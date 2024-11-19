Как в Древней Руси называли планеты Солнечной системы

Наши предки, разумеется, имели представление об астрономии и знали о существовании планет и созвездий. Однако большинство космических объектов носили у них совершенно иные названия, чем те, к которым мы привыкли.

«Блуждающие звезды»

Жителям Древней Руси были известны всего семь планет, которые можно было увидеть невооруженным глазом - Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Как видите, Солнце и Луну тоже относили к планетам. Земля не считалась планетой. Небо представлялось нашим предкам твердью, которая отделяет Землю от небесной воды.

Надо сказать, что планеты так и назывались – планетами, термин этот был позаимствован у древних греков. Поскольку планеты, в отличие от обычных звезд, постоянно меняли свое положение на небе, их называли «блуждающими», сообщает исследователь Ю. Карпенко в книге «Названия звездного неба». Слово «планета» также могло обозначать и человека – странника, путешественника, бродягу. Планетой называли, скажем, древнегреческого царя Эдипа.

Поначалу в древнерусских источниках планеты назывались «переходными звездами» или «переходницами». Но уже в рукописи 1263 года сказано: «еже зовоутъ планиты, рекше плавающее». Впрочем, термин укоренился на Руси еще в XI веке. Так, в «Изборнике Святослава» за 1073 год говорится: «единъ от 7 планитъ». Дело в том, что греческое «планета» было мужского рода и произносилось как «планитис».

Древнерусские названия планет

В Древней Руси планеты первоначально имели греческие названия: «слъньце, лоуна, зеус, њрмис, арис, афродити, кронос». В переводе на русский – «Солнце, Луна, Зевс, Гермес, Арес, Афродита, Кронос». В современном толковании соответственно – Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн. Они встречаются и в более поздних источниках. Так, в западнорусской «Космографии» XVI столетия сказано: «Кронъ обыиходить зодиякя за 30 лђтъ, Зевесъ за 12, Аррисъ за 2 года… Афродитъ же и Ермисъ яко солнце».

Лишь с конца XVI века под влиянием польской литературы на Руси стали распространяться привычные для нас латинские названия астрономических объектов. Окончательно они закрепились в петровскую эпоху.

Некоторые планеты, впрочем, имели вторые, славянские названия. Например, Луну звали месяцем. Самую яркую из планет, Венеру, звали Денница, Зарница, Заряница, Зарянка, Утренняя звезда или Утренница.

Как на Руси звались созвездия?

Что же касается созвездий, то большинство их на Руси носили славянские имена. Так, Млечный путь звался «Птичий Путь», «Гусиная Дорога», «Утиная Дорога», «Соломенный путь», «Становище».

Созвездие Большой Медведицы в русской традиции называли «Большой Ковш», «Лось», «Сохатый», «Воз», «Телега», «Повозка», «Плуг», «Конь на приколе». Есть версии, что «лосиные» названия были позаимствованы у наших ближайших северо-восточных соседей – финно-угорских народов, основным занятием которых была охота и которые одно время использовали лосей в качестве верховых животных. А «тележные» - у древних германцев, которые в I-II тысячелетиях до нашей эры еще составляли с финно-уграми единый этнос.

Малую Медведицу соответственно называли «Малым Ковшом», «Лосенком» и т.д. Полярная звезда в том же созвездии Малой Медведицыу наших предков звалась «Кол», «Гвоздь» и т.п. Славяне представляли ее в виде кола, вокруг которого движутся звезды (кстати, сходные представления встречаются и у других народов). Неудивительно, так как звезда располагается у самого Северного полюса.

В созвездии Ориона выделяли три центральные звезды, представляющие собой так называемый «Пояс Ориона». Звались они на Руси: «Три плуга», «Грабли» и «Косари», что, очевидно, имело отношение к земледельческим работам. Дело в том, что созвездие восходило в конце лета, когда пора было по утрам выходить на покос.

Созвездию Тельца наши славянские предки дали имя «Юнец». Но и современное наименование на Руси уже употреблялось. Исследователи полагают, что оно появилось в отдаленные времена, когда основным занятием наших предков было скотоводство, а точка весеннего равноденствия находилась как раз в этом созвездии.

Звездное скопление Плеяды, расположенное также в созвездии Тельца, было у наших предков весьма популярным. Называли его по-разному: «Семь сестер», «Волосыни», «Волоса», «Стожары», «Волосожары». Для Плеяд характерно то, что в средней полосе России можно наблюдать их на небе только с августа по апрель. По мнению историков, движение Плеяд по небу на Руси могли связывать с хозяйственной деятельностью (например, с их появлением можно было собирать урожай). Ряд названий созвездия, возможно, были связаны с богом скотоводства Велесом, аналог которого в древнегреческой мифологии – Гермес, сын Майи, одной из Плеяд. Название «Стожары» происходит от слова «стог». У восточных славян стожаром назывался кол, воткнутый в землю для укрепления стога сена.

Русское название созвездия Весов - «Ярем» («ярмо»). В астрологии знак этот связан с торговлей. А Солнце вступает в знак Весов после осеннего равноденствия, когда на Руси традиционно начинались ярмарки, собиралась дань и налоги.

Созвездие Водолея в различных русских и славянских текстах именовалось «Мокрешью», «Водолиятелем», «Водоточцем», что в общем-то близко к нынешнему названию.

Это созвездие можно наблюдать только в южной части горизонта, в средних широтах оно перестает быть видимым в первой декаде ноября. Как раз в это время славяне проводили празднества в честь богини ремесел Макошь (Мокошь). А вновь видимым Водолей становится весной, когда наступает «мокрое» время года – тает снег и текут ручьи.

Как видите, в отличие от планет, даже современные наименования созвездий в России не являются позаимствованными из латыни и не слишком отличаются от придуманных славянами.