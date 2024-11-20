Георгиевский крест: за что давали самую уважаемую награду Российской империи

7 декабря 1769 года Екатерина II учредила Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия. Данная награда стала высшей военной в Российской империи. За что же её давали и кто является кавалером этого ордена?

В 1806 году юная Надежда Дурова сбежала из своего дворянского гнезда на войну с Наполеоном. Сражалась она в уланском полку как Александр Дуров.

В бою с французами у города Гутштадт Надежда спасла от смерти офицера Панина, за что была награждена Георгиевским крестом. Так выяснилось главная тайна солдатки.

Надежду Андреевну доставили в Петербург, где с ней пожелал встретиться лично император Александр I. Государь вручил Дуровой Георгиевский крест и разрешил представляться новой фамилией – Александрова, то есть в честь себя.

Фёдор Толстой-Американец

Граф Фёдор Толстой-Американец прослыл ещё тем авантюристом. На дуэлях он застрелил больше десятка людей, был участником первого кругосветного путешествия, жил на острове с аборигенами, после чего стал адъютантом князя Долгорукого.

Но сделать карьеру военнослужащего Толстому постоянно мешала тяга к приключениям – он постоянно влипал в какие-то передряги.

На фронт Отечественной войны Толстой-Американец (такое у него было прозвище) попал в качестве добровольца. Он героически прошёл с русской армией от Бородинского поля до Парижа и получил орден Георгия 4-й степени.

Еще один повод, достойный Георгиевского креста, произошёл 14 мая 1829 года. Находившийся в дозоре у Босфора 18-пушечный бриг «Меркурий» под командованием Александра Казарского настигли два турецких линейных корабля: 100-пушечный «Селемие» и 74-пушечный «Реал-Бей». Уйти от противника не представлялось возможным, поэтому было принято решение принять бой.

Бриг в течение трёх часов сражался с самыми мощными экземплярами турецкого флота. Вскоре на помощь пришли русские корабли, а «Меркурий» вернулся в Севастопольскую бухту.

Некоторые знатоки военно-морского искусства отказывались верить в победу брига, так что награда, которую получил Казарский, оказался заслуженной.

Первое своё сражение поэт Николай Гумилёв провёл 19 ноября 1914 года в Южной Польше. Но отличился он за ночную разведку перед боем. Приказом по Гвардейскому кавалерийскому корпусу от 24 декабря 1914 года № 30 Гумилёва наградили знаком отличия военного ордена (Георгиевского креста) 4-й степени. Правда, Анна Ахматова к награде супруга отнеслась скептически.

«Долетают редко вести К нашему крыльцу. Подарили белый крестик Твоему отцу», – посвятила она данному событию стихотворение.

Пётр Кошка

Матрос Кошка стал Героем Севастопольской обороны 1854-1855 годов. Он принял участие в 18 ночных атаках и практически каждую ночь совершал одиночные вылазки в стан врага. Одна из таких «командировок» завершилась особым успехом. Пётр привёл троих пленных французских офицеров, которых, вооружённый одним ножом, увёл прямо от походного костра.

Кошка действовал нарочито нагло и не упускал случая поиздеваться над врагом. Однажды он вернулся из ночной вылазки с варёной говяжьей ногой, которую вытащил из вражеского котелка.

Аввакум Волков

В русско-японскую войну трубач-горнист Аввакум Николаевич Волков стал полным георгиевским кавалером. Первый Георгиевский крест 4-й степени он получил за храбрость в начале войны. Спустя всего несколько недель Волков совершил очередной подвиг, за который его наградили Георгиевским крестом 3-й степени.

Притворившись китайцем, Аввакум Николаевич разведал расположение двух крупных отрядов противника, а потом умудрился уйти от преследования. Очередную награду Волкову присвоили за побег из японского плена. Они не только сумел избежать расстрела, но и выжил в глухой тайге.

Позже опытный разведчик, вновь отличился – он снял охрану у неприятельского порохового погреба и взорвал его, за что получил Георгиевский крест 1-й степени.

Козьма Крючков

В годы Первой мировой войны бравый донской казак Козьма Крючков стал первым награждённым Георгиевским крестом, получив награду 4-й степени за уничтожение в бою одиннадцати немцев.

Крючков и трое его товарищей столкнулись с разъездом немецких улан численностью 27 человек.

Несмотря на неравные силы, бой состоялся. Победа оказалась на стороне наших бойцов, а сам Козьма получил 16 ранений. Помимо награды, Крючков получил известность. О его отчаянном поступке хорошо знали не только в Российской империи, но и за её пределами.