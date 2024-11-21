Почему в Гонконге строят «дырявые» небоскребы

Для человека, впервые посетившего Китай, многие привычные для местных вещи будут в диковинку. Немало вопросов вызовет местная архитектура и дело даже не в азиатском размахе. Многие небоскребы строят с проемами, значительно усложняя тем самым конструкцию и расточительно теряя драгоценную полезную площадь. Особенно бросается в глаза эта особенность зданий в Гонконге, где находятся самые грандиозные и фешенебельные здания.

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«Дырки» по фэншую

Для нас, живущих в странах, где царит строгий прагматизм, использование принципов фэншуя в строительстве кажется странным. Но для китайцев, почитающих древние традиции, в этом нет ничего необычного. Компании-застройщики в этой стране отдают дань обычаям, возводя жилые и офисные здания. Разумеется, если такой подход одобряет заказчик.

Если спросить у жителя Запада мнение о сквозных отверстиях в небоскребах Гонконга, то можно услышать самые разные версии. Одни скажут, что эти проемы необходимы для нормальной циркуляции воздуха в условиях городской застройки. Другие предположат, что отверстия нужны для того, чтобы сквозь здание мог пролететь самолет. При этом мало кто сможет объяснить, зачем пилоту рисковать, совершая подобный кинематографический трюк.

На самом деле все гораздо сложнее и в то же время проще. Архитекторы просто используют древние принципы фэншуй, на которых основаны многие аспекты жизни Китая. Жители Поднебесной, независимо от возраста, образования и положения в обществе, верят в существование мистических сущностей. Не только верят, но и хотят жить с ними в мире и согласии.

С мыслями о драконах

Китайская мифология очень запутанная и в ней фигурирует огромное количество духов и божеств. Особое место в этом пантеоне занимают драконы, символизирующие богатство и силу. Люди уверены, что драконы живут среди нас и их интересы нужно обязательно учитывать. Чтобы мифические существа могли беспрепятственно летать в самой плотной городской застройке, в зданиях оставляют большие отверстия.

Для Гонконга забота о драконах особенно важна. Город расположился между горами и морем. Драконы, живущие в горных пещерах, должны свободно пролетать к воде и обратно. Если люди не нарушают тысячелетний уклад жизни этих существ, то они относятся к ним благосклонно.

Спрос на квартиры и офисы в зданиях, построенных с учетом древних традиций, всегда выше. Поэтому «дырявые» небоскребы в Китае будут строить всегда, хотя это и сопряжено с множеством инженерных нюансов, увеличивающих стоимость строительства.