рождества Христова. Археологи находят их на территории Египта, Скандинавии, Перу.

Исследователи утверждают, что самый древний способ – вязание иглой. Таким образом жители северных регионов вязали носки, варежки, шапочки, а также рыболовные сети и силки для охоты на мелких животных.

Древнейшая техника вязания иглой называется «архаик-стич». Она заключается в последовательном вывязывании узлов из пряжи. Для связывания узлов требовалась определённая сила, а поэтому к этому виду деятельности привлекалась мужчины.

Так возникло и искусство макраме. Оно стало популярным во времена парусного флота – матросы в свободное время оплетали узелками бутылки, рукояти ножей и даже создавали целые панно для капитанской каюты.

Крючком и спицами

Так как иглой много не свяжешь, то потребовались новые «инструменты». Ими стали крючок и спицы. Скорее всего, вязание с их помощью было освоено в Азии. Далее такое рукоделие перекочевало вместе с крестоносцами в Европу. В Старом Свете вязанием крючком и спицами увлеклись опять же мужчины, которые изготавливали на продажу чулки.

На машине

В 1589 году английский священник Уильям Ли решил ускорить процесс, создав первую вязальную машину. Но английская королева Елизавета I отказала ему в патенте, так как чулки, связанные на этой машине, показались ей слишком толстыми. Ли не расстроился. Он переехал во Францию, где в Руане основал первую механическую трикотажную мастерскую.