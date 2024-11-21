Найден самый древний в мире алфавит

Археологи из Университета Джонса Хопкинса (США), обнаружили в Сирии древнейшие свидетельства алфавитного письма, возраст которых составляет около 2400 лет до н.э.

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Найденные глиняные цилиндры с вырезанными символами старше известных алфавитов на 500 лет, что меняет представления об их происхождении и распространении. Профессор Гленн Шварц поделился подробностями своего открытия в четверг, 21 ноября, на ежегодном собрании Американского общества зарубежных исследований.

«Алфавиты сделали письменность доступной за пределами элиты, изменив мышление и общение людей», — отметил Гленн Шварц, возглавивший раскопки.

Раскопки в Телль-Умм-эль-Марре, одном из первых городов средней величины в западной Сирии, велись 16 лет. В гробнице бронзового века были найдены шесть скелетов, украшения, утварь и четыре глиняных цилиндра с надписями. Их возраст подтвердили с помощью углеродного анализа.

Цилиндры, вероятно, использовались как бирки — возможно, для обозначения содержимого или владельца сосудов. Хотя надписи пока не расшифрованы, их существование предполагает, что алфавит мог появиться в Сирии, а не в Египте, как считалось ранее.