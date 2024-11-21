Что Михаил Круг зашифровал в своей самой знаменитой песне

Покойный шансонье Михаил Круг водил знакомство с воровскими авторитетами. Есть легенда (это предположение хотя и озвучено, но официально не подтверждено), что самая знаменитая композиция Круга в определенной степени сыграла знаковую роль не только в жизни популярного автора и исполнителя – она в его судьбе имеет еще и посмертную историю.

Почему задул «ветер северный»

Михаила Круга застрелили в июле 2002 года. По официальной версии, в его дом проникли грабители, они его и убили. На одном из венков на могиле Круга была надпись – «От Северова Александра». Евгений Новиков и Галина Жевнова в книге «Жизнь и смерь Михаила Круга» писали, что шансонье часто общался с авторитетом Сашей Северным (Александром Северовым) и даже в 1995 году встречался с ним во «Владимирском централе». Якобы после этой встречи и родилась знаменитая песня. Существует расхожая версия о «редактуре» одного (но принципиально ключевого) слова в этом шлягере – якобы вместо «Саши» там появился «ветер» – по просьбе самого Саши Северного: авторитет не хотел таким образом «светиться», прогреметь на всю страну.

Круг (его настоящая фамилия Воробьев) и Северов жили в Твери, Северного в 90-х воры назначили смотрящим за этим городом.

Кто таков Саша Северный

Александр Северов здравствует. У Северова (Севера) 12 судимостей, ему сейчас 59 лет. Статус – «бывший вор». Северов был коронован в воры в законе в 33 года во Владимирском централе (1993 год).

У Севера есть совместные фото с Кругом, которые доступны в Интернете, их несколько. На одном из порталов к примеру снимок подписан так:

«Михаил Круг на зоне навещает друга Сашу Севера».

На фото музыкант играет на гитаре перед авторитетом и его двумя товарищами. Также Александр Северов сфотографировался с такими известными деятелями шоу-бизнеса, как Алексей Глызин, Мистер Кредо (Александр Махонин), Катя Огонек (Кристина Пенхасова), Мафик (Денис Малыгин) – все эти снимки опубликованы, и Северов подтверждает, что в свое время общался со многими деятелями эстрады.

Север авторитетен и поныне. Он не раз давал интервью СМИ, в том числе, упоминал в них и про взаимоотношения с Кругом.

Что он говорил о Круге

Северов в одном из телеинтервью говорил, что в беседе с Михаилом Кругом убеждал его:

«Если хочешь выходить на большую эстраду, нужно менять репертуар, делать его более серьезным».

По мнению Севера, песни у начинающего Круга были «детскими». Александр Северов писал стихи. Кругу он сказал:

«Могу подарить свои произведения, безвозмездно, – если покажешь потом, какая получилась песня».

Саша Север подтверждал – Михаил Круг был его другом, они очень тесно общались. Убийство певца стало шоком для воровского авторитета, он сам это признавал.

«Это заряд и под меня был», – говорил журналистам Александр Северов.

Смел ли «ветер северный» убийц Круга в могилу

Александр Северов, Саша Север, герой песни Владимирский централ», сказал по поводу убийц Михаила Круга так:

«Они все на своем месте, те кто это делал».

Заказа «на Мишу», как говорил Северов, специального не было, «так сложились обстоятельства».

По словам Александра Северного, его друг Михаил Круг отмщен, и его убийцам воздано за содеянное сполна.