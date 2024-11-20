История пьяного пилота, дважды посадившего самолет в центре Нью-Йорка

Хорошо известно, что алкоголь может подвигнуть человека на самые странные и рискованные поступки. Так случилось и с Томасом Фицпатриком, который, чтобы выиграть спор в баре, угнал самолет и посадил его в центре Нью-Йорка прямо на улицу. Пьяная выходка сошла ему с рук, и он вскоре ее повторил снова.

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Военный летчик из Нью-Джерси Томас Фицпатрик 30 сентября 1956 года выпивал с друзьями в одном из баров Нью-Йорка. После нескольких порций крепкого алкоголя между собутыльниками возник обычный спор — кто из них круче. В итоге Томас заключил пари, что доберется из родного штата Нью-Джерси в Нью-Йорк за 15 минут.

В ту же ночь нетрезвый Фицпатрик вернулся в родной штат. Но вместо того, чтобы лечь и проспаться, он решил выиграть спор. В 3 часа ночи пилот угнал легкий одномоторный самолет Cessna 140 в школе воздухоплавания Тетерборо. Он успешно поднял его в воздух и вскоре без происшествий приземлился на одну из улиц Большого Яблока.

Он посадил самолет прямо на Сент-Николас-Авеню и «припарковал» его прямо у входа в бар, где вечером поспорил с друзьями. Поступок Томаса стал сенсацией, и утром о нем написали десятки газет. При этом почти никто не осудил пилота, а The New York Times и вовсе назвала его выходку «эффектной».

Совершенный Фицпатриком угон и опасную посадку в центре мегаполиса полиция не посчитала серьезным правонарушением. Летчик отделался скромным штрафом в 100 долларов. Не имел к нему претензий и владелец воздушного судна, решивший не подавать на лихача иск в суд. Напротив, хозяин школы воздухоплавания был доволен рекламой его бизнеса, о котором узнала вся страна.

Второй пьяный перелет

Но совершенно очевидно, что безнаказанность не приводит ни к чему хорошему. Спустя два года Фицпатрик снова затеял пьяный спор с посетителями другого бара. Те не верили, что он и есть тот самый легендарный лихой пилот. В итоге все повторилось. Томас опять вернулся в Нью-Джерси, и той же ночью угнал самолет на местном аэродроме. Он снова без происшествий совершил перелет и приземлился на проезжей части улицы Нью-Йорка.

© Фицпатрик в машине полиции

В этот раз воздушного хулигана решили не прощать. Томаса Фицпатрика судили и приговорили к 6 месяцам тюремного заключения и штрафу. Отбыв срок, он больше не совершал пьяных подвигов и остепенился. Герой Корейской войны и кавалер медали «Пурпурное сердце» устроился на работу машинистом паровоза, женился и стал отцом трех сыновей.

Летчик умер в 2009 году в возрасте 79 лет. В его честь назвали популярный в США алкогольный коктейль — «Поздний ночной полет».