Смерть от смеха: самые известные случаи в истории

Мы постоянно слышим о том, что смех продлевает жизнь. Но во всех ли случаях это верно? Медики утверждают, что интенсивный и продолжительный смех не всегда полезен для здоровья, а порой даже опасен для жизни.

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По словам специалистов, процесс смеха может дать достаточно сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому теоретически смех может привести к асфиксии, аневризме мозга, инсульту или остановке сердца. С осторожностью надо смеяться людям, страдающим пороком сердца. История знает по крайней мере несколько эпизодов, когда смех вызывал летальный исход. Вот имена людей, которые считаются умершими от смеха.

Зевкис

Так звали художника, жившего в Греции в V веке до нашей эры. Однажды заказчик попросил написать его портрет некоей пожилой женщины в облике богини Афродиты. Просьба, которую он счел абсурдной, так рассмешила Зевкиса, что он хохотал целых полчаса, после чего умер.

Король Мартин I

В 1410 году этот арагонский монарх, плотно пообедав, попросил своего шута Бора рассказать какую-нибудь смешную историю. Тот тут же поведал историю о молодом олене, зацепившемся хвостом за ветку дерева… Король хохотал так, что у него наступила асфиксия, которая привела к смерти.

Пьетро Аретино

Этот итальянский писатель эпохи Возрождения любил посмеяться. Однажды на пиру он услышал какую-то непристойную остроту. Она рассмешила его так сильно, что от хохота он не удержался на ногах, упал и размозжил себе череп.

Томас Аркарт

В 1660 году этот английский аристократ узнал о приходе к власти короля Карла II. Это известие заставило Аркарта хохотать без остановки, что привело к его безвременной кончине.

Фермер из Индианы

Этот американский фермер, имени которого история не сохранила, как-то в 1893 году рассмеялся одной шутке своего друга. Он хохотал около часа и никак не мог прекратить до тех пор, пока не остановилось его сердце.

Дамноен Саен-Ама

Этот житель Таиланда однажды во сне начал сильно смеяться. Жена попыталась разбудить мужа, но не смогла. Через несколько минут Дамноен перестал дышать. Врачи зафиксировали смерть от сердечной недостаточности.

Алекс Митчелл

В 1975 году этот британский каменщик смотрел по телевизору свою любимую передачу «Добряки». Он смеялся так сильно, что его сердце не выдержало. Как ни странно, позднее вдова Митчелла прислала в редакцию телепрограммы письмо, в котором благодарила авторов проекта за то, что они сделали конец ее мужа таким счастливым…

Оле Бентзен

По профессии датчанин Оле был врачом-сурдологом. В 1988 году он однажды смотрел фильм «Рыбка по имени Ванда». Какой-то эпизод картины заставил Бентзена смеяться без остановки. В результате у него приключился инфаркт. Что лишний раз подтверждает: не стоит злоупотреблять просмотром кино и телепередач!