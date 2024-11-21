Как из проекта жилого дома получился знаменитый театр

Санкт-Петербург – такой город, в котором каждое здание стоит на своём месте. Убери какое-то одно и целостность восприятия нарушится. Он действительно задумывался как единый ансамбль, хотя на приобретение современного вида потребовалось не одно столетие. Но каждое поколение архитекторов, привнося своё, продолжало традицию предшественников. В результате появились здания, предназначения которых по внешнему виду и не угадаешь.

© Соцсети

Так случилось с Михайловским театром, который открылся 20 ноября (8-го по старому стилю) 1833 года. В тот день давали водевиль Каратыгина «Знакомые незнакомцы» и балет «Амур в деревне». Присутствовал император Николай I со всей фамилией, а также все знатные люди империи. Собственно, театр и строился для императорской семьи, двора и приближенных.

Располагался он рядом с Михайловским дворцом, который для своего младшего брата Михаила Павловича построил Александр I. Ныне это Государственный Русский музей. Точнее, строил Карло Росси по его повелению. Этот итальянец родился в Неаполе, в Россию приехал вместе с родителями, довольно выдающимися танцовщиками, да так тут и остался. Но сам пошел по архитектурному делу, хотя тоже начинал как театральный художник.

© Карло Росси

Успел поработать на фарфоровом заводе, где создал вазы, стиль которых определяют как предшественника русского ампира. Что-то строил в Москве и по дороге к ней. Вечно ссорился с царскими чиновниками отчего регулярно вылетал в отставку. Но в 1816 году по предложению Августина Бетанкура был включен в Комитет строений и гидравлических работ Петербурга.

Вот в этом качестве Александр I и поручает Росси сделать Михайловский дворец. А поскольку в должностные обязанности архитектора входило планирование целых районов, то и здесь сразу выстраивался облик всей площади. России возводит дворец, прокладывает две улицы, Михайловскую и Инженерную, соединяет площадь с Невским проспектом.

По его задумке, помимо дворца, там должны быть жилые дома. И действительно были – Голинищева-Кутозова, например. В том числе и на месте оранжерей сада, где сейчас и расположен Михайловский театр. К 1823 году проект площади был создан – это был стиль «усадьба в городе», а в 1825 году сдан сам дворец. На этом работа Росси закончилась.

Сама площадь оставалась незавершенной. Но России создал очень тщательный проект, у него были прорисованы все фасады, мельчайшие детали, вплоть до чугунных решеток. Это было великолепно, а потому проект высочайше одобрен и утвержден. Но вот назначение некоторых построек изменилось.

12 июня 1831 года император Николай I подписал указ о строительстве нового Малого театра. Он поручает это дело Александру Брюллову – старшему брату известного живописца Карла Брюллова. Кстати, по рождению их фамилия была Брюлло. Место строительства – Михайловская площадь.

Брюллову досталась та еще задачка. Фасад театра должен быть от Росси, который проектировал его как жилой дом. Менять нельзя, весь задуманный ансамбль порушится. А вот дальше надо было фантазировать на ограниченных площадях. Габариты для театра крайне неудобные.

© Здание Михайловского театра

Первоначальная длина была 108 метров, а ширина 38. Это ограничивало размеры сцены и зала, но при этом возникали излишние площади для сценических помещений. Тогда возникает проект с длиной здания в 68 метров. Предполагается, что это вызвано не столько муками творчества архитектора, сколько экономическими соображениями – бюджет урезали.

Все «лишние» помещения сразу исчезли и возник их дефицит. Так Брюллов отказался от зала для приготовления декораций, большого фойе и уменьшил размер входного вестибюля под ним. Лестницы стали более скромными.

В таких стесненных условиях становится особенно важным планировка зрительного зала. Александр Брюллов долго и мучительно ищет решение. Он изучил все европейские театры, во многих побывал сам, перелопатил кучу прошлых проектов. В результате отказывается от массивных колонн и заменил их тонкими стойками в первом ярусе и кронштейнами в третьем.

Скромность фасада жилого дома была компенсирована роскошным убранством внутри. Кругом зеркала, хрусталь, бархат. В таком виде Михайловский театр и открыли 20 (8) ноября 1833 года.

В 1859 году архитектор Альберт Кавос провел реконструкцию Михайловского театра. Он перестроил сцену, удлинил зал и надстроил еще один ярус. В результате театр стал пятиярусным и вмещал 1151 зрителя. Больше до 1894 года никаких работ в нем не проводилось.

Михайловский театр относился к числу императорских. Но вот своей труппы до революции 1917 года не имел. Представления там давали гастролирующие французские и немецкие труппы, в перерывах между ними выступали артисты Мариинского театра. Вообще, Михайловский театр во многом воспринимался как вторая сцена Мариинки.

Но она видела многих великих артистов. Здесь неоднократно дирижировал маэстро Иоган Штраус, пел Федор Шаляпин. Уже в советское время состоялись премьеры опер «Катерина Измайлова» и «Нос» Д. Шостаковича, «Война и мир» С. Прокофьева.

Театр в советское время часто менял названия. В 1920 году стал Государственным академическим театром комической оперы, через год просто Малым академическим театром. В 1926 году – Ленинградский академический Малый оперный театр (МАЛЕГОТ), в 1989 году ему присвоено имя М. Мусоргского. И, наконец, в 2001 году вспомнили про его историческое название – Михайловский театр. С тех пор снова носит это имя, под которым открылся более 190 лет назад.