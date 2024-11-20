Какие знаменательные даты отмечают 20 ноября в России и мире

Какой праздник отмечается 20 ноября
«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России и мире.
Всемирный день ребенка
Дата, посвященная деятельности, направленной на обеспечение благополучия несовершеннолетних, была установлена резолюцией Генассамблеи ООН в 1954-м. В День ребенка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия.
Интересные факты:
В Танзании в 1962 году случилась эпидемия смеха, которая охватила более 1000 детей. Она началась с трех учениц школы. За ними бесконтрольно смеяться начали 95 школьниц из 159 девочек. Непонятные смешливые приступы длились от нескольких часов до 16 дней, и вскоре школу закрыли.
Корейские малыши всегда будут старше своих ровесников из других стран, потому что 9 месяцев их внутриутробной жизни приплюсовываются к возрасту.
В детском скелете количество костей равно примерно 300, с возрастом цифра уменьшается и остается всего лишь 205 – 207 косточек.
При раскопках на территории Древней Персии нашли детскую игрушку, которая датируется I тысячелетием до нашей эры. Сейчас она хранится в Лувре во Франции.
День трамвайных поездок
Один из самых романтичных видов транспорта, ставший символом ушедшей эпохи, появился в Берлине в 1881 г. и очень быстро стал популярным в других городах и странах. Предшественником трамвая считается конка, для передвижения которой по рельсам использовалась лошадиная тяга. В начале ХХ в. электрические вагончики, неторопливо катящиеся по улицам, вытеснили коней с улиц городов. Этот вид общественного транспорта стал местом, где с пассажирами происходили различные курьезы, разворачивались как смешные, так и драматические события.
Также 20 ноября отмечают Международный день педиатра, День работника транспорта в России, Вceмиpный дeнь гeoгpaфичecкиx инфopмaциoнныx cиcтeм.
События 20 ноября:
В 1953 году было принято постановление о строительстве первого в мире атомного ледокола «Ленин».
В 1979 году было впepвыe в миpe coвepшeнo пepeливaниe иcкуccтвeннoй кpoви чeлoвeку.
В 1998 году на околоземной орбите началось строительство Международной космической станции (МКС).
Кто родился 20 ноября:
Советская и российская балерина, хореограф, педагог, народная артистка СССР Майя Плисецкая (1925 – 2015).
Советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист СССР Алексей Баталов (1928 – 2017).
Американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США Джо Байден (1942).