Почему мужчины начали носить бакенбарды и из-за чего перестали

Мужчину с бакенбардами в наши дни встретить непросто. Ими украшают себя разве что некоторые представители шоу-бизнеса, чтобы придать себе экстравагантный вид. Но в 19 веке бакенбарды носили большинство представителей мужского пола и очень ими гордились. Как появилась мода на эти полоски волос между висками и подбородком и имели ли они какое-то значение?

© Дж.Доу Портрет князя Петра Багратиона

Кто был первым?

Бакенбарды вошли в моду в самом конце 18 столетия. Считается, что первыми массово их начали отпускать гусары наполеоновской Великой армии. Одно время это был атрибут военных, но потом его переняли и гражданские. В начале 19 века различали два вида бакенбард: римско-ампирский и английский. В первом случае полоски волос плавно переходили в прическу. Во втором — они были пышные и заметно выдавались над щеками.

Слово бакенбарды произошло из нидерландского языка и в оригинале выглядело как bakkebaarden. Его переняли немцы, превратив в backenbart, а уже потом оно попало в русский язык. Переводится оно просто и логично — Backen обозначает щеки, а слово Bart — бороду. Но приписать их изобретение европейцам не получится. Мужчин с этим украшением из волос на лице можно увидеть на иллюстрациях древних индийских трактатов, а также на средневековых китайских и японских гравюрах.

© Японский самурай

В западной культуре они появились на не так давно, зато быстро стали массовым явлением. Мужчины носили их от Лондона до Камчатки и от Аляски до Рио-де-Жанейро. Но чем вызвана такая популярность необычного способа модернизации бороды? Неужели просто слепым подражанием моде?

© Изображение индуистского бога Варуны

Как известно, мода скоротечна и в течение столетия многократно изменялась. А вот к бакенбардам сильный пол начал охладевать только к 20-м годам прошлого века. Историки неоднократно изучали этот вопрос, и хотя не пришли к общему знаменателю, все же предложили две гипотезы.

© Александр Македонский

Аристократическая мода

Многие историки считают, что волосы на лице с давних пор демонстрировали статус владельца. Более того, бороду и усы могли носить и простолюдины, а вот ухоженная растительность была привилегией аристократов. Знать тщательно ухаживала за своими бородами, не жалея времени, сил и средств. Многие особы даже имели при себе персональных мастеров-«барберов» — брадобреев.

© А. С. Пушкин — самый известный у нас обладатель бакенбард

Но в 17-18 веках вошли в моду кружевные жабо и сложные вычурные костюмы. Носить окладистую холеную бороду стало не вполне удобно. Поэтому появились аккуратные усы и бородки, которые мы сейчас называем «мушкетерскими». Потом постепенно отказались и от них и начали брить лицо по «английской моде».

Французская революция, затеянная ради равенства и братства, заставила французскую знать отказаться от шитых золотом камзолов. Так как Париж всегда был столицей моды, вскоре так поступили в других странах Европы. Но аристократам, которые теперь носили строгие сюртуки, нужно было как-то выделяться. Поэтому все вернулись к растительности на лице, но уже в более скромном виде — в форме бакенбард.

Волосы на лице нуждались во внимании. Их стригли, подравнивали и расчесывали. Считалось, что ухаживать за бакенбардами могли только обеспеченные и неравнодушные к своей внешности господа. Это было настолько стильно и круто, что некоторые юнцы заказывали себе накладные бакенбарды, чтобы производить впечатление на окружающих и особенно дам.

Защитная функция

Вторая версия не так популярна, но она тоже имеет право на существование. Она гласит, что бакенбарды начали носить в качестве защиты от пороховых ожогов. Когда они стали популярны, в Европе вовсю использовали кремниевые ружья. Перед выстрелом на полку ружейного механизма насыпали порох, воспламенявшийся от искры, высеченной курком со вставкой из кремния.

Чтобы выстрел был точным, стрелок прикладывал приклад ружья к плечу и целился. В момент выстрела порох вспыхивал в опасной близости от лица, а его раскаленные частицы впивались в кожу щек. Бакенбарды могли защитить от ожогов. Согласитесь, что лучше обжечь волосы, чем нежную кожу. Это объясняет тот факт, что мода на такую растительность появилась именно среди военных.

В США бакенбарды нередко называют sideburns. Слово это состоит из двух: side — сторона и burn — ожог. Хотя во время Гражданской войны был очень популярен генерал армии Союза Эмброуз Бернсайд, носивший роскошные бакенбарды и усы. Так что с американским термином не все однозначно.

© Русский генерал Михаил Скобелев и его английские бакенбарды

Гражданские лица благородного происхождения любили охоту. Им тоже была нужна защита, и они ею обзавелись. А кроме этого, все военное было в большой моде в 19 веке и, как вариант, бакенбарды прижились, благодаря подражанию бравым гусарам и кирасирам. Таким образом, «на стиле» оказались даже те, кто был совершенно равнодушен к оружию.

Почему бакенбарды остались в прошлом

В начале 20 столетия к волосатым щекам относились уже прохладнее, но хранителей традиции все равно хватало. Есть мнение, что концу эры бакенбард положила Первая мировая война. Все стороны глобального конфликта активно применяли отравляющие вещества и противогаз стал верным спутником военных.

Натягивать плотную резиновую маску на пышную растительность было неудобно. Промедление же во время газовой атаки могло стоить моднику жизни. Именно поэтому военные начали массово избавляться от волос на лице или сводить их количество к практичному минимуму. Кстати, именно поэтому немецкий ефрейтор Шикльгрубер, позднее ставший Гитлером, сбрил свои роскошные кайзеровские усы и оставил под носом знаменитую «щеточку».

Дальше история повторилась — за военными начали повторять штатские, и бакенбарды канули в Лету. Некоторый всплеск моды на них произошел в 50–70-е годы среди прогрессивной молодежи. Растительность на щеках стала признаком бунта и очень уважалась субкультурой хиппи. Именно им, а не Пушкину, подражают современные эстрадные звезды, художники и прочие представители творческой богемы.