Почему вязание считалось изначально мужским занятием

Вязание – хобби миллионов человек. При этом считается, что данным видом рукоделия увлечены в первую очередь женщины. Но так было не всегда. Изначально вязание было мужским занятием.

Иглой

Первые вязаные вещи создали ещё до Рождества Христова. Археологи находят их на территории Египта, Скандинавии, Перу.

Исследователи утверждают, что самый древний способ – вязание иглой. Таким образом жители северных регионов вязали носки, варежки, шапочки, а также рыболовные сети и силки для охоты на мелких животных.

Древнейшая техника вязания иглой называется «архаик-стич». Она заключается в последовательном вывязывании узлов из пряжи. Для связывания узлов требовалась определённая сила, а поэтому к этому виду деятельности привлекалась мужчины.

Так возникло и искусство макраме. Оно стало популярным во времена парусного флота – матросы в свободное время оплетали узелками бутылки, рукояти ножей и даже создавали целые панно для капитанской каюты.

Крючком и спицами

Так как иглой много не свяжешь, то потребовались новые «инструменты». Ими стали крючок и спицы. Скорее всего, вязание с их помощью было освоено в Азии. Далее такое рукоделие перекочевало вместе с крестоносцами в Европу. В Старом Свете вязанием крючком и спицами увлеклись опять же мужчины, которые изготавливали на продажу чулки.

На машине

В 1589 году английский священник Уильям Ли решил ускорить процесс, создав первую вязальную машину. Но английская королева Елизавета I отказала ему в патенте, так как чулки, связанные на этой машине, показались ей слишком толстыми. Ли не расстроился. Он переехал во Францию, где в Руане основал первую механическую трикотажную мастерскую.