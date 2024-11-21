Собор Василия Блаженного: кто на самом деле построил символ России

Знаменитый красочный храм Покрова на Рву, одна из главных достопримечательностей Москвы, был возведён в 1555-1561 годах в ознаменование взятия Казани русскими войсками в 1552 году. Он был освящён в честь праздника Покрова потому, что приступ русских войск к Казани начался именно в этот день. Мы привыкли воспринимать собор как единый, но на самом деле он состоит из десяти самостоятельных храмов. Отсюда такой причудливый, уникальный облик всего собора, или, лучше сказать, храмового комплекса.

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Первоначально храмов было девять, причём центральный был посвящен Покровам Богородицы, а остальные восемь - определенному празднику или святому, в чей день произошло то или иное достопамятное событие, связанное с осадой Казани. В 1588 году к комплексу была пристроена церковь над захоронением известного московского блаженного Василия, и вот она-то только и имеет право называться в строгом смысле слова церковью Василия Блаженного.

Итак, мы будем говорить о Покровском многоцерковном соборе, каким его возводили в 1555-1561 гг. Во многих книгах и в наше время можно прочесть, что сооружение его осуществлялось под началом двух мастеров - Бармы и Посника. Есть, правда, версии, будто строительством руководили неизвестные итальянские мастера. Но она не имеет никакого документального подтверждения и никакой аргументации, кроме необычного вида собора. Н.М. Карамзин сгоряча назвал стиль Покровского собора «готическим», но это абсолютно неверно с искусствоведческой точки зрения, и только авторитет «первого русского историографа» позволяет некоторым до сих пор настаивать на иноземном авторстве самобытного храма Василия Блаженного. Откуда же взялось мнение, что строительством руководили два мастера?

В 1896 году священник Иван Кузнецов опубликовал выдержку из рукописного сборника, хранившегося тогда в Румянцевском музее. Сборник этот был составлен не ранее конца XVII – начала XVIII века. В нем содержится «Сказание о перенесении чудотворного образа Николая чудотворца», который был царским даром Покровскому собору. В этом позднем сказании говорится, что царь Иван Грозный вскоре после взятия Казани поставил семь деревянных церквей вокруг большей, восьмой, каменной, около Фроловских ворот (т.е. с XVII века ворот Спасской башни Кремля). «И потом даровал ему Бог двух мастеров русских, по прозвищу Барма и Постник, бывших мудрыми и пригодными к такому чудесному делу». Эта информация о «двух мастерах» была принята большинством историков на веру.

А ведь сказание, переосмыслявшее старое предание, являлось не летописным текстом. К тому же напомним, что выражение «по прозвищу» в тогдашнем русском языке, как и сейчас, означало только прозвище человека, а не его собственное имя. Бармой могли называть умелого мастера, так как бармы — это оплечья на одежды царей и духовных сановников, богато и разнообразно украшенные и требующие искусного и тщательного исполнения. Посник же, или Постник, - имя собственное. Поэтому не логично, что в «Сказании» первый мастер назван только по прозвищу без имени, а второй — только по имени без прозвища.

Более достоверным можно считать текст из «Русского Летописца от начала Русской земли до восшествия на престол царя Алексея Михайловича», написанного в первой половине XVII века, то есть по времени намного более близкого к интересующему нас событию. В нём читаем:

«В том же году [1560 г. - авт.] повелением царя и государя и великого князя Ивана была начата церковь, обещанная за взятие Казани в честь Троицы и Покрова…, а мастером был Барма с товарищами».

Здесь назван только один зодчий, но, очевидно, не вследствие незнания имени второго мастера (Посника), а потому, что это был один и тот же человек.

Впоследствии был найден еще один источник, свидетельствующий, что имена Посник и Барма действительно относятся к одному, а не к двум лицам. Из него следует, что рукопись Судебника 1550 года принадлежала до 1633 года монастырскому стряпчему, московскому служилому человеку Дружине. Дружина был сыном Тарутия и внуком Посника, имевшего прозвище Барма. Дело кажется совершенно ясным: два мифических мастера, одного из которых звали Барма, а другого - Посник, соединяются в одно историческое лицо – Посника (это, понятно, не крестильное имя, а нечто вроде современной фамилии) по прозвищу Барма, означавшему, что сей человек искусен в ремёслах.

Причём зодчий Постник того времени известен по постройкам ещё ряда сооружений, а именно: Казанского кремля, Никольского и Успенского соборов в Свияжске. Однако сей факт, блестяще доказанный ещё в 1957 году отечественным археологом Н.Ф. Калининым, до сих пор обходят своим вниманием многие историки и искусствоведы, которые по привычке твердят о Барме и Постнике как о двух строителях Покровского собора.